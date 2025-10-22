ETV Bharat / state

350 বছরের প্রথা মেনে কালীদৌড়, অংশ নিলেন সব ধর্মের মানুষ

প্রথা নেমে এবারও আগুন ধরিয়ে শুরু হয় কালীদৌড় ৷ কালীপ্রতিমাগুলিকে কাঁধে চাপিয়ে মালতিপুর গ্রামে ঘোরানো হয় ৷

Kali race at malatipur
মালতিপুরে অনুষ্ঠিত কালীদৌড় (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 22, 2025 at 7:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মালদা, 22 অক্টোবর: শুরু হয়েছিল প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে ৷ চালু করেছিলেন চাঁচলের তৎকালীন রাজা শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী ৷ তখন থেকে প্রতি বছর কালীপুজোর পরের রাতে চাঁচল 2 নম্বর ব্লকের মালতিপুরে হয়ে আসছে কালীদৌড় ৷

বিসর্জন যাত্রার আগে মালতিপুরের দুর্গামন্দির প্রাঙ্গণে প্রতিটি কালী প্রতিমা মুখোমুখি হয় ৷ দীর্ঘ সময় ধরে চলে আতশবাজি পোড়ানোর পালা ৷ সব শেষে এলাকার কালীপ্রতিমাগুলি কাঁধে নিয়ে ঘাটের দিকে দৌড়ন এলাকার মানুষজন ৷ মঙ্গলবার রাতেও ঐতিহ্যবাহী এই প্রথার ব্যতিক্রম হয়নি ৷ এবার কালীদৌড়ে অংশ নিয়েছিল এলাকার সাতটি প্রতিমা ৷ ছিলেন শ্যামা কালী, চনকা কালী, হাট কালী, হ্যান্টা কালী, বুড়ি কালী ও বাজার কালী ৷

সাতটি প্রতিমা অংশ নিল কালীদৌড়ে (ইটিভি ভারত)

শোনা যায়, নিজের সৃষ্টি এই কালীদৌড় দেখতে একসময় চাঁচল রাজবাড়ি থেকে হাতিতে চেপে মালতিপুর যেতেন রাজা শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী ৷ একা নয়, সপরিবারে ৷ হাতিতে চেপেই তাঁরা এই অনুষ্ঠান দেখতেন ৷ তবে এখন স্থানীয়রাই এই ঐতিহ্য বয়ে নিয়ে চলেছেন ৷ সবচেয়ে বড় বিষয়, এই অনুষ্ঠানে শুধু হিন্দুরাই নন, অংশ নেন ইসলাম-সহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষজনও ৷ বাস্তবিক অর্থেই এই অনুষ্ঠানে ফুটে ওঠে এলাকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ৷ নিরাপত্তার জন্য প্রতিবারই উপস্থিত থাকে বিশাল পুলিশ বাহিনী ৷ এবারও ছিল ৷

প্রথা মেনে মঙ্গলবার রাতে দৌড়ে অংশগ্রহণ করা প্রতিটি কালীপ্রতিমাকে প্রথমে কাঁধে চাপিয়ে মালতিপুর গ্রাম ঘোরানো হয় ৷ একে একে দুর্গামন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয় প্রতিমাগুলি ৷ মন্দির প্রাঙ্গণে একে অন্যের মুখোমুখি হয় প্রতিটি প্রতিমা ৷ স্থানীয়দের কথায়, এ হল বিসর্জনের আগে মায়েদের শেষ সাক্ষাৎ ৷ এরপর হুকাহুকিতে (পাটকাঠির তৈরি মশাল) আগুন ধরিয়ে শুরু হয় কালীদৌড় ৷ শেষ হয় এলাকারই একটি পুকুরঘাটে ৷

Kali race at malatipur
কালীদৌড় দেখতে ভিড় মালতিপুরে (নিজস্ব ছবি)

এবারই প্রথম কালীদৌড় দেখতে এসেছিলেন মালদা শহরের লিপি সরকার ৷ তিনি বলেন, "অনেকদিন ধরেই এই প্রথার কথা শুনে আসছি ৷ খবরেও দেখি ৷ এবার প্রথম দেখতে এসেছি ৷ খুব ভালো লাগল ৷ এমন ঘটনা সচরাচর দেখা যায় না ৷ এখানে যে এত মানুষ আসে ধারণা ছিল না ৷ চারদিকে শুধু মানুষের মাথা আর মাথা ৷ এত ভিড়ে ভালো করে সবকিছু দেখাই যাচ্ছে না ৷"

চাঁচলের কলিগ্রাম থেকে আসা অনুপমা রায় বলেন, "এই প্রাচীন প্রথার সঙ্গে আমাদের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে ৷ চাঁচলের রাজা শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী সাড়ে তিনশো বছর আগে এই কালীদৌড় চালু করেছিলেন ৷ এবার প্রচুর মানুষের সমাগম হয়েছে ৷ প্রতি বছরই ভিড় বাড়ছে ৷ অনেক জায়গা থেকে মানুষ এখানে আসে ৷ সবাই আনন্দ উপভোগ করে ৷ রাজ্যের কোথাও এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় কি না জানি না ৷ খুব ভালো লাগল ৷"

Kali race at malatipur
বিসর্জন যাত্রার আগে কালীদৌড় (নিজস্ব ছবি)

মঙ্গলবার রাতে এই অনুষ্ঠান দেখতে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন, এলাকার বিধায়ক আবদুর রহিম বকসি, চাঁচল 2 নম্বর ব্লকের বিডিও শান্তনু চক্রবর্তী, চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুণ্ডু, স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বাদল সাহা, এলাকার জেলা পরিষদ সদস্য রেহানা পারভিন, মালতিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছোটেলাল নুনিয়া-সহ আরও অনেকে ৷

জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন বলেন, "এই প্রথা দীর্ঘদিনের ৷ উত্তরবঙ্গ তো বটেই, রাজ্যের কোথাও আর এমন কালীদৌড় প্রথা চালু রয়েছে কি না আমার জানা নেই ৷ সবচেয়ে বড় বিষয়, প্রথম থেকে এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে আসছেন সব ধর্মের মানুষ ৷ এমন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ছবি এই জেলার মাথা উঁচু করে ৷"

TAGGED:

KALI RACE AT MALATIPUR
KALI IDOL IMMERSION
কালীদৌড়
বিসর্জন যাত্রা
KALI RUN AT MALATIPUR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.