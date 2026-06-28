ETV Bharat / state

বিজেপি বি-টিমের আসল চোরদের ধরলে জানব রাজধর্ম পালন করেছেন ! শুভেন্দুকে খোঁচা কল্যাণের

রচনা-ঋতব্রত-জাভেদদের বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিয়ে কল্যাণ বলেন, 'যারা টাকা কামিয়েছে, ধান্দাবাজি করেছে, তারাই দল ছেড়ে চলে গিয়েছে। তারা হোটেলে থাকুক, আমরা মানুষের সঙ্গে রাস্তায় থাকব ।'

Kalyan Banerjee
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 28, 2026 at 1:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

চুঁচুড়া, 28 জুন: 21 জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশকে সামনে রেখে সংগঠনকে চাঙ্গা করতে গিয়ে রাজনৈতিক আক্রমণের ঝাঁঝ আরও বাড়ালেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । শনিবার চুঁচুড়ার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন একটি হোটেলে হুগলি জেলা তৃণমূলের প্রস্তুতি বৈঠক থেকে তিনি একদিকে যেমন দল ছেড়ে যাওয়া নেতাদের 'ধান্দাবাজ' বলে কটাক্ষ করেন, তেমনই বিজেপির সঙ্গে যুক্ত হওয়া তৃণমূলের প্রাক্তন নেতাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি তোলেন ।

জেলা সভাপতি অসিত মজুমদারের উপস্থিতিতে আয়োজিত ওই বৈঠকে কল্যাণের বক্তব্যের মূল সুর ছিল- তৃণমূলের লড়াই বিজেপি এবং 'বিশ্বাসঘাতক' নেতাদের বিরুদ্ধে । তাঁর কথায়, "যারা টাকা কামিয়েছে, ধান্দাবাজি করেছে, তারাই দল ছেড়ে চলে গিয়েছে । তারা হোটেলে থাকুক, আমরা মানুষের সঙ্গে রাস্তায় থাকব । বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব ।"

বিজেপি বি-টিমের আসল চোরদের ধরলে জানব রাজধর্ম পালন করেছেন ! শুভেন্দুকে খোঁচা কল্যাণের (ইটিভি ভারত)

এখানেই না থেমে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উদ্দেশে কল্যাণ বলেন, "তৃণমূলে যারা দুর্নীতি করেছে, তাদের গ্রেফতার করুন । তাতে আমাদের আপত্তি নেই । কিন্তু বিজেপির বি-টিমে যাদের জায়গা দিয়েছে, তাদের মধ্যেও অনেক চোর-ডাকাত রয়েছে । ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, জাভেদ খানের মতো নেতাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিন । তা না হলে সবটাই ভাঁওতাবাজি বলে মনে হবে ।"

তাঁর অভিযোগ, গরিব মানুষের অর্থ প্রতারণা, বেআইনি নির্মাণ এবং একাধিক আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে । একইসঙ্গে তিনি বলেন, "যেদিন নিজের ঘরের অভিযুক্তদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে পারবেন, সেদিনই বুঝব রাজধর্ম পালন হচ্ছে ।" একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথের মৃত্যুর তদন্তের কী হল সেনিয়ে প্রশ্ন তুলে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বর্ষীয়ান এই তৃণমূল নেতা ।

তারাতলা গুদাম-কাণ্ডে গ্রেফতার হওয়া প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের 'ডান হাত' হিসেবে পরিচিত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেফতারির প্রসঙ্গ টেনে কল্যাণের মন্তব্য, "শুধু কালী নিয়ে এলে হবে না, দোয়াত কোথায় ? পেন কোথায় ? কালি, দোয়াত আর পেন— সব মিলিয়েই তো লেখা হয় ! তাহলে বাকিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হচ্ছে না কেন ?" রাজনৈতিক মহলের মতে, পরোক্ষে কালীচরণের পাশাপাশি ফিরহাদকেও গ্রেফতারের দাবি তুলেছেন তিনি ৷

হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়েও তীব্র কটাক্ষ করেন কল্যাণ । তাঁর দাবি, "রচনা ভাবেন, তিনি নিজের যোগ্যতায় সাংসদ হয়েছেন । বাস্তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে প্রার্থী করেছিলেন বলেই জিতেছেন । অভিনেত্রী হিসেবে মানুষের কৌতূহল ছিল, তাই ভিড় হয়েছিল ।" এখানেই থেমে না-থেকে তৃণমূলের সাংসদ-আইনজীবী এও বলেন, "যে এলাকার ভৌগোলিক অবস্থানই ঠিকমতো জানেন না, তিনি এলাকার উন্নয়ন কীভাবে করবেন ? ভোটের পর মানুষ ও কর্মীদের পাশে দেখা যায় না, অথচ উন্নয়নের কথা বলছেন !"

বিধানসভা ভোট পরবর্তী সময়ে দলের ভাঙন প্রসঙ্গেও সরব হন কল্যাণ । তাঁর দাবি, "একসঙ্গে এত সাংসদ, বিধায়ক দল ছেড়ে যাওয়ার ঘটনা বাংলার রাজনীতিতে আগে কখনও ঘটেনি । এটি বাঙালির রাজনৈতিক সংস্কৃতির কলঙ্ক । যাঁরা মানুষের ভোটে জিতে দল বদল করেছেন, তাঁরা বাংলার মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ।" এ প্রসঙ্গে কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, "পচা রক্ত বাদ দিয়ে নতুন করে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে ।"

শহিদ সমাবেশের প্রস্ততি নিয়ে কল্যাণ জানান, 21 জুলাইয়ের সমাবেশে হুগলি জেলার ব্যাপক উপস্থিতি নিশ্চিত করতে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে । তাঁর দাবি, শুধু শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা থেকেই প্রায় পাঁচ হাজার কর্মী-সমর্থক কলকাতার ধর্মতলার সমাবেশে যোগ দেবেন ।

TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI
BJP VS TMC
WEST BENGAL POLITICS
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়
KALYAN BANERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.