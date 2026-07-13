21 জুলাইয়ের আগেই 'অবরুদ্ধ' ধর্মতলা ! পুলিশি নিষেধাজ্ঞা ঘিরে হাইকোর্টে কালীঘাট তৃণমূল

21 জুলাইয়ের আগেই 'অবরুদ্ধ' ধর্মতলা ! পুলিশি নিষেধাজ্ঞা ঘিরে হাইকোর্টে কালীঘাট তৃণমূল
এবারের 21 জুলাই অবশ্য শুধু প্রশাসনিক জটিলতার জন্যই নয়, তৃণমূলের অন্দরের রাজনৈতিক সংঘাতের কারণেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । দল এখন কার্যত দুই শিবিরে বিভক্ত ।
Published : July 13, 2026 at 3:04 PM IST
কলকাতা, 13 জুলাই: একুশে জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই চড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ । তারই মধ্যে ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউস চত্বরে টানা প্রায় 60 দিন জমায়েত নিষেধাজ্ঞা নিয়ে সরব কালীঘাটপন্থী তৃণমূল । কলকাতা পুলিশের জারি করা নির্দেশিকাকে 'স্বেচ্ছাচারী' ও 'মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী' বলে দাবি করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে তারা । সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে বিষয়টি উত্থাপন করা হলে মামলা দায়েরের অনুমতি দেওয়া হয়েছে । আগামী বুধবার মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
সম্প্রতি কলকাতা পুলিশ একটি নির্দেশিকা জারি করে জানায়, 2 জুলাই থেকে 30 অগস্ট পর্যন্ত মধ্য কলকাতার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (বিএনএসএস) 163 ধারা বলবৎ থাকবে । অর্থাৎ চার বা তার বেশি মানুষের জমায়েত নিষিদ্ধ । সেই তালিকাতেই রয়েছে ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউস চত্বর ৷ সেখানে দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে 21 জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশ করে এসেছে তৃণমূল । নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী এবার নিজের চিরাচরিত জায়গায় সভা করতে পারবে না মমতা শিবির ৷
এখানেই আপত্তি কালীঘাটপন্থী শিবিরের । তাদের প্রশ্ন, ঠিক 21 জুলাইয়ের সময়কালকে সামনে রেখেই কেন প্রায় দু'মাসের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল ? এই সিদ্ধান্ত কি শুধুই আইনশৃঙ্খলার কারণে, নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে ? সেই প্রশ্ন তুলে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন দলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন । সোমবার তাঁর হয়ে আদালতে সওয়াল করেন সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি দাবি করেন, শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করা সংবিধানপ্রদত্ত মৌলিক অধিকার । প্রশাসনিক নির্দেশ জারি করে সেই অধিকার খর্ব করা যায় না ।
এবারের 21 জুলাই অবশ্য শুধু প্রশাসনিক জটিলতার জন্যই নয়, তৃণমূলের অন্দরের রাজনৈতিক সংঘাতের কারণেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । দল এখন একাধিক শিবিরে বিভক্ত । একদিকে কালীঘাটপন্থী নেতৃত্ব, অন্যদিকে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবির । দুই পক্ষই নিজেদের 'আসল তৃণমূল' বলে দাবি করছে ।
ঋতব্রতপন্থী শিবির ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, ধর্মতলার জওহরলাল নেহরু রোডে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে 21 জুলাইয়ের কর্মসূচির জন্য তারা পুলিশি অনুমতি পেয়েছে ৷ প্রস্তুতিও শুরু করেছে । অন্যদিকে কালীঘাটপন্থী নেতৃত্ব নিজেদের পুরনো অবস্থানে অনড় ৷ তাদের দাবি, শহিদ দিবসের সভা ঐতিহ্যবাহী মঞ্চ ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনেই করতে দিতে হবে । সেই জায়গা পরিদর্শনে গিয়ে কুণাল ঘোষ, দোলা সেনদের বিরুদ্ধে হেয়ার স্ট্রিট থানায় এফআইআরও দায়ের হয়েছে ।
ফলে 21 জুলাইয়ের আগে রাজনৈতিক লড়াই এখন শুধু রাজপথে নয়, আদালতের এজলাসেও । বুধবার হাইকোর্টের শুনানির দিকে তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক মহল । আদালতের সিদ্ধান্তই ঠিক করে দিতে পারে, এ বছরের শহিদ দিবসে ধর্মতলার ঐতিহাসিক ভিক্টোরিয়া হাউস চত্বরে আদৌ সমাবেশ করতে পারবে কি না কালীঘাটপন্থী তৃণমূল ।