11 বছরের শিশুকে লাগাতার যৌন নির্যাতন ! যাবজ্জীবনের নির্দেশ কালিম্পংয়ের বিশেষ পকসো আদালতের
ফল তোলার প্রলোভনে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে প্রথমবার নির্যাতনের অভিযোগ। পরে প্রাণনাশের ভয় দেখিয়ে অন্তত 10 যৌন নির্যাতন, নির্যাতিতাকে 5 লক্ষ টাকা দেওয়ার নির্দেশ আদালতের।
Published : July 9, 2026 at 10:32 PM IST
কালিম্পং, 9 জুলাই: তিন মাস ধরে এক 11 বছরের নাবালিকাকে বারবার যৌন নির্যাতনের অভিযোগে 53 বছরের এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল কালিম্পংয়ের বিশেষ পকসো আদালত । দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়ার শেষে আদালতের পর্যবেক্ষণ, অপরাধের গুরুত্ব ও নৃশংসতার কথা বিবেচনা করেই এই কঠোর সাজা দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি নির্যাতিতার পুনর্বাসনের জন্য 5 লক্ষ টাকা দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত ।
আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, দোষীর নাম ফুরসাং শেরপা । তিনি কালিম্পং জেলার গরুবাথান ব্লকের বাসিন্দা । বিশেষ সরকারি আইনজীবী নিশা রাই জানান, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পকসো আইনের 6 নম্বর ধারা এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির 506 ধারায় মামলা দায়ের হয়েছিল । বিচার শেষে আদালত দু'টি ধারাতেই তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে । পকসো আইনের 6 নম্বর ধারায় তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও 10 হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে । পাশাপাশি অপরাধমূলক ভয় দেখানোর অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির 506 ধারায় আরও এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
সরকারি আইনজীবীর বক্তব্য অনুযায়ী, 2022 সালের এপ্রিল মাসে বনের ফল ও কাঠ সংগ্রহের প্রলোভন দেখিয়ে ওই শিশুকে জঙ্গলে নিয়ে যায় অভিযুক্ত । সেখানেই প্রথমবার তাকে যৌন নির্যাতন করা হয় । অভিযোগ, ঘটনার কথা কাউকে জানালে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয় ফুরসাং। সেই ভয় দেখিয়েই পরবর্তী কয়েক মাস ধরে তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে একাধিকবার যৌন নির্যাতন চালানো হয় । তদন্তে উঠে এসেছে, 2022 সালের এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে অন্তত 10 বার ওই নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছিল ।
দীর্ঘদিন ধরে চলা এই নির্যাতনের ঘটনা সামনে আসে এক স্থানীয় বাসিন্দার তৎপরতায় । তিনি জঙ্গলের মধ্যে অভিযুক্তকে নাবালিকার সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং বিষয়টি গ্রামবাসীদের জানান । পরে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে গরুবাথান থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় । অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্ত শুরু করে পুলিশ । প্রমাণ সংগ্রহ, সাক্ষ্যগ্রহণ এবং চিকিৎসা-সংক্রান্ত তথ্য আদালতে পেশ করা হয় । সেই সমস্ত তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতেই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে বিশেষ পকসো আদালত ।
রায়ে নির্যাতিতার ভবিষ্যতের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে আদালত । শুধু অভিযুক্তকে শাস্তি দেওয়াই নয়, নির্যাতিতার পুনর্বাসন ও মানসিক পুনর্গঠনের জন্য 5 লক্ষ টাকা দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। শিশুদের বিরুদ্ধে যৌন অপরাধের ক্ষেত্রে দ্রুত বিচার ও কঠোর শাস্তির বার্তা হিসেবেই এই রায়কে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন আইনজীবীদের একাংশ ।