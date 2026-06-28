তৃণমূলের নাম-প্রতীক ঘিরে সংঘাত তীব্র, পুলিশের দ্বারস্থ 'কালীঘাট তৃণমূল'
শুধু একটি থানায় নয়, কলকাতার কালীঘাট, নিউটাউন, প্রগতি ময়দান এবং সাইবার ক্রাইম থানায় পৃথকভাবে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ।
Published : June 28, 2026 at 11:21 AM IST
কলকাতা, 28 জুন: রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের নাম ও প্রতীককে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সংঘাত আরও জোরালো হল । এবার 'ঋতব্রত তৃণমূল'-এর বিরুদ্ধে একাধিক থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে 'কালীঘাট তৃণমূল'। অভিযোগ, দলের নাম ও প্রতীক ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করা হচ্ছে এবং এটি পরিকল্পিত জালিয়াতির শামিল ।
দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু একটি থানায় নয়, কলকাতার কালীঘাট, নিউটাউন, প্রগতি ময়দান এবং সাইবার ক্রাইম থানায় পৃথকভাবে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে । অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসের নাম, প্রতীক ও পরিচয় ব্যবহার করে একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন নিজেদের বৈধ তৃণমূল হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে, যা আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য নয় ।
অন্যদিকে, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী অবশ্য এই সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে । তাদের দাবি, প্রকৃত তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব তারাই করছে । বিষয়টি ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের নজরে আনা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত কোন পক্ষের দাবি গ্রহণযোগ্য হবে, সেই সিদ্ধান্ত কমিশনই নেবে বলে জানিয়েছে ঋতব্রত শিবির ।
এই রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যেই কলকাতার তপসিয়ার একটি ব্যাঙ্কোয়েট হলে বৈঠক করে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী। সেখানে কলকাতা পুরসভার একাধিক প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে । বৈঠকে যোগ দেন রাসবিহারীর প্রাক্তন বিধায়ক দেবাশিস কুমার । পাশাপাশি অরূপ চক্রবর্তীর মতো আরও কয়েকজন প্রাক্তন জনপ্রতিনিধিকেও দেখা যায় । এই বৈঠক রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে । কারণ, প্রাক্তন জনপ্রতিনিধিদের একাংশের উপস্থিতি ঋতব্রত শিবিরের সাংগঠনিক শক্তি প্রদর্শনের বার্তা দিচ্ছে বলেই রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মত ।
এদিকে, বিরোধ শুধু নাম ও প্রতীক ব্যবহারে সীমাবদ্ধ থাকেনি । সামনে এসেছে 21 জুলাইয়ের শহিদ দিবসের সমাবেশ নিয়েও দুই পক্ষের মুখোমুখি অবস্থান । সূত্রের খবর, ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সভা করার অনুমতি চেয়ে কলকাতা পুলিশের কাছে পৃথকভাবে আবেদন জানিয়েছে 'কালীঘাট তৃণমূল' এবং 'ঋতব্রত তৃণমূল'। উভয় পক্ষই নিজেদের প্রকৃত তৃণমূল কংগ্রেস বলে দাবি করে প্রশাসনের কাছে আবেদন জমা দিয়েছে । ফলে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে, একই দলের পরিচয়ে যদি দুই পক্ষ পৃথকভাবে কর্মসূচির অনুমতি চায়, তাহলে প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন কী অবস্থান নেয়, সেটাই এখন দেখার । বিশেষ করে নাম, প্রতীক এবং সাংগঠনিক বৈধতা নিয়ে এই বিরোধ আগামী দিনে আরও বড় আইনি ও রাজনৈতিক লড়াইয়ের রূপ নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।
রাজ্যের রাজনৈতিক মহলের মতে, এই সংঘাত কেবল দলীয় অভ্যন্তরীণ বিরোধ নয়; এর প্রভাব আগামী রাজনৈতিক কর্মসূচি, সাংগঠনিক কাঠামো এবং জনসমর্থনের ওপরও পড়তে পারে । এখন নজর নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে । কারণ, দুই পক্ষই নিজেদের 'আসল তৃণমূল' দাবি করে অনড় অবস্থানে রয়েছে, আর সেই দাবির নিষ্পত্তিই আগামী দিনের রাজনৈতিক সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে ।