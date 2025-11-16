বিজেপির দুষ্কৃতীদের অস্ত্র সরবরাহ করেন রাজ্যপাল ! বিস্ফোরক কল্যাণ, পালটা রাজভবনের
তৃণমূল সাংসদের অভিযোগ প্রমাণিত না-হলে তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে বলে জানিয়েছে রাজভবন ৷ লোকসভার স্পিকারের কাছে ঘটনার তদন্তের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে ।
Published : November 16, 2025 at 1:20 PM IST
কলকাতা, 16 নভেম্বর: ফের সংঘাত ! রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে বেনজির ভাবে আক্রমণ করেছেন রাজ্যের শাসকদলের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । রাজভবনে দুষ্কৃতীদের আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন । তাঁর আরও অভিযোগ, বিজেপির দুষ্কৃতীদের অস্ত্র সরবরাহ করছেন রাজ্যপাল ৷ তৃণমূল সাংসদের এই বিস্ফোরক অভিযোগের পালটা জবাব দিয়েছে রাজভবন । হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে আইনি পদক্ষেপের ৷
কল্যাণের অভিযোগ খারিজ করে কলকাতা পুলিশের নিরাপত্তায় থাকা রাজ্যপালের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে । রাজভবনের কোথায়, কোন গোলাবারুদ লুকনো আছে, তা খুঁজে দেখার জন্য সাংবাদিক-সহ পুলিশ ও তদন্তকারীদের জন্য রাজভবনের দরজা খোলা রাখা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে । যদি তৃণমূল সাংসদের অভিযোগ প্রমাণিত না-হয় তাহলে তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে বলে জানিয়েছে রাজভবন ৷ একইসঙ্গে, এই ঘটনার তদন্তের জন্য লোকসভার অধ্যক্ষের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে ৷
রাজভবনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, রাজভবনে অস্ত্র ও গোলাবারুদ বিতরণ করা হয় । কিন্তু ঘটনা সত্য নয় । রাজভবন কর্তৃপক্ষ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 100-রও বেশি সাংবাদিক এবং 100 জনেরও বেশি সাধারণ মানুষের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে রাজভবন পরিদর্শন করার জন্য । সাংসদের অভিযোগ অনুসারে কোনও অস্ত্র ও গোলাবারুদ মজুত আছে কি না তা যাচাই করার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হচ্ছে । যদি তাঁর অভিযোগ সঠিক না-হয়, তবে সাংসদকে বাংলার জনগণের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে । তা যদি তিনি না-করেন, তবে ঘৃণামূলক বক্তব্যের জন্য বিচারের মুখোমুখি হওয়ার উপযুক্ত বিকল্প রয়েছে ।"
এরপরই রাজভবনের নিরাপত্তায় থাকা কলকাতা পুলিশের প্রসঙ্গ তুলে বলা হয়েছে, "কলকাতা পুলিশ রাজভবনে পাহারা দিচ্ছে । স্বাভাবিকভাবেই কল্যাণবাবুর অভিযোগের পর প্রশ্নই উঠতে পারে যে, কলকাতা পুলিশ কীভাবে রাজভবনে অস্ত্র ও গোলাবারুদ আনার অনুমতি দিয়েছে ? যা রাজ্যপাল এবং তাঁর রাজভবনের কর্মীদের জন্য বিপজ্জনক ।"
অন্যদিকে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অভিযোগের পর রাজ্যপালের নিরাপত্তায় থাকা পদাধিকারীরা রাজ্যপালকে রাজভবন ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার অনুরোধ করেন । কিন্তু রাজ্যপাল তাতে রাজি হননি । তিনি বলেন, "যাই হোক না কেন, আমি রাজভবনে থাকব ৷"
রাজভবন সূত্রের আরও দাবি, তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করার জন্য লোকসভার স্পিকারের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে ।