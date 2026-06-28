ধর্মতলার স্থান মাহাত্ম্য ! পুলিশের অনুমতির আগেই ফিতে হাতে ‘কালীঘাট তৃণমূল’
স্থান মাহাত্ম্যের প্রশ্নে ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনেই শহিদ সমাবেশ করতে চান মমতাপন্থী তৃণমূল নেতারা ৷ পুলিশের অনুমতি অবশ্য মেলেনি এখনও ৷
Published : June 28, 2026 at 7:52 PM IST
কলকাতা, 28 জুন: একুশে জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশ বাংলার রাজনীতির ক্যালেন্ডারের উল্লেখযোগ্য দিন। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের জেরে আসন্ন একুশে জুলাইয়ের কর্মসূচিতে যুক্ত হয়েছে নজিরবিহীন উত্তাপ। রবিবার ছুটির দুপুরে ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে দেখা গেল এক চেনা অথচ তাৎপর্যপূর্ণ ছবি। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশাসনের তরফে এখনও কোনও অনুমতি মেলেনি, তা সত্ত্বেও শহিদ দিবসের মঞ্চ এবং বেদীর সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণ করতে রীতিমতো ফিতে হাতে রাস্তায় নেমে পড়লেন 'কালীঘাট তৃণমূলের' প্রথম সারির নেতারা ৷ তাঁদের মুখে ফির এল স্থান মাহাত্ম্যের প্রশ্ন ৷
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, পুলিশের সবুজ সঙ্কেত মেলার আগেই ধর্মতলায় এই তৎপরতা আসলে বিরোধী শিবিরের উপর মানসিক এবং রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির এক সুচিন্তিত কৌশল। ধর্মতলায় যাওয়া প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন এবং বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূলের সভাপতি বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় পাল, শক্তিপ্রতাপ সিংহ-সহ আরও বেশ কয়েকজন।
বিগত বছরগুলিতে ঠিক যেখানে একুশের মঞ্চ বাঁধা হত, সেই জায়গাটি তাঁরা দীর্ঘক্ষণ ধরে পরিদর্শন করেন। মঞ্চের উচ্চতা কতটা হবে, দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত কী হবে এবং শহিদ বেদীর সুনির্দিষ্ট অবস্থান কোথায় থাকবে-এই সব কিছু নিয়েই চলে বিস্তর আলোচনা ও প্রাথমিক হিসেব-নিকেশ। নেতাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আপাতত প্রাথমিক পরিমাপের কাজটি তাঁরা সেরে রাখলেন। পরে ডেকোরেটর এবং অন্য দায়িত্বপ্রাপ্তদের সঙ্গে আলোচনা করে তবেই চূড়ান্ত নকশা নির্ধারণ করা হবে।
ধর্মতলার স্থান মাহাত্ম্য
সমাবেশে প্রত্যাশিত জনসমাগম, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং অনুষ্ঠান পরিচালনার বিভিন্ন দিক মাথায় রেখেই চূড়ান্ত পরিকল্পনা তৈরি হবে। তবে এ দিনের এই কর্মসূচিতে সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে ‘স্থান মাহাত্ম্য’ নিয়ে তৃণমূল নেতৃত্বের জোরালো অবস্থান। কেন বার বার ধর্মতলার এই নির্দিষ্ট জায়গাটিকেই শহিদ দিবসের জন্য বেছে নেওয়া হয়, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অতীতের স্মৃতিচারণা করেন নেতৃত্ব।
কুণাল বলেন, "1993 সালের 21 জুলাইয়ের ঘটনাবলির সঙ্গে এই স্থান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই কারণেই তৎকালীন যুবনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, শহিদদের স্মরণে প্রতি বছর এই স্থানেই কর্মসূচি হবে। এই জায়গাটির সঙ্গে আমাদের কর্মীদের আবেগ জড়িয়ে। এখানে কর্মীদের রক্ত, ঘাম এবং সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে। তাই এই স্থান থেকে কর্মসূচি সরানোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এখানেই অনুষ্ঠান হবে। অন্য কেউ কোথায় কী কর্মসূচি করবেন, সেটা তাঁদের বিষয়। আমরা কোনও মন্তব্য করতে চাই না।’’
প্রায় একই সুরে দলের অতীত সংগ্রামের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন। তিনি বলেন, "1993 সালের ঘটনার পর গুরুতর আহত অবস্থায় দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ঘোষণা করেছিলেন, শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রতি বছর এই স্থানেই মূল কর্মসূচি পালন করা হবে। সেই ঐতিহ্য আজও বহন করে চলেছে তৃণমূল।"
আসল তৃণমূল-নকল তৃণমূল
অতীতের সেই অটুট ঐতিহ্যে এখন বড়সড় ভাঙনের ছায়া। বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যের প্রাক্তন শাসক দলের অন্দরের সমীকরণ বদলে গিয়েছে। ভোটের ফল প্রকাশের পর আক্ষরিক অর্থেই খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গিয়েছে মমতার হাতে গড়া দল। অন্তত 20 জন সাংসদ ইতিমধ্যেই এনসিপিআই-তে যোগদান করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারকে সমর্থন জুগিয়েছেন। দলের 80 জন বিধায়কের বড় অংশ বেরিয়ে গিয়ে নিজেদের ‘প্রকৃত তৃণমূল’ বলে দাবি করতে শুরু করেছেন। বর্তমানে তাঁরাই বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে আলাদা ভাবে একুশে জুলাই পালনের ডাক দিয়েছেন।
শনিবারই এই গোষ্ঠীর নেতা আখরুজ্জমান তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিনেমা এবং টিভির অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মঞ্চের সামনে সামনে বসিয়ে রাখতেন ৷ অথচ 21 জুলাই যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁদের পরিবারের সদস্যদের পিছনে রেখে ক্রমাগত অপমান করতেন। " আখরুজ্জমানের দাবি, এবার তাঁরাই প্রকৃত শহিদ সমাবেশ করে আসল শহিদদের যথাযোগ্য সম্মান জানাবেন। সূত্রের খবর, তাঁরাও নিজেদের সভার জন্য বেছে নিতে চান ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনের ওই পরিচিত জায়গাটিকেই।
কালীঘাটের প্রত্যাঘাত
বিদ্রোহী শিবিরের এই আক্রমণাত্মক বক্তব্যের পরেই প্রত্যাঘাত শুরু করেছে 'কালীঘাট তৃণমূল'। রবিবার দলের নাম এবং প্রতীক বেআইনি ভাবে ব্যবহার করে কর্মীদের বিভ্রান্ত করার অভিযোগে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরের বিরুদ্ধে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে তারা। কালীঘাট এবং নিউটাউন— এই দুই থানায় আনুষ্ঠানিক ভাবে অভিযোগ দায়ের করেছেন সাংসদ দোলা সেন। ওই অভিযোগে ঋতব্রত ছাড়াও অরূপ রায়, জাভেদ খান, সন্দীপন সাহা এবং বিপ্লব মিত্রের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে আইনি পদক্ষেপের দাবি জানানো হয়েছে । একদিকে দুই থানায় এফআইআর দায়ের, অন্যদিকে ধর্মতলায় ফিতে হাতে মঞ্চের মাপজোক— দুই মিলিয়ে একুশে জুলাইকে কেন্দ্র করে সংঘাতের বাতাবরণ এখন থেকেই তীব্র আকার ধারণ করেছে।