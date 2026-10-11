মুখ্যমন্ত্রীকে 'গুন্ডা' বলে বিতর্কে কল্যাণে, হাজিরা শান্তিপুর থানায়

মুখ্যমন্ত্রীকে 'গুন্ডা' বলে বিতর্কে কল্যাণে, হাজিরা শান্তিপুর থানায়
Kalyan Banerjee at Shantipur: শান্তিপুর থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ৷ তার জন্যই এদিন থানায় এসেছিলেন কল্যাণ ৷
Published : October 11, 2026 at 5:42 PM IST
শান্তিপুর, 11 অক্টোবর: সম্প্রতি নদিয়ার শান্তিপুরে এসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে 'গুন্ডা' সম্বোধন করায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছিল মমতাপন্থী তৃণমূলের সাংসদ এবং আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে ৷
সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিশ পাঠায় শান্তিপুর থানা। সেই নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে রবিবার হাজিরা দিতে শান্তিপুরে এসেছিলেন কল্যাণ । তাঁকে দেখে শান্তিপুর থানার বাইরে 'মাতাল' 'মাতাল' বলে স্লোগান দিলেন বিজেপি কর্মীরা ৷ পুলিশ অবশ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখে ৷
জানা যায়, সদ্য সমাপ্ত উপ-নির্বাচনের আগে শান্তিপুরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামীর বাড়িতে একটি সাংগঠনিক কর্মসূচিতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তিনি প্রথমে প্রায় আধ ঘণ্টা সাংগঠনিক বক্তব্য রাখেন ।
তারপরে বাইরে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে 'গুন্ডা' বলে আক্রমণ করেন । তাঁকে চিৎকার করে বলতে শোনা যায়, "পশ্চিমবঙ্গে একজন গুন্ডা মুখ্যমন্ত্রী রয়েছে ! সেই গুন্ডা মুখ্যমন্ত্রী সব জায়গায় ভয় দেখাচ্ছে পুলিশকে দিয়ে... ৷" শুধু তাই নয়, কল্যাণ প্রশ্ন তোলেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি কোথা থেকে এল ? শান্তিপুরে দলীয় কর্মীসভায় এসে এভাবেই মুখ্যমন্ত্রীকে তুলোধনা করেন কল্যাণ ৷
কল্যাণের এই মন্তব্যের পরেই বিজেপি তরফে জানানো হয়, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে সাংসদ যা বলেছেন, তা অত্যন্ত অবমাননাকর ৷ বিজেপির দাবি ছিল, কল্যাণের এই মন্তব্যে মুখ্যমন্ত্রীর সম্মানহানি হয়েছে ৷ আইন অনুযায়ীই এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ শান্তিপুর থানায় সেই অনুযায়ী অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করা হয় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ৷
সূত্রের খবর, সেইমতো এদিন শান্তিপুর থানায় হাজিরা দিতে আসেন কল্যাণ । হাজিরা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, "শান্তিপুর থানা থেকে একটা নোটিশ পেয়েছিলাম ৷ সেই কারণেই হাজিরা দিতে এসেছিলাম ।"
এরপর কল্যাণ যখন থানার বাইরে বেরিয়ে আসেন তখনই তাঁর গাড়ির চারপাশে দাঁড়িয়ে বিজেপি কর্মীরা 'মাতাল... মাতাল' বলে স্লোগান দিতে থাকেন । এ বিষয়ে বিজেপির মণ্ডল 2 যুব মোর্চার সভাপতি নিকুঞ্জ দত্ত বলেন, "কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিপুরে এসেছেন । আগে জানলে সব মদের কাউন্টার বন্ধ করে রাখতাম । তার কারণ তিনি মদ ছাড়া চলেন না । উনি একটা মাতাল ৷ আমাদের মুখ্য়মন্ত্রীকে অপমান করেছেন ৷" শান্তিপুর থানার পুলিশ অবশ্য উত্তেজনা বাড়তে দেয়নি।