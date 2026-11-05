অমাবস্যায় দেবীর দুই রূপ, সন্ধ্যায় মহালক্ষ্মী, নিশিতে কালী; সাজছে কালীঘাট

অমাবস্যায় দেবীর দুই রূপ, সন্ধ্যায় মহালক্ষ্মী, নিশিতে কালী; সাজছে কালীঘাট
Kali puja 2026 in Kalighat Kali Temple: আসন্ন অমাবস্যায় কালীঘাটে মা কালীর মন্দিরে দেবীর আরাধনার প্রস্তুতি তুঙ্গে ৷ বিশেষ প্রতিবেদন সৌমিতা ভট্টাচার্যের ৷
Published : November 5, 2026 at 7:50 PM IST
কলকাতা, 5 নভেম্বর: কলকাতার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কালীঘাট ৷ সময়ের সঙ্গে বদলেছে শহরের চেহারা, বদলেছে মানুষের জীবনযাত্রা ৷ কিন্তু কালীঘাটের মায়ের কাছে ভক্তদের টান আজও একই রকম ৷ কারও কাছে তিনি জাগ্রত দেবী, কারও কাছে বিপদের দিনে শেষ আশ্রয়, আবার কারও কাছে পরিবারের বহু প্রজন্মের বিশ্বাসের ঠিকানা ৷ সেই কালীঘাটেই কালীপুজোর দিন পালিত হয় এক বিশেষ পরম্পরা ৷ যে পরম্পরার মধ্যে রয়েছে দেবীর দুই রূপের আরাধনা, অশুভকে বিদায় জানিয়ে শুভকে আহ্বান করার বিশ্বাস এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে চলা নানা আচার ৷
কালীপুজো মানেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে মা কালীর প্রতিমা, অমাবস্যার রাত, প্রদীপের আলো আর নিশিপুজোর আয়োজন ৷ কিন্তু কালীঘাটের কালীপুজোর সন্ধ্যাটা অন্য রকম ৷ এখানে সন্ধ্যায় মা কালীর পুজো হয় মহালক্ষ্মী রূপে ৷ অলক্ষ্মীকে বিদায় জানিয়ে আহ্বান করা হয় মহালক্ষ্মীকে ৷ রাত গভীর হলে অমাবস্যার নিশিতে ফের কালীরূপেই আরাধনা করা হয় দেবীকে ৷ অর্থাৎ, কালীপুজোর দিন কালীঘাটে শুধু মহালক্ষ্মী পুজো হয়, মা কালীর পুজো হয় না-এমন ধারণা ঠিক নয় ৷ বরং একই দিনে দেবীর দুই রূপের আরাধনা এই মন্দিরের দীর্ঘদিনের পরম্পরা ৷
কালীঘাট মন্দিরের ইতিহাস শুধু একটি মন্দির নির্মাণের ইতিহাস নয়, এর সঙ্গে মিশে রয়েছে পুরাণ, লোকবিশ্বাস এবং কলকাতার পুরনো জনপদের স্মৃতি । প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, এটি 51 শক্তিপীঠের অন্যতম । কথিত আছে, দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের পর শোকে উন্মত্ত শিব সতীর দেহ কাঁধে নিয়ে তাণ্ডব শুরু করেন ৷ তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষা করতে বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ খণ্ডবিখণ্ড করেন ৷ সেই দেহের বিভিন্ন অংশ দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে ৷ বিশ্বাস, সতীর ডান পায়ের আঙুল পড়েছিল এই কালীঘাটে। সেই থেকেই এই স্থান শক্তিপীঠ হিসেবে বিশেষ মাহাত্ম্য লাভ করেছে ৷
এক সময়ে কালীঘাটের আশপাশের এলাকা ছিল ঘন জঙ্গল ৷ পাশ দিয়ে বয়ে যেত ভাগীরথীর পুরনো গতিপথ আদিগঙ্গা ৷ জনশ্রুতি, এক সাধক নদীর তীরে একটি পাথরের মধ্যে সতীর পায়ের আঙুলের আকৃতি দেখতে পান ৷ সেই থেকেই দেবীর আরাধনা শুরু হয় ৷ প্রথম দিকে সেখানে ছিল একটি ছোট কুটিরের মতো মন্দির ৷ পরে সেই মন্দিরকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে পুজোর পরম্পরা ৷ অর্থাৎ, বর্তমান মন্দিরের স্থাপত্যের বয়স যতই হোক, এই পীঠস্থানকে ঘিরে মানুষের বিশ্বাস ও আরাধনার ইতিহাস বহু পুরনো ৷
বর্তমান কালীঘাট মন্দিরটি তৈরি হয় ঊনবিংশ শতকে । সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় 1809 সালে মন্দির নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয় বলে জানা যায় ৷ সেই থেকে এই মন্দির শুধু ধর্মীয় উপাসনাস্থল নয়, কলকাতার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে । সেই প্রাচীন পীঠস্থানেই কালীপুজোর সন্ধ্যায় শুরু হয় বিশেষ মহালক্ষ্মী পুজো । কেন কালীপুজোর দিনে মহালক্ষ্মীর আরাধনা ? এর পিছনে রয়েছে অশুভকে দূরে সরিয়ে শুভকে আহ্বান করার বিশ্বাস ৷
কাউন্সিল অফ সেবায়েতের এগজিকিউটিভ মেম্বার সন্দীপ হালদার বলেন, "সারা বছর ধরে মানুষের জীবনে, সমাজে, এমনকী মন্দিরের মধ্যেও নানা সমস্যা ও অন্ধকার দিক তৈরি হয় । সেই অশুভ ও নেতিবাচক বিষয় সরিয়ে নতুন করে আলোর দিশা খুঁজতেই অলক্ষ্মীকে বিদায় করে মহালক্ষ্মীকে আহ্বান করা হয় । এই বিশ্বাস থেকেই চলে আসছে বিশেষ আচার ।" সন্ধ্যা 6টা নাগাদ শুরু হবে মহালক্ষ্মী পুজো । তার আগে প্রত্যেক সেবায়েতের বাড়ি থেকে নৈবেদ্য এসে পৌঁছবে মন্দিরের গর্ভগৃহে । পুজো শুরুর আগে সেবায়েত কুল প্যাকাটি নিয়ে তিন বার মন্দির প্রদক্ষিণ করবেন । এই প্রদক্ষিণের মধ্য দিয়েই অলক্ষ্মী বিদায়ের রীতি পালন করা হয়। তার পর মহালক্ষ্মী রূপে সাজানো হবে মাকে ।
নাড়ু, মণ্ডা-মিঠাই, মালা, মিষ্টি, তেল, ফুল, শাড়ি, সুগন্ধির তেল ও পারফিউম দিয়ে দেবীকে সাজানো হবে । সেবায়েতদের বাড়ি থেকে আসা নৈবেদ্য দিয়েই সম্পন্ন হবে এই বিশেষ আয়োজন । গর্ভগৃহে পুজো চলাকালীন বন্ধ থাকবে মন্দির । খিচুড়ির সঙ্গে নিবেদন করা হবে পাঁচ রকমের ভাজা, পাঁচ রকমের মাছ, বলির মাংস, সবজি, পায়েস, চাটনি ও মিষ্টি । বলির মাংসে পেঁয়াজ-রসুন ব্যবহার করা হয় না। ভোগ নিবেদন ও আরতির পর ফের দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে মন্দির ।
কিন্তু সন্ধ্যার মহালক্ষ্মী পুজোতেই শেষ নয় কালীঘাটের কালীপুজো । অমাবস্যার নিশিতে আবার কালীরূপে পুজো করা হবে দেবীকে । সন্দীপ হালদার বলেন, "প্রতি অমাবস্যাতেই কালীঘাটে নিশিপুজোর নিয়ম রয়েছে । কালীপুজোর দিনও সেই পরম্পরা মেনেই বিশেষ নিশিপুজো হবে । তাই কালীপুজোর দিন মা কালীর পুজো হয় না, এই ধারণার কোনও ভিত্তি নেই। সন্ধ্যায় মহালক্ষ্মী পুজোর পাশাপাশি রাতে কালীরূপে দেবীর আরাধনাও সমান গুরুত্ব দিয়ে করা হয় ।"
এবার পুজোর সময়সূচিতে কিছুটা পরিবর্তনের ভাবনা রয়েছে । সাধারণ দর্শনার্থীরা যাতে বেশি সময় ধরে মায়ের দর্শন করতে পারেন, সেই কথা মাথায় রেখেই নিশিপুজোর ভোগ নিবেদনের সময় এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত হয়েছে । পুজো ও ভোগের পর ফের খুলে দেওয়া হবে মন্দিরের দরজা ।
কালীঘাটের মায়ের পুজোয় বড় আয়োজনের পাশাপাশি এমন কিছু ছোট ছোট পরম্পরা রয়েছে, যেগুলির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে দীর্ঘদিনের ভক্তি ও আবেগ । তারই একটি মায়ের শয়ন । সারা দিনের পুজো, আরাধনা ও ভোগের পর রাতে যখন মাকে শয়ন করানোর প্রস্তুতি চলে, তখনও থাকে বিশেষ আয়োজন । তেল দিয়ে মাকে পরিষ্কার করা হয়। তার পর সিঁদুর লাগিয়ে শাড়ি ও মালায় সাজানো হয় দেবীকে । নিবেদন করা হয় মিষ্টি। আর সেই মিষ্টির তালিকায় বহুদিন ধরেই রয়েছে হরেন ময়রার বিখ্যাত চ্যাপ্টা রসগোল্লা । যার পোশাকি নাম ক্ষীরমোহন ।
সন্দীপ হালদার জানান, এই চ্যাপ্টা রসগোল্লা নিবেদনের পরম্পরা বহুদিনের । এর পিছনে আলাদা কোনও বিশেষ কারণ নেই । যে রীতি চলে আসছে, তা আজও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয়। শুধু তাই নয়, কালীঘাটের কোনও সেবায়েত কলকাতার অন্য এলাকায় থাকলে অনেক সময় নিজের এলাকার বিশেষ মিষ্টিও নিয়ে আসেন মায়ের জন্য । সেই মিষ্টিও নিবেদন করা হয় দেবীকে । সবশেষে হয় আরতি । তার পর মাকে শয়ন করানো হয় ।
কালীঘাট মন্দিরের কিছুটা দূরেই এই হরেন মাঝির দোকান । সেই দোকানে না আছে কোন সাইনবোর্ড না আছে চাকচিক্য । তবে এই দোকানে কালীঘাট মন্দিরের অন্যতম একটি ভরসা । হরেন মাঝির মৃত্যুর পর তাঁর বংশধররা দোকান চালাচ্ছেন। দোকানের এক কর্মচারী জানান, প্রতিদিন প্রায় দশ থেকে বারো পিস এই ক্ষীরমোহন মিষ্টি নিয়ে যাওয়া হয় মায়ের জন্য । তবে কালীপুজোতে সাধারণ মানুষও ভিড় জমান এই দোকানে ।
কালীপুজোর দিন ভোর 3টেয় মন্দির খোলার প্রস্তুতি শুরু হবে । প্রথমে হবে মঙ্গল আরতি ও নিত্যপুজো । তারপর আনুমানিক ভোর 4টে নাগাদ সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে মন্দির ৷ দুপুরে মায়ের ভোগ নিবেদনের সময় বন্ধ থাকবে মন্দির ৷ সেদিনের দুপুরের ভোগে থাকবে পোলাও, সাদা ভাত, পাঁচ রকমের আঁশযুক্ত মাছ, পাঁচ রকমের ভাজা, বলির মাংস, চাটনি, পায়েস, মিষ্টি ও পান । সন্ধ্যায় মহালক্ষ্মী পুজো, তার পর রাতে নিশিপুজো । পুজোর পর আবার দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে মন্দির । রাত 2টো 15 মিনিট থেকে 2.30 মিনিটের মধ্যে দর্শনার্থীদের মন্দির থেকে বের করে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে ৷ রাত 3টের মধ্যে মায়ের শয়ন সম্পন্ন করে বন্ধ হবে মন্দিরের গেট ৷