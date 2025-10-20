ETV Bharat / state

শিশুদের মোবাইল-আসক্তি কাটাবে 'ভৌতিক হাভেলি' !

মেদিনীপুরের পাটনা বাজার সাহেব পুকুর চকের নিউ মঙ্গলদ্বীপ জলকালীর পুজোর এবার 30তম বর্ষ ৷ এই বছর মা কালীর আরাধনায় থিম ভৌতিক হাভেলি ৷

Bhoot Haveli
ভৌতিক হাভেলি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 20, 2025 at 3:34 PM IST

মেদিনীপুর, 20 অক্টোবর: শহরে ভূতের বাড়ি ৷ ভূতেদের দৌরাত্মে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এলাকাবাসী ৷ শুধু তাই নয়, বাচ্চাদের মোবাইলের আসক্তিও কাটাচ্ছে এই সমস্ত ভূত ! মা কালীর আরাধনায় 'ভৌতিক হাভেলি' বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন পশ্চিম মেদিনীপুরের পাটনা বাজার সাহেব পুকুর চকের নিউ মঙ্গলদ্বীপ জলকালী ক্লাবের কর্তারা ৷

এই বছর 30 বছরে পদার্পণ করেছে নিউ মঙ্গল দ্বীপ জলকালী ক্লাবের কালীপুজো ৷ বাচ্চাদের মোবাইল ফোনের ব্যবহার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন বর্তমানের অভিভাবকরা ৷ তাঁদের চিন্তা কিছুটা কমাতে 3 লক্ষ টাকা খরচ করে ভূতেদের এই হাভেলি তৈরি করা হয়েছে বলে জানান ক্লাবের কর্তা পৃথ্বীরাজ প্রামাণিক ৷

বাচ্চাদের মোবাইল ফোনের আসক্তি কাটাবে ভূতের বাড়ি (ইটিভি ভারত)

কালীপুজোয় ভূতের নাচন

বর্তমানে তরুণ প্রজন্মের পাশাপাশি মোবাইল দেখার প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে শিশুদের মধ্যে ৷ সেই নেশা কাটাতে হিমসিম খাচ্ছেন অভিভাবকরা ৷ শিশুদের মোবাইল আসক্তি কাটাতেই অভিনব ভাবনা ৷ ক্লাব কর্তাদের দাবি, পড়াশোনা না-করে মোবাইনল দেখলে ঘাড়ের উপর চেপে বসবে ভূত ৷ বাচ্চাদের এই ভয় ধরাবে ভৌতিক হাভেলি ৷ সেই কারণে, বাচ্চাদের মণ্ডপে নিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছেন ক্লাবের কর্তারা ৷

Bhoot Haveli
নিউ মঙ্গল দ্বীপ জলকালী ক্লাবের মা কালী (ইটিভি ভারত)

'ভৌতিক হাভেলি' নিয়ে ক্লাব কর্তার বক্তব্য

অভিনব এই ভাবনা প্রসঙ্গে ক্লাব কর্তা পৃথ্বীরাজ প্রামাণিক বলেন, "আমাদের ক্লাব প্রতি বছর নতুন নতুন থিমের উপহার দিয়ে আসছে । এই বছর আমাদের থিম ভৌতিক হাভেলি । উদ্দেশ্যে মোবাইল আসক্ত বাচ্চাদের 'শায়েস্তা' করা । মোবাইলের ব্যবহার নিয়ে তাদের অভিভাবকদের সারাদিন বিরক্ত করে তোলে বাচ্চারা । ফলে, দিশাহারা হয়ে যান তাঁদের মা-বাবা । আমরা সেইসব অভিভাবকদের বলতে চাই, বাচ্চাদের নিয়ে আমাদের মণ্ডপে আসুন । আপনাদের বাচ্চাদের এবার বিরক্ত করে তুলবে মণ্ডপের ভূতেরা । প্রতি বছর আমরা সমাজের জন্য ভালো কিছু বার্তা দেওয়ার কথা ভেবেই মণ্ডপ তৈরি করি ৷"

Bhoot Haveli
কালীপুজোয় ভূতের নাচন (ইটিভি ভারত)

নিউ মঙ্গলদ্বীপ জলকালী ক্লাব

মেদিনীপুরের এই ক্লাবের গত বছরের থিম ছিল আদিযোগী । এবার 3 লক্ষ টাকা ব্যয় করে তাদের থিম 'ভৌতিক হাভেলি' । এই হাভেলিতে রয়েছে বিভিন্ন প্রকৃতির একাধিক ভূত । কেউ হাত ছড়িয়ে, কেউ বা উল্টো মাথা করে, কেউ বা শুধু উপর থেকে লম্ফ ঝম্প করছে । সেই সঙ্গে মণ্ডপে ঢুকতেই ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে জলজ্যান্ত ভূত । ভৌতিক পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে বিভিন্ন রকমের আওয়াজ ব্যবহার করা হয়েছে এই মণ্ডপে ৷ ফলে মণ্ডপে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠছেন দর্শকেরা । থিম নিয়ে উৎসাহী ক্লাবের সদস্যরা ।

কালীপুজো 2025
DIWALI 2025
MIDNAPORE BHOOTER HAVELI
MOBILE ADDICTION AWARENESS
KALI PUJA 2025

