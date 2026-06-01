ETV Bharat / state

'ভাবিনি মন্ত্রী হব', শপথ নিয়ে আবেগঘন কলিতা, মানুষের পাশে থাকার আশ্বাস মন্ত্রী মৌমিতার

একসময় অন্যের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতেন ৷ আজ সেই কলিতা মাজি রাজ্যের মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন ৷

Kaita Maji Minister of Suvendu Cabinet
(বাঁদিক থেকে) কলিতা মাজি ও মৌমিতা বিশ্বাস (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 1, 2026 at 8:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বর্ধমান, 1 জুন: একসময় পরিচারিকার কাজ করতেন ৷ সেখান থেকে দীর্ঘ সংগ্রামের পথ পেরিয়ে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে আজ রাজ্যের মন্ত্রিসভায় জায়গা করে নেওয়া— এই যাত্রাপথ স্বাভাবিকভাবেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক কলিতা মাজি ।

শপথ গ্রহণের পর আবেগঘন কণ্ঠে কলিতা বলেন, "ভাবিনি মন্ত্রী হব ৷" জীবনের এই পর্যায়ে পৌঁছনোর কথা তিনি কখনও ভাবেননি ৷ দলের আস্থা এবং দায়িত্ব পাওয়ায় তিনি কৃতজ্ঞ এবং আনন্দিত বলেও জানান ৷ পাশাপাশি স্পষ্ট করে দেন, নতুন দায়িত্ব পেলেও নিজের স্বভাব ও মাটির টান তিনি কোনওভাবেই বদলাতে চান না ৷ দলের নির্দেশ অনুযায়ী মানুষের জন্য কাজ করাই হবে তাঁর মূল লক্ষ্য ৷

এদিন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরে বিজেপি বিধায়ক কলিতা বলেন, "ভাবিনি মন্ত্রী হব ৷ আমি কোনও দিন আশাও করিনি আর স্বপ্নও দেখিনি যে এই জায়গায় পৌঁছতে পারব ৷ জানি না, আমার দল কী দেখে আমার উপর ভরসা রেখে দায়িত্ব দিয়েছে ? তাতে আমি খুব খুশি ৷ মন্ত্রী হিসেবে কোন কাজটা প্রথম করব, সেটা তো এখনই বলতে পারব না ৷ দল যেটা দায়িত্ব দেবে, নির্দেশ দেবে, আমি সেইভাবে কাজ করব ৷ তবে আমি বদলে যাব না ৷'

অন্যদিকে, পূর্ব বর্ধমান জেলা থেকেও মন্ত্রিসভায় জায়গা পেয়েছেন বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র ৷ প্রতিমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পর তিনি নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, "এই অর্জনের পিছনে রয়েছে সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ ও সমর্থন ৷ দেশের প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব এবং বিশেষত মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, মানুষের সেবা করার লক্ষ্য নিয়েই রাজনীতিতে এসেছিলেন এবং সেই লক্ষ্য পূরণে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷"

মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র আরও জানিয়েছেন, মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পাওয়া নিঃসন্দেহে এক আবেগঘন মুহূর্ত ৷ তবে এখনও দফতর বণ্টন না-হওয়ায় নির্দিষ্ট কোনও কাজের পরিকল্পনা ঘোষণা করা সম্ভব নয় ৷ দলের নির্দেশই তাঁর কাছে প্রধান হবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করবেন তিনি ৷ জানা গিয়েছে, আগামী বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে দফতর বণ্টন হতে পারে, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই দায়িত্ব ভাগ করে দেবেন ৷

এদিকে নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের সমস্যার কথাও তুলে ধরেছেন মৌমিতা ৷ তাঁর দাবি, গত প্রায় 15 বছর ধরে বর্ধমান দক্ষিণে রাস্তাঘাটের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে ৷ বর্ষাকালে সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে শহরের স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হয় ৷ এই পরিস্থিতির উন্নয়নে দ্রুত পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ৷ ড্রেন পরিষ্কার, ড্রেজিং এবং জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা উন্নত করার উপর জোর দিয়েছেন নতুন মন্ত্রী ৷ পাশাপাশি যেসব রাস্তা খুঁড়ে রেখে দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর দ্রুত মেরামতির দিকেও নজর দেওয়ার কথা জানিয়েছেন ৷

সব মিলিয়ে, নতুন দুই প্রতিমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন প্রত্যাশার সঞ্চার করেছে ৷ এখন দেখার, প্রশাসনিক দায়িত্ব হাতে পেয়ে তাঁরা কতটা দ্রুত মানুষের সমস্যার সমাধানে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেন ৷

TAGGED:

MINISTER KALITA MAJI
BENGAL GOVERNMENT WOMEN MINISTERS
মন্ত্রী কলিতা মাজি
SUVENDU ADHIKARI
SUVENDU GOVT CABINET EXPANSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.