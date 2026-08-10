মমতার কনভয়ে পাথর ছোড়ার প্রতিবাদে বিধানসভায় বিক্ষোভ কালীঘাট তৃণমূলের

মমতার কনভয়ে পাথর ছোড়ার প্রতিবাদে বিধানসভায় বিক্ষোভ কালীঘাট তৃণমূলের
হালিশহরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়ে হামলার প্রতিবাদে সোমবার দুপুর দুটোয় বিধানসভা চত্বরে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে কালীঘাট তৃণমূল ৷
Published : August 10, 2026 at 12:06 PM IST
কলকাতা, 10 অগস্ট: হালিশহরে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়ে পাথর ছোড়ার ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাইরে বিক্ষোভ দেখাবেন কালীঘাট তৃণমূলের বিধায়করা।
উত্তর 24 পরগনার হালিশহরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়ে হামলার প্রতিবাদে সোমবার দুপুর দুটোয় বিধানসভা চত্বরে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে কালীঘাট তৃণমূল ৷ জানা গিয়েছে, রাজ্য বিধানসভার বাইরে এই বিক্ষোভ কর্মসূচির নেতৃত্ব দেবেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। পুলিশি হেফাজতে এক তৃণমূল কর্মীর রহস্যজনক মৃত্যুর পর, তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পথে রবিবার হালিশহরে বিক্ষোভের মুখে পড়েন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ, তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ছোড়া হয় পাথর, কাদা ও জুতো ৷ অভিযোগ করা হয়েছে, তাঁর কনভয়ের অন্যান্য গাড়িগুলির উপরেও কাদা, জুতো ও পাথর ছোড়া হয়েছিল ৷ এমনকী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে 'চোর' স্লোগানও দেওয়া হয়।
কালীঘাট তৃণমূল শিবির এই ঘটনাটিকে দলের নেত্রীর উপর একটি পরিকল্পিত ও কুরুচিকর আক্রমণ হিসেবেই দেখছে। এদিন দুপুর দুটোয় রাজ্য বিধানসভা ভবনের চত্বরে এরই প্রতিবাদে প্রতিবাদ সমাবেশের ডাকও দিয়েছে কালীঘাট তৃণমূল ৷ বেলেঘাটার বিধায়ক তথা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ এই কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন ৷ দলের সমস্ত বিধায়ককে এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার জন্যও আবেদন করেছেন কুণাল ঘোষ।
অন্যদিকে, হালিশহরে পুলিশি হেফাজতে মৃত তৃণমূল কর্মীর পরিবারের সঙ্গে সোমবার সকালেই দেখা করতে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেখানেই তিনি দাবি করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়িতে কোনও পাথর ছোড়া হয়নি ৷ সাধারণ মানুষের জনরোষেই এই ঘটনা বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷ তৃণমূল অবশ্য এই ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার রাজ্যজুড়ে প্রতিটি ব্লকে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছে। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে সোমবার বিকেল তিনটে নাগাদ রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে ধর্না কর্মসূচির ডাকও দেওয়া হয়েছে।