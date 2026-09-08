গ্রেফতারির আশঙ্কায় হাইকোর্টে কল্যাণ ! আপাতত স্বস্তি কোন মামলায়

গ্রেফতারির আশঙ্কায় হাইকোর্টে কল্যাণ ! আপাতত স্বস্তি কোন মামলায়
বুধবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলাটির শুনানি হয় । তবে এ দিন কোনও চূড়ান্ত নির্দেশ হয়নি । পরবর্তী শুনানি বৃহস্পতিবার বিকেল 4টেয় ।
Published : September 8, 2026 at 6:57 PM IST
কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: পাঁচ বছর আগের রাজনৈতিক সংঘর্ষের মামলা ঘিরে ফের অস্বস্তিতে শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 2020 সালের একটি হামলার ঘটনায় বিজেপি নেতা কবীরশঙ্কর বসুর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ নতুন করে সক্রিয় হয়েছে। ইতিমধ্যেই এক তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে । সেই মামলায় গ্রেফতারির আশঙ্কায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন কল্যাণ ।
বুধবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলাটির শুনানি হয় । তবে এ দিন কোনও চূড়ান্ত নির্দেশ হয়নি । পরবর্তী শুনানি বৃহস্পতিবার বিকেল 4টেয় । আপাতত কল্যাণের বিরুদ্ধে কোনও 'কড়া পদক্ষেপ' না-করার বিষয়ে আদালতের নির্দেশ রয়েছে বলে তাঁর আইনজীবী জানিয়েছেন ।
মামলার সূত্র 2020 সালের 6 ডিসেম্বর । অভিযোগ, সে দিন সন্ধ্যায় কবীরশঙ্করের বাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখান প্রায় দু'শো তৃণমূল কর্মী । বাড়ির সামনে থাকা গাড়িতে ভাঙচুর করা হয় এবং রাত প্রায় 2টো পর্যন্ত তাঁকে ঘেরাও করে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ । আদালতে মামলাকারীর আইনজীবীর দাবি, তখনই শ্রীরামপুর থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন কবীরশঙ্কর । কিন্তু তাঁর দাবি, সেই অভিযোগে কার্যকর পদক্ষেপ হয়নি । বরং পাল্টা তাঁর বিরুদ্ধেই পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল ।
রাজনৈতিক পালাবদলের পরে পুরনো রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনায় নতুন করে অভিযোগ করার সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে দাবি করে চলতি মাসে ফের পুলিশের দ্বারস্থ হন কবীরশঙ্কর ।
চলতি মাসের শুরুতে শ্রীরামপুর থানায় দেওয়া অভিযোগে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও একাধিক তৃণমূল নেতা-কর্মীর নাম রয়েছে। অভিযোগে তৃণমূল কাউন্সিলর পাপ্পু সিংহ, রিষড়া পুরসভার চেয়ারম্যান বিজয় সাগর মিশ্র, ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদ হাসান খান-সহ বেশ কয়েকজনের নাম করা হয়েছে । পুলিশ ইতিমধ্যেই আকাশ পাত্র নামে এক তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করেছে । নতুন অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তও শুরু হয়েছে ।
এই মামলার রাজনৈতিক গুরুত্বের পাশাপাশি ব্যক্তিগত সম্পর্কের একটি দিকও রয়েছে । কবীরশঙ্কর বসু এক সময়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাক্তন জামাই ছিলেন । পরবর্তী সময়ে দু'জনের রাজনৈতিক অবস্থানও সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে চলে যায় । শ্রীরামপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হয়ে দু'বার তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোটে লড়েছিলেন কবীরশঙ্কর । দু'বারই পরাজিত হন তিনি ।
কবীরশঙ্করের অভিযোগ, তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানের কারণেই 2020 সালে তাঁর বাড়িতে হামলা ও ঘেরাওয়ের ঘটনা ঘটেছিল । সেই সময়ের ঘটনারই নতুন করে তদন্ত ও বিচার চেয়ে তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন ।
বুধবারের শুনানিতে আপাতত কল্যাণের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ না-করার অবস্থান স্পষ্ট হয়েছে । বৃহস্পতিবার বিকেল 4টেয় ফের মামলাটি আদালতে উঠবে । সেখানেই পরবর্তী আইনি অবস্থান কী দাঁড়ায়, সে দিকে নজর রাজনৈতিক মহলের ।