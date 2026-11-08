শুরু কালীঘাটে মা কালীর বিশেষ আরাধনা, দিনভর চলবে আলাদা-আলাদা পুজো
Kali Puja in Kalighat: আজ নিয়ম মেনেই হবে নিশিপুজো ৷ আজ নানা ধাপে মা কালীর বিশেষ পুজো চলবে সারাদিন ধরে ৷ জানুন সময়সূচি...
Published : November 8, 2026 at 12:14 PM IST
কলকাতা, 8 নভেম্বর: কালীপুজো উপলক্ষে রবির সকাল থেকে কালীঘাট মন্দিরে শুরু হয়েছে আদিশক্তি মা কালীর বিশেষ পুজো। । কথিত রয়েছে, সতীর একান্নপীঠের অন্যতম এই কালীঘাট মন্দির। বিশ্বাস অনুযায়ী, এখানে সতীর ডান পায়ের আঙুল পড়েছিল। মন্দিরের অধিষ্ঠিত দেবী দক্ষিণাকালী। এদিন ভোরে মঙ্গল আরতি ও নিত্যপুজোর মধ্যে দিয়ে শুরু হয় দিনের পুজোর আচার। মন্দির কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ভোর 3টেয় মন্দির খোলার প্রস্তুতি শুরু হয়। নিত্যপুজো ও মঙ্গল আরতি সম্পন্ন হওয়ার পর ভোর 4টে নাগাদ সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয় মন্দিরের দরজা।
প্রতি অমাবস্যা নিশিতে কালীঘাটে মা কালীর বিশেষ পুজো হয়। কালীপুজোর দিনও সেই নিয়ম মেনেই হবে নিশিপুজো। তবে এদিন সন্ধ্যায় বিশেষভাবে আয়োজন করা হয়েছে মহালক্ষ্মী পুজোর। দুপুরে মায়ের নিত্যভোগ নিবেদনের জন্য মন্দির বন্ধ থাকবে। ভোগে থাকবে পোলাও, সাদা ভাত, পাঁচ রকমের মাছ, পাঁচ রকমের ভাজা, পেঁয়াজ-রসুন ছাড়া বলির মাংস, চাটনি, পায়েস ও মিষ্টি।
সন্ধ্যা 6টা নাগাদ শুরু হবে মহালক্ষ্মী পুজো। সেবায়েতদের প্রত্যেকের বাড়ি থেকে নৈবেদ্য আসবে। পুজোর আগে কুলপ্যাকাটি নিয়ে মন্দির তিন বার প্রদক্ষিণ করবেন সেবায়েতরা। অলক্ষ্মীকে বিদায় জানিয়ে মহালক্ষ্মীকে আহ্বান করাই এই রীতির উদ্দেশ্য। এর পর নাড়ু, মণ্ডা, মিষ্টি, ফুল, মালা, শাড়ি ও সুগন্ধি দিয়ে মা-কে সাজিয়ে পুজো করা হবে। নিবেদন করা হবে বিশেষ খিচুড়ি ভোগ। তাতে থাকবে পাঁচ রকমের ভাজা, পাঁচ রকমের মাছ, পেঁয়াজ-রসুন ছাড়া বলির মাংস, সবজি, পায়েস, চাটনি ও মিষ্টি।
মহালক্ষ্মী পুজোর পর রাতের দিকে হবে মা কালীর নিশিপুজো। দর্শনার্থীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে এবার নিশিপুজোর ভোগ নিবেদনের সময় কিছুটা এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যার পুজো ও ভোগের পর আনুমানিক সন্ধ্যা 7:15 থেকে 7:30-এর মধ্যে ফের সাধারণের জন্য মন্দির খুলে দেওয়া হবে।
এছাড়াও মায়ের শয়নের আগে দীর্ঘদিনের রীতি মেনে নিবেদন করা হবে হরেন ময়রার বিখ্যাত চ্যাপ্টা রসগোল্লা। রাত 2:15 থেকে আড়াইটে নাগাদ দর্শনার্থীদের মন্দির থেকে বের করে রাত 3টের মধ্যে মায়ের শয়নের সমস্ত আচার সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। অর্থাৎ ভোরে মন্দির খোলার পর থেকে রাত পর্যন্ত বিশেষ পুজো ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কাটবে কালীঘাটের কালীপুজো।