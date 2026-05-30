নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণে দোষী সাব্যস্ত বাবা, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা

নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণে দোষী সাব্যস্ত বাবা, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা
2022 সালের ঘটনায় রায়দান আদালতের ৷ নাবালিকাকে 4 লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্যের নির্দেশ কালিম্পং পকসো আদালতের ৷
Published : May 30, 2026 at 9:08 PM IST
কালিম্পং, 30 মে: নিজের নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণে দোষী সাব্যস্ত বাবা ৷ যে ঘটনায় দোষী ব্যক্তিকে সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত ৷ কালিম্পং পকসো আদালতের বিচারক দোষী ব্যক্তিকে সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পাশাপাশি 20 হাজার টাকার জরিমানা করা হয়েছে ৷ 2022 সালের 22 সেপ্টেম্বরের এই ঘটনায় প্রায় সাড়ে তিন বছর পর মামলার শুনানির পর অভিযুক্তকে দোষীকে সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা করেছে আদালত ৷
নির্যাতিতা নাবালিকার আইনজীবী রাজীব পরাজুলি জানিয়েছেন, 2022 সালের 22 সেপ্টেম্বর ওই নাবালিকা কালিম্পংয়ের রিয়ং থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করে ৷ অভিযোগে বলা হয়, নাবালিকাকে তার বাবা ধর্ষণ করেছেন ৷ মামলার তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে ৷ এরপর পুরো ঘটনার তদন্ত করে কালিম্পং পকসো আদালতে চার্জশিট জমা করেন তদন্তকারীরা ৷
এই ঘটনায় পুলিশ নাবালিকার বয়ান রেকর্ড করেছিল ৷ পরবর্তী সময়ে 14 জন সাক্ষীর বয়ান রেকর্ড করা হয় ৷ পাশাপাশি, সেই 14 জন সাক্ষী আদালতে এসে সাক্ষ্য প্রদান করেন ৷ তবে, অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীও একজন সাক্ষীকে নিয়ে এসেছিলেন ৷ তবে, তাঁর সাক্ষ্য অভিযুক্তকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে পারেনি ৷ বিচারক 14 জন সাক্ষীর বয়ান ও প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন ৷
সেই সঙ্গে রাজ্য সরকারকে কালিম্পং পকসো আদালতের বিচারক নির্দেশ দিয়েছেন, যেহেতু নির্যাতিতা নাবালিকা, তাই তাকে চার লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে হবে ৷ দীর্ঘ শুনানি শেষে আজকের এই রায়ে খুশি নির্যাতিতা নাবালিকা ৷ রায় ঘোষণার পর সরকার পক্ষের আইনজীবী তথা পিপি রাজীব পরাজুলি সাংবাদিকদের বলেন, "আদালত সমস্ত সাক্ষ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে এই রায়দান করেছেন ৷ এই রায় সমাজে এ ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে একটি কঠোর বার্তা বহন করবে ৷"