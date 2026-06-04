কালিম্পংয়ে রাতের আকাশ টানবে পর্যটকদের, পাহাড়ের নয়া আকর্ষণ 'স্টারগেজিং ট্যুরিজম'

কালিম্পংয়ে রাতের আকাশ টানবে পর্যটকদের, পাহাড়ের নয়া আকর্ষণ 'স্টারগেজিং ট্যুরিজম'
প্রশাসন মনে করছে, এই উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হলে পাহাড়ের অফবিট জায়গাগুলোর পর্যটন আকর্ষণ বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে । ইতিমধেই পর্যটন দফতরের আধিকারিকরা নির্দিষ্ট এলাকা পরিদর্শন করেছেন ।
Published : June 4, 2026 at 4:35 PM IST
কালিম্পং, 4 জুন: পাহাড়ের বুকে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা ও পর্যটনকে একসূত্রে বাঁধতে এবার অত্যন্ত অভিনব উদ্যোগ নিল কালিম্পং জেলা প্রশাসন । মেঘমুক্ত কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্যের টানে প্রতি বছর বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে পর্যটকরা পাহাড়ে ভিড় জমান । এতদিন পর্যন্ত দিনের আলোয় পাহাড়ের রূপ দেখাই ছিল পর্যটকদের মূল আকর্ষণ । কিন্তু এবার রাতের কালিম্পংকে পর্যটকদের সামনে নতুন রূপে তুলে ধরতে প্রশাসন 'স্টারগেজিং ট্যুরিজম' বা নৈশ আকাশ পর্যবেক্ষণ পর্যটন চালু করার বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে ।
দেশের বিভিন্ন প্রান্ত, বিশেষ করে লাদাখ, স্পিতি ভ্যালি এবং গুজরাতের কচ্ছের রনে 'স্টারগেজিং ট্যুরিজম' বা জ্যোতির্বিজ্ঞান ভিত্তিক পর্যটন অত্যন্ত জনপ্রিয় । সেই সফল মডেলকেই এবার পাহাড়ের বুকে বাস্তবায়িত করতে চাইছে কালিম্পং প্রশাসন । প্রশাসন মনে করছে, এই উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হলে পাহাড়ের অফবিট জায়গাগুলোর পর্যটন আকর্ষণ বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে । ইতিমধেই এই প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে পর্যটন দফতরের আধিকারিকরা নির্দিষ্ট এলাকা পরিদর্শন করেছেন ।
এই বিশেষ প্রকল্পের জন্য কালিম্পং জেলার ডেলো এলাকাকে প্রাথমিকভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে । পর্যটন দফতরের আধিকারিকদের মতে, ডেলোর কিছু উঁচু এলাকায় কৃত্রিম আলোর দাপট ও বায়ুদূষণ অত্যন্ত কম, যার ফলে রাতের আকাশ স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন থাকে । গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার জন্য এই পরিবেশ একেবারে আদর্শ ।
পর্যটকদের অভিজ্ঞতাকে আরও রোমাঞ্চকর করে তুলতে প্রশাসনিক স্তরে একাধিক পরিকল্পনার কথা জানানো হয়েছে ।
উন্নত টেলিস্কোপ: রাতের আকাশ আরও স্পষ্ট দেখার জন্য আধুনিক হাইরেজোলিউশন টেলিস্কোপ বসানো হবে ।
স্থানীয়দের অংশগ্রহণ: জ্যোতির্বিজ্ঞানে আগ্রহী স্থানীয় তরুণদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যাতে তাঁরা ভবিষ্যতে পর্যটকদের গাইড হিসেবে সহায়তা করতে পারেন ।
অ্যাস্ট্রো ফটোগ্রাফি: পর্যটকদের জন্য রাতের আকাশের ছবি তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ 'অ্যাস্ট্রো ফটোগ্রাফি'-র সুযোগও রাখা হবে ।
এই উদ্যোগটি কেবল পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটাবে না, বরং স্থানীয় অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানেও বড় ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন পর্যটন বিশেষজ্ঞরা । পর্যটন বিশেষজ্ঞ রাজ বসুর মতে, "এই ধরনের নতুন ভাবনা পর্যটকদের যেমন রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা দেবে, তেমনই পাহাড়ের অফবিট পর্যটন কেন্দ্রগুলোর বিকাশেও নতুন দিশা দেখাবে ।"
উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রের এডুকেশন অফিসার বিশ্বজিৎ কুণ্ডুও জানিয়েছেন, "জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের যে আগ্রহ রয়েছে, তা এই পর্যটন প্রকল্পকে সফল করতে সাহায্য করবে ।"
জিটিএ-র জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা জানিয়েছেন, "বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা চলছে । পাহাড়ের পর্যটন মানচিত্রে এটি একটি নতুন সংযোজন হতে চলেছে ।" সংশ্লিষ্ট সব মহলের আশা, প্রশাসনিক উদ্যোগ সফল হলে আসন্ন পুজোর মরশুম থেকেই পর্যটকরা কালিম্পংয়ের বুকে দাঁড়িয়ে রাতের আকাশের রহস্য উন্মোচনের সুযোগ পাবেন ।