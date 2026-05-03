ভোটগণনার ঠিক আগে ফের কালীঘাট থানার ওসি বদল, চামেলির জায়গায় দায়িত্বে বলাই

ভোটগণনার ঠিক আগে ফের কালীঘাট থানার ওসি বদল, চামেলির জায়গায় দায়িত্বে বলাই
ছবি বিতর্কের পর শনিবার গৌতম দাসকে সাসপেন্ড করে কালীঘাট থানার ওসি করা হয়েছিল চামেলি মুখোপাধ্যায়কে ৷ এবার তাঁকেও সরিয়ে দিয়ে আনা হল বলাই বাগকে ৷
Published : May 3, 2026 at 3:04 PM IST
কলকাতা, 3 মে: ফের কালীঘাট থানার ওসি পদে বদল ৷ মাত্র একদিনের ব্যবধানে বদলে গেল নির্দেশিকা । শনিবারই গৌতম দাসকে সরিয়ে চামেলি মুখোপাধ্যায়কে কালীঘাট থানার নতুন ওসি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল । কিন্তু সেই নির্দেশিকা আচমকাই বাতিল করে রবিবার নতুন করে দায়িত্ব দেওয়া হল বলাই বাগকে । আর ভোটগণনার ঠিক আগে এই রদবদল ঘিরে প্রশাসনিক মহলে জোর শোরগোল পড়ে গিয়েছে ।
কলকাতা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বলাই বাগ এতদিন ভাঙড় ডিভিশনের পোলেরহাট থানায় অতিরিক্ত ওসি হিসেবে কর্মরত ছিলেন । প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ও কাজের ভিত্তিতেই তাঁকে দক্ষিণ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কালীঘাট থানার দায়িত্বে আনা হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে । এই হঠাৎ সিদ্ধান্ত বদলের কারণ নিয়ে পুলিশ মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে । একদিনের ব্যবধানে দু'দুবার ওসি বদলের ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনিক স্থিরতা নিয়েও । যদিও এ বিষয়ে কলকাতা পুলিশের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি ।
লালবাজারের তরফে জানা গিয়েছে, কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় নন্দ নিজেই এই নতুন নির্দেশ জারি করেছেন । নির্দেশিকা অনুযায়ী, অবিলম্বে কালীঘাট থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন বলাই বাগ । এদিকে, চামেলি মুখোপাধ্যায়কে অন্যত্র কোথায় পাঠানো হচ্ছে, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি । পুরো বিষয়টি ঘিরে প্রশাসনিক অন্দরে যে চাপানউতোর চলছে, তা স্পষ্ট বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা ।
প্রসঙ্গত, সম্প্রতি সোশাল মিডিয়া একটি ছবি দিয়ে বিতর্কে জড়ান কালীঘাট থানার ওসি গৌতম দাস । ওই ছবিতে দেখা গিয়েছে, একটি বন্দুক হাতে থানায় চেয়ারে বসে রয়েছেন তিনি ৷ ওই ছবিকে 'আপত্তিকর' বলে দাবি করে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিল তৃণমূল ৷ তাদের দাবি ছিল, বন্দুক হাতে ওই ছবি নিজের সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকেই পোস্ট করেছিলেন গৌতম দাস ৷ এরপরেই নির্বাচন পর্বে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে তাঁকে সাসপেন্ড করে কলকাতা পুলিশ ৷ তাঁর জায়গায় কালীঘাট থানার নতুন ওসি হিসেবে দায়িত্ব নেন চামেলি মুখোপাধ্যায় ৷ এবার তাঁকেও সরিয়ে দিল লালবাজার ৷
কালীঘাট এলাকা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে অত্যন্ত সংবেদনশীল । ফলে এই থানার দায়িত্বে কে থাকবেন, তা নিয়ে সবসময়ই থাকে বিশেষ গুরুত্ব । সেই প্রেক্ষিতে পরপর বদলির ঘটনায় নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহল থেকেও ।