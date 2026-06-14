কালিয়াচক পুরসভা গঠনে তৎপরতা, সুজাপুরে প্লাস্টিক হাব; মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের পর দাবি সাবিনার

কালিয়াচক পুরসভা গঠনে তৎপরতা, সুজাপুরে প্লাস্টিক হাব; মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের পর দাবি সাবিনার
বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে প্রস্তাব তুলে দিয়েছেন রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল, মুর্শিদাবাদের সাংসদ আবু তাহের খান, সুজাপুরের বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন-সহ আরও কয়েকজন৷
Published : June 14, 2026 at 3:35 PM IST
মালদা, 14 জুন: চাঁচল ও গাজোল পুরসভা গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী৷ চলতি বছরই যাতে এই দুই পুরসভা চালু করা যায় তার চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার৷ মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের পর সুজাপুরের তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন দাবি করেছেন, এরপর কালিয়াচক পুরসভাও গঠিত হতে চলেছে৷ তবে সেটা আগামী বছর৷ একইসঙ্গে সুজাপুরে হতে চলেছে প্লাস্টিক হাব৷ মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে নাকি সেই আশ্বাস দিয়েছেন৷ একইসঙ্গে সাবিনার দাবি, সুজাপুর ও কালিয়াচকের সার্বিক উন্নয়নে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে10টি প্রস্তাব দিয়েছেন৷
গত শুক্রবার মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামের দুর্গাকিংকর সদনে মালদা, দুই দিনাজপুর এবং মুর্শিদাবাদ জেলার পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী৷ সেই বৈঠকে তিনি নিজেই এই চার জেলার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন৷ বৈঠকে উপস্থিত দলীয় ও বিরোধী বিধায়ক ও সাংসদদের জানিয়েছেন, তাঁদের সংসদীয় কেন্দ্র এলাকার উন্নয়ন সংক্রান্ত যদি কোনও প্রস্তাব থাকে তবে তাঁরা যেন লিখিত আকারে প্রস্তাবগুলি সরকারের কাছে জমা দেন৷
তবে এই বিষয়ে আগে থেকেই তৈরি হয়ে গিয়েছিলেন প্রায় প্রত্যেকেই৷ ওই বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রীর হাতে প্রস্তাব তুলে দিয়েছেন রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল, মুর্শিদাবাদের সাংসদ আবু তাহের খান, সুজাপুরের বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন, মালদা কেন্দ্রের বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা সহ আরও কয়েকজন৷ মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের জানিয়েছেন, প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করে সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নেবে৷
সেই সুযোগেই নিজের সংসদীয় এলাকার উন্নয়নে 10টি প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছেন সাবিনা৷ এর মধ্যে রয়েছে সুজাপুরে প্লাস্টিক হাব নির্মাণ, সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালের আধুনিকীকরণ, ফ্লাইওভার নির্মাণ, এলাকায় দমকল কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা, মহিলা কলেজ নির্মাণ প্রভৃতি৷ জানা যাচ্ছে, 10টি প্রস্তাবের মধ্যে প্লাস্টিক হাব ও কালিয়াচক পুরসভা গঠনের বিষয়টি নিয়ে সাবিনার সঙ্গে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী৷ বিশেষ করে প্লাস্টিক হাব নির্মাণ নিয়ে উৎসাহও দেখিয়েছেন তিনি৷
তৃণমূলে থাকাকালীন রাজ্যের তৎকালীন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন এই জেলার দায়িত্বে ছিলেন৷ তখনই দেখেছেন, রাস্তাঘাট থেকে সংগ্রহ করা প্লাস্টিক দিয়ে সুজাপুরের অসংখ্য মানুষ দিনগুজরান করেন৷ সেখানে গড়ে উঠেছে 25টিরও বেশি কারখানা৷ জাতীয় সড়কের ধারে ডাঁই করে রাখা হয় সেসব প্লাস্টিক৷ মাঝেমধ্যে স্তূপীকৃত করে রাখা প্লাস্টিকে দুর্ঘটনাবশত আগুন লেগে যায়৷ বায়ুদূষণ ছড়িয়ে পড়ে বিস্তীর্ণ এলাকায়৷ তাছাড়া ঘন জনবসতির মধ্যে প্লাস্টিকের স্তূপ থেকেও দূষণ ছড়ায়৷ এখানে প্লাস্টিক হাব তৈরি করা হলে ব্যবসায়ীরা আধুনিক পদ্ধতিতে প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে পারবেন৷ দূষণও নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে৷
সাবিনা জানাচ্ছেন, “আমার এলাকার উন্নয়ন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে 10টি প্রস্তাব দিয়েছি৷ তিনি জানিয়েছেন, আগামী বছর কালিয়াচক পুরসভার প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে৷ তবে চলতি বছরই সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালের আধুনিকীকরণ হবে বলে কথা দিয়েছেন তিনি৷ একইসঙ্গে কালিকাপুরে রেল ক্রশিং-এর উপর ফ্লাইওভার আর কালিয়াচকে একটি দমকল কেন্দ্র দ্রুত নির্মাণের আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি৷ মুখ্যমন্ত্রী সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দেখিয়েছেন সুজাপুরে প্লাস্টিক হাবের বিষয়ে৷ তবে এই কাজে একটু দেরি হতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি৷ আমি আশাবাদী, কালিয়াচকের উন্নয়নের বিষয়ে তিনি যথাযথ পদক্ষেপ করবেন৷”