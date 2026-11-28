'পুলিশকে দিয়ে জবরদখলের চেষ্টা', তপসিয়ায় তৃণমূল ভবন 'সিল' করা নিয়ে অভিযোগ মমতা-শিবিরের
Kalighat TMC on Trinamool Bhavan Sealed Incident: শর্তসাপেক্ষে তৃণমূল ভবনে সংস্কার কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি ৷ প্রশাসন ও পুলিশকে ব্যবহার করার অভিযোগ কালীঘাট-তৃণমূলের ৷
Published : November 28, 2026 at 3:48 PM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর: নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে তপসিয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের পুরনো ভবনটি সিল করে দিল কলকাতা পুলিশ ৷ নির্মীয়মাণ ওই বহুতলে মমতা তৃণমূলের মহিলা সংগঠন ও আইটি সেলের অফিস নিয়মিত খোলা থাকছিল ৷
এমনকি, সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে পোস্টও করা হচ্ছিল ৷ যা প্রশাসনের নজরে আসতেই নিরাপত্তার স্বার্থে কেএমসি-র নির্দেশে শুক্রবার গভীর রাতে নির্মীয়মাণ তৃণমূল ভবনের বাইপাসের দিক থেকে প্রবেশপথ ব্যারিকেড দিয়ে বন্ধ করে দেয় আনন্দপুর থানার পুলিশ ৷
যদিও পুলিশের এই দাবি যুক্তিযুক্ত নয় বলে অভিযোগ করেছে কালীঘাট তৃণমূল ৷ এনিয়ে দোলা সেন অভিযোগ করেছেন, পুলিশের কাছে কোনও অফিসিয়াল কাগজ ছিল না ৷ পুরো বিষয়টি রাজনৈতিক এবং পুলিশকে দিয়ে তৃণমূল ভবন জবরদখল করার অপচেষ্টা ৷
জানা গিয়েছে, পুরনো তৃণমূল ভবনটি সংস্কারের কাজ চলছে ৷ তারই মধ্যে ভবনের ভিতরে নিয়মিত দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ভিড় ও রাজনৈতিক বৈঠক চলছিল বলে অভিযোগ ৷ নির্মাণকাজ চলাকালীন এভাবে লোকজনের আনাগোনা অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং যে কোনও সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে, এই আশঙ্কা থেকেই প্রশাসনের তরফে ভবনের প্রবেশদ্বারের রাস্তায় ব্যারিকেড বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হয় এলাকায় ৷ খবর পেয়ে দক্ষিণ ও উত্তর কলকাতার সাংগঠনিক জেলার দুই সভাপতি বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় এবং কুণাল ঘোষ সেখানে পৌঁছে যান ৷ এনিয়ে পুলিশের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা হয় দুই নেতার ৷ পুলিশের তরফে তাঁদের জানানো হয়, নির্মীয়মাণ ভবনে লোকজনের আনাগোনা থাকলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে ৷ তাই ভবন বন্ধ রাখার নির্দেশ রয়েছে ৷
পুুলিশের যুক্তি মেনে নিলেও কালীঘাট-তৃণমূলের দুই নেতা অনুরোধ জানান, রাজনৈতিক জমায়েত বন্ধ থাকলেও ভবনের নির্মাণকাজ যেন আটকে দেওয়া না-হয় ৷ তাঁদের সেই অনুরোধ মেনে নিয়ে শর্তসাপেক্ষে নির্মাণকাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে পুলিশ ৷ সেখানে নির্মাণ কাজে যুক্ত মিস্ত্রি, কন্ট্র্যাক্টর, নির্মাণ সংক্রান্ত সামগ্রী সরবরাহকারী এবং কাজে নজরদারি চালানো ব্যক্তি ছাড়া কেউ ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন না ৷
স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, শনিবার থেকে তৃণমূল ভবনের ভিতরে আর কোনও রাজনৈতিক বৈঠক বা দলীয় কার্যকলাপ চালানো যাবে না ৷ এই শর্তে ব্যারিকেডের একাংশ খুলে দেওয়া হয়েছে ৷ পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, কেএমসি-র তরফে যতক্ষণ-না নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর ফিট-সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, ততক্ষণ কোনও জমায়েত করা যাবে না ৷
এনিয়ে তৃণমূলের তরফে দোলা সেন বলেন, "গতকাল দু’টো ধাক্কা খেয়েছে ৷ একটা হাইকোর্টে, আর একটা নির্বাচন কমিশনে ৷ তার একটা রিপারকেশন, গতকাল রাতে পুলিশের সাহায্য নিয়ে আমাদের তৃণমূল ভবন জবরদখল করতে চেয়েছিল ৷ যাই হোক পারেনি ৷ পুলিশের সঙ্গে আমাদের দক্ষিণ কলকাতা ও উত্তর কলকাতা জেলা সভাপতির কথা হয়েছে ৷"
দোলা যোগ করেন, "বলা হয়েছে, নির্মীয়মাণ ভবন 'সিসি' ছাড়া প্রবেশ করা যায় না ৷ এরকম কোনও নিয়ম নেই ৷ এটা আমাদের সম্পত্তি ৷ কোনও দু’নম্বরি নেই ৷ সেখানে সংস্কার কাজ চলছে ৷ একটা বাড়িতে সংস্কার কাজ চলতেই পারে ৷ তার জন্য 'সিসি'র প্রয়োজন হয় না ৷ আর পুলিশের কাছেও কোনও অফিসিয়াল নোটিশ ছিল না ৷"
অন্যদিকে, শনিবার সকাল থেকেই তৃণমূল ভবনের বাইরে পুলিশ মোতায়েন থাকতে দেখা গিয়েছে ৷ বলা হচ্ছে, অপ্রীতিকর পরিস্থিতি বা অননুমোদিত জমায়েত এড়াতে গোটা এলাকায় কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে ৷ কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "নির্দেশ পাওয়ার পরেই পুলিশের এই অভিযান হয়েছে ৷"