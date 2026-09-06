একদা 'মিনি চম্বলে' আজ ডাক্তারির স্বপ্ন ! পুনিশোলের প্রথম চিকিৎসক হওয়ার পথে কালিমুল্লা

একদা 'মিনি চম্বলে' আজ ডাক্তারির স্বপ্ন ! পুনিশোলের প্রথম চিকিৎসক হওয়ার পথে কালিমুল্লা
'ডাকাতের গ্রাম' বলে যে তকমা এক সময় পুনিশোলকে বয়ে বেড়াতে হয়েছে, সেই গ্রামেরই এক তরুণ আজ সাদা অ্যাপ্রনের স্বপ্ন দেখছেন । নির্ভীক চৌধুরীর প্রতিবেদন ৷
Published : September 6, 2026 at 7:41 PM IST
বাঁকুড়া, 6 সেপ্টেম্বর: এক সময় নাম শুনলেই কপালে ভাঁজ পড়ত । বাঁকুড়া বা আশপাশে কোথাও ডাকাতি, চুরি কিংবা অপরাধের ঘটনা ঘটলেই আলোচনায় উঠে আসত পুনিশোলের নাম । সামাজিক অস্থিরতা এবং অপরাধপ্রবণতার কারণে এক সময় 'মিনি চম্বল' বলে পরিচিত হয়ে উঠেছিল বাঁকুড়ার এই গ্রাম । সেই পুনিশোলের ছবিটাই যেন ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে । বন্দুক-বারুদের জায়গা নিচ্ছে বই, খাতা আর চিকিৎসকের স্বপ্ন । আর সেই বদলে যাওয়ার গল্পে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন গ্রামেরই সন্তান কালিমুল্লা মণ্ডল ।
পুনিশোলের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও তরুণের সামনে খুলে গেল ডাক্তারি পড়ার দরজা । সর্বভারতীয় নিট-ইউজি পরীক্ষায় সাফল্য পেয়ে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে এমবিবিএস পড়ার সুযোগ পেয়েছেন কালিমুল্লা । নিট-ইউজি পরীক্ষায় তাঁর সর্বভারতীয় ব়্যাঙ্ক 584588 এবং রাজ্যে 8000 ৷ সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সেলিং কমিটির কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে ভর্তি হয়েছেন তিনি । তাঁর সাফল্যে যেমন উচ্ছ্বসিত পরিবার, তেমনই গর্বিত গোটা পুনিশোল ।
কালিমুল্লার পড়াশোনার পথটাও অবশ্য মসৃণ ছিল না । চার ভাই ও পাঁচ বোনের বিশাল পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান তিনি । বাবা বুআলি কলন্দর মণ্ডল এবং মা মোমেনা মণ্ডলের সংসারে আর্থিক টানাপড়েন ছিল নিত্যসঙ্গী । তার মধ্যেই পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ এবং নিজের লক্ষ্যে পৌঁছনোর জেদ আঁকড়ে ধরে এগিয়েছেন কালিমুল্লা । স্থানীয় পুনিশল বোর্ড হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং বাঁকুড়া শহরের বঙ্গ বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন তিনি । দুই পরীক্ষাতেই তাঁর ফলাফল নজর কেড়েছিল সকলের ।
তার পর লক্ষ্য আরও বড়, চিকিৎসক হওয়া । শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, আর্থিক সীমাবদ্ধতা এবং নানা প্রতিকূলতা সেই লক্ষ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ালেও পিছিয়ে যাননি কালিমুল্লা । অনলাইন ক্লাস, নিজের পড়াশোনা এবং দীর্ঘ প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে নিট-ইউজির জন্য তৈরি হয়েছেন । শেষ পর্যন্ত সেই পরিশ্রমই এনে দিয়েছে সাফল্য ।
ডাক্তারিতে ভর্তির খবর পৌঁছতেই আবেগে ভেসেছে মণ্ডল পরিবার । কালিমুল্লা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের কথায়, কোনও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নয়, নিয়মিত পড়াশোনা, কঠোর পরিশ্রম এবং নিজের লক্ষ্যের প্রতি অটল থাকাই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি । তবে নিজের সাফল্যেই থেমে থাকতে চান না কালিমুল্লা । ভবিষ্যতে চিকিৎসক হয়ে নিজের গ্রামে ফিরে আসার স্বপ্ন তাঁর । বিশেষ করে গ্রামের পরবর্তী প্রজন্মকে পড়াশোনার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তিনি । তাঁর বিশ্বাস, একটি গ্রামের পরিচয় বদলাতে পারে একটি প্রজন্মের শিক্ষাই ।
কালিমুল্লার সাফল্যে উচ্ছ্বসিত পুনিশল বোর্ড হাইস্কুলের শিক্ষক বিবেকরঞ্জন মাঝি ৷ তিনি বলেন, "পুনিশোলের বুকে এটা একটা ইতিহাস ৷ পুনিশোল বললেই অন্ধকার জগতের কথা সবার মাথায় আসে । সেই গ্রাম থেকে কালিমুল্লা সর্বভারতীয় নিট-ইউজিতে পাশ করেছে । বাঁকুড়া সমিম্মলনী মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সুযোগ পেয়েছে- এটা সত্যি গর্ব করার মতো বিষয় ৷" কালিমুল্লার এই সাফল্য গ্রামের অন্য পড়ুয়াদেরও উৎসাহিত করবে বলে মনে করেন তিনি ৷
কালিমুল্লার সাফল্য তাই নিছক এক ছাত্রের মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির খবর নয় । স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, পুনিশোলের পরিচয় বদলের লড়াইয়ে কালিমুল্লা এক উজ্জ্বল প্রতীক । 'ডাকাতের গ্রাম' বলে যে তকমা এক সময় পুনিশোলকে বয়ে বেড়াতে হয়েছে, শিক্ষার আলোয় তা মুছে ফেলার চেষ্টাই এখন গ্রামের মানুষের । কালিমুল্লার হাত ধরে সেই পথে প্রথম বড় পদক্ষেপটি যেন হয়ে গেল !