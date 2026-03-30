একদিনে বিডিও-ওসি-সহ 267 জনকে বদলি, কমিশনের বিরুদ্ধে মামলা হাইকোর্টে
মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ । মঙ্গলবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে ।
Published : March 30, 2026 at 1:28 PM IST
কলকাতা, 30 মার্চ: একদিনের মধ্যে রাজ্যের বিডিও, বিভিন্ন থানার ওসি ও আইসি-দের মিলিয়ে 267 জন আধিকারিককে ফের বদলি করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের অনুমতি চাইলেন আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সোমবার এই বিষয়ে তিনি প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ৷ মামলা দায়েরের অনুমতি চাওয়ার পাশাপাশি সেই মামলার দ্রুত শুনানিরও আবেদন জানানো হয়েছে । তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ । আগামিকাল এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে ।
বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হওয়া থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পুলিশ ও প্রশাসনে একের পর এক রদবদলের নির্দেশিকা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ ভোটগ্রহণের আর মাসখানেক বাকি ৷ এখনও প্রশাসনিক স্তরে আধিকারিক রদবদল চলছে ৷ রবিবার ফের বড়সড় রদবদল করে নির্দেশিকা জারি করেছে কমিশন ৷ বিভিন্ন জেলায় কর্মরত মোট 83 জন ব্লক ডেভলপমেন্ট অফিসার (BDO) এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারকে (ARO) বদলি করা হয়েছে ৷
সূত্রের খবর, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের পাঠানো প্রস্তাবের ভিত্তিতে এই বদলির সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷ নজিরবিহীনভাবে সব মিলিয়ে মোট 83 জন বিডিও-কে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ কোচবিহার থেকে শুরু করে জলপাইগুড়ি, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম - প্রায় সব জেলাতে এই রদবদল কার্যকর করা হবে ৷ এই নির্দেশিকার বিরুদ্ধেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
উল্লেখ্য, এর আগে আইএএস ও আইপিএসদের বদলি করার বিরুদ্ধেও কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছিল । সেই মামলার শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রেখেছে আদালত । কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী অর্ক নাগের দায়ের করা জনস্বার্থ মামলা নিয়ে এর আগে নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী প্রশ্ন তুলেছিলেন । পাশাপাশি রাজ্য সরকারই পরোক্ষে এই মামলা দায়ের করেছে বলে আদালতে জানান কমিশনের আইনজীবী । একইসঙ্গে নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর কমিশনের ক্ষমতা নিয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলা যায় না বলেও নিজের সওয়ালে দাবি করেন তিনি ৷
পশ্চিমবঙ্গ-সহ মোট পাঁচটি রাজ্যে হচ্ছে নির্বাচন এবং এই নির্বাচনী আবহে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এ রাজ্যে সব থেকে কম আধিকারিক বদলি করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন কমিশনের আইনজীবী । এই পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফের এই মামলায় আদালত কী পর্যবেক্ষণ দেয়, সেটাই দেখার ৷