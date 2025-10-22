350 বছরের প্রথা মেনে কালীদৌড়, অংশ নিলেন সব ধর্মের মানুষ

350 বছরের প্রথা মেনে কালীদৌড়, অংশ নিলেন সব ধর্মের মানুষ
প্রথা নেমে এবারও আগুন ধরিয়ে শুরু হয় কালীদৌড় ৷ কালীপ্রতিমাগুলিকে কাঁধে চাপিয়ে মালতিপুর গ্রামে ঘোরানো হয় ৷
Published : October 22, 2025 at 7:31 PM IST
মালদা, 22 অক্টোবর: শুরু হয়েছিল প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে ৷ চালু করেছিলেন চাঁচলের তৎকালীন রাজা শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী ৷ তখন থেকে প্রতি বছর কালীপুজোর পরের রাতে চাঁচল 2 নম্বর ব্লকের মালতিপুরে হয়ে আসছে কালীদৌড় ৷
বিসর্জন যাত্রার আগে মালতিপুরের দুর্গামন্দির প্রাঙ্গণে প্রতিটি কালী প্রতিমা মুখোমুখি হয় ৷ দীর্ঘ সময় ধরে চলে আতশবাজি পোড়ানোর পালা ৷ সব শেষে এলাকার কালীপ্রতিমাগুলি কাঁধে নিয়ে ঘাটের দিকে দৌড়ন এলাকার মানুষজন ৷ মঙ্গলবার রাতেও ঐতিহ্যবাহী এই প্রথার ব্যতিক্রম হয়নি ৷ এবার কালীদৌড়ে অংশ নিয়েছিল এলাকার সাতটি প্রতিমা ৷ ছিলেন শ্যামা কালী, চনকা কালী, হাট কালী, হ্যান্টা কালী, বুড়ি কালী ও বাজার কালী ৷
শোনা যায়, নিজের সৃষ্টি এই কালীদৌড় দেখতে একসময় চাঁচল রাজবাড়ি থেকে হাতিতে চেপে মালতিপুর যেতেন রাজা শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী ৷ একা নয়, সপরিবারে ৷ হাতিতে চেপেই তাঁরা এই অনুষ্ঠান দেখতেন ৷ তবে এখন স্থানীয়রাই এই ঐতিহ্য বয়ে নিয়ে চলেছেন ৷ সবচেয়ে বড় বিষয়, এই অনুষ্ঠানে শুধু হিন্দুরাই নন, অংশ নেন ইসলাম-সহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষজনও ৷ বাস্তবিক অর্থেই এই অনুষ্ঠানে ফুটে ওঠে এলাকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ৷ নিরাপত্তার জন্য প্রতিবারই উপস্থিত থাকে বিশাল পুলিশ বাহিনী ৷ এবারও ছিল ৷
প্রথা মেনে মঙ্গলবার রাতে দৌড়ে অংশগ্রহণ করা প্রতিটি কালীপ্রতিমাকে প্রথমে কাঁধে চাপিয়ে মালতিপুর গ্রাম ঘোরানো হয় ৷ একে একে দুর্গামন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয় প্রতিমাগুলি ৷ মন্দির প্রাঙ্গণে একে অন্যের মুখোমুখি হয় প্রতিটি প্রতিমা ৷ স্থানীয়দের কথায়, এ হল বিসর্জনের আগে মায়েদের শেষ সাক্ষাৎ ৷ এরপর হুকাহুকিতে (পাটকাঠির তৈরি মশাল) আগুন ধরিয়ে শুরু হয় কালীদৌড় ৷ শেষ হয় এলাকারই একটি পুকুরঘাটে ৷
এবারই প্রথম কালীদৌড় দেখতে এসেছিলেন মালদা শহরের লিপি সরকার ৷ তিনি বলেন, "অনেকদিন ধরেই এই প্রথার কথা শুনে আসছি ৷ খবরেও দেখি ৷ এবার প্রথম দেখতে এসেছি ৷ খুব ভালো লাগল ৷ এমন ঘটনা সচরাচর দেখা যায় না ৷ এখানে যে এত মানুষ আসে ধারণা ছিল না ৷ চারদিকে শুধু মানুষের মাথা আর মাথা ৷ এত ভিড়ে ভালো করে সবকিছু দেখাই যাচ্ছে না ৷"
চাঁচলের কলিগ্রাম থেকে আসা অনুপমা রায় বলেন, "এই প্রাচীন প্রথার সঙ্গে আমাদের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে ৷ চাঁচলের রাজা শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী সাড়ে তিনশো বছর আগে এই কালীদৌড় চালু করেছিলেন ৷ এবার প্রচুর মানুষের সমাগম হয়েছে ৷ প্রতি বছরই ভিড় বাড়ছে ৷ অনেক জায়গা থেকে মানুষ এখানে আসে ৷ সবাই আনন্দ উপভোগ করে ৷ রাজ্যের কোথাও এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় কি না জানি না ৷ খুব ভালো লাগল ৷"
মঙ্গলবার রাতে এই অনুষ্ঠান দেখতে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন, এলাকার বিধায়ক আবদুর রহিম বকসি, চাঁচল 2 নম্বর ব্লকের বিডিও শান্তনু চক্রবর্তী, চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুণ্ডু, স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বাদল সাহা, এলাকার জেলা পরিষদ সদস্য রেহানা পারভিন, মালতিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছোটেলাল নুনিয়া-সহ আরও অনেকে ৷
জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন বলেন, "এই প্রথা দীর্ঘদিনের ৷ উত্তরবঙ্গ তো বটেই, রাজ্যের কোথাও আর এমন কালীদৌড় প্রথা চালু রয়েছে কি না আমার জানা নেই ৷ সবচেয়ে বড় বিষয়, প্রথম থেকে এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে আসছেন সব ধর্মের মানুষ ৷ এমন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ছবি এই জেলার মাথা উঁচু করে ৷"