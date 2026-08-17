TMCP-র প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টে কালীঘাট তৃণমূল

TMCP-র প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টে কালীঘাট তৃণমূল
তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস 28 অগস্ট ৷ সেদিন সভার অনুমতি চেয়ে কলকাতা পুলিশের কাছে আবেদন করে কালীঘাট তৃণমূল ৷ অভিযোগ, মেলেনি পুলিশি অনুমতি ৷
Published : August 17, 2026 at 5:10 PM IST
কলকাতা, 17 অগস্ট: প্রতিবছর কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেসের যে দু’টি বড় ও মূল কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়, তার মধ্যে একটি 21 জুলাই শহিদ দিবস পালন এবং দ্বিতীয়টি 28 অগস্ট ছাত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন ৷ রাজ্য়ে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূল কংগ্রেস এখন দ্বিধাবিভক্ত ৷ সেই দু’টি ভাগের একটি ভাগ, কালীঘাট তৃণমূল 21 জুলাইয়ের কর্মসূচি আদালতের অনুমতি নিয়ে পালন করেছিল ৷ এবার 28 অগস্ট ছাত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের জন্যও তারা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল ৷
কালীঘাট তৃণমূলের দাবি, কলকাতা পুলিশের কাছে সভার অনুমতি চেয়ে তারা আবেদন করেছিল ৷ পরে আরও দু’বার কলকাতা পুলিশের কাছে এই বিষয় নিয়ে জানতে চায় তারা ৷ অনুমতি বা কোনও উত্তর না পেয়ে তারা কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে ৷ জরুরি ভিত্তিতে এই মামলার শুনানির আর্জিও জানানো হয় কালীঘাট তৃণমূলের তরফে ৷ তবে আদালত জানিয়েছে, আগামী বুধবার মামলার শুনানি হতে পারে ৷
তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস
28 অগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস ৷ প্রতি বছর কলকাতায় গান্ধি মূর্তির পাদদেশে ছাত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করে তৃণমূল ৷ এতদিন যেহেতু রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসেরই সরকার ছিল, তাই এই সভার আয়োজনে পুলিশি অনুমতি সংক্রান্ত জটিলতা প্রকাশ্যে আসেনি ৷
এখন রাজ্যে বিজেপির সরকার ৷ এবার এই কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে পুলিশি জটিলতার মধ্যে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ কালীঘাট তৃণমূলের ৷ তাদের তরফে আইনজীবী অর্ককুমার নাগ আদালতে জানিয়েছেন, গত 27 জুলাই তাঁরা কলকাতা পুলিশের কাছে অনুমতির জন্য আবেদনপত্র জমা দিয়েছিলেন । শুধু তাই নয়, 3 ও 7 অগস্ট এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু কলকাতা পুলিশের কাছ থেকে কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি । তাই বাধ্য হয়ে 14 অগস্ট তাঁরা কলকাতা হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দাখিল করেন ।
সোমবার আইনজীবী অর্ককুমার নাগ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের হয়ে জরুরি শুনানির আর্জি জানান । বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ জানিয়েছে, বিষয়টি বুধবার শুনানি করা হতে পারে ।
আদালতের অনুমতিতে 21 জুলাই
প্রতিবছর 21 জুলাই শহিদ দিবস পালন তৃণমূল কংগ্রেসের বার্ষিক কর্মসূচিতে রূপান্তরিত হয়েছে ৷ যে জায়গায় 13 জন যুব কংগ্রেস কর্মী শহিদ হয়েছিলেন, সেই ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে প্রতিবছর তৃণমূলের তরফে এই কর্মসূচি পালন করা হত ৷ ফলে সেদিন কার্যত পুরো কলকাতা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ত ৷ কাজের দিনে ধর্মতলার মতো জায়গায় আটকে কেন এমন কর্মসূচি, তাই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল কলকাতা হাইকোর্টও ৷
এবার রাজ্যে সরকার বদল হতেই পরিস্থিতি বদল হয় ৷ কালীঘাট তৃণমূলের তরফে ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে 21 জুলাইয়ের কর্মসূচি করতে চেয়ে কলকাতা পুলিশের কাছে আবেদন করা হয় ৷ কিন্তু কলকাতা পুলিশ সেই আবেদন খারিজ করে দেয় ৷ তখন কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় কালীঘাট তৃণমূল ৷
হাইকোর্ট বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে একটি জায়গা, সময় ও কতজন লোক নিয়ে সভা করা যাবে, তা নির্দিষ্ট করে দেয় ৷ সেই মতোই সভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়-অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়রা ৷ এখন দেখার এবারও কলকাতা হাইকোর্ট কী নির্দেশ দেয় !
ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলের কর্মসূচি
চলতি বছরের 21 জুলাই শহিদ দিবস কর্মসূচি দু’ভাগে হয় ৷ আদালতের নির্দেশ নিয়ে কর্মসূচি পালন করে মমতা শিবির ৷ আর মেয়ো রোডে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে 21 জুলাইয়ের কর্মসূচি পালন করে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-পন্থী তৃণমূল ৷ তাদের অবশ্য আদালতে যেতে হয়নি ৷ সরাসরি পুলিশের কাছে আবেদন করেই ওই স্থানে সভা করার অনুমতি পেয়েছিল তারা ৷
তাদের পক্ষ থেকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের আলাদা অনুষ্ঠান কোথায় হবে, তারা কলকাতা পুলিশের কাছে এই নিয়ে কোনও আবেদন করেছে কি না, সেই বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি ৷