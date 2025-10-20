শিশুদের মোবাইল-আসক্তি কাটাবে 'ভৌতিক হাভেলি' !
মেদিনীপুরের পাটনা বাজার সাহেব পুকুর চকের নিউ মঙ্গলদ্বীপ জলকালীর পুজোর এবার 30তম বর্ষ ৷ এই বছর মা কালীর আরাধনায় থিম ভৌতিক হাভেলি ৷
Published : October 20, 2025 at 3:34 PM IST
মেদিনীপুর, 20 অক্টোবর: শহরে ভূতের বাড়ি ৷ ভূতেদের দৌরাত্মে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এলাকাবাসী ৷ শুধু তাই নয়, বাচ্চাদের মোবাইলের আসক্তিও কাটাচ্ছে এই সমস্ত ভূত ! মা কালীর আরাধনায় 'ভৌতিক হাভেলি' বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন পশ্চিম মেদিনীপুরের পাটনা বাজার সাহেব পুকুর চকের নিউ মঙ্গলদ্বীপ জলকালী ক্লাবের কর্তারা ৷
এই বছর 30 বছরে পদার্পণ করেছে নিউ মঙ্গল দ্বীপ জলকালী ক্লাবের কালীপুজো ৷ বাচ্চাদের মোবাইল ফোনের ব্যবহার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন বর্তমানের অভিভাবকরা ৷ তাঁদের চিন্তা কিছুটা কমাতে 3 লক্ষ টাকা খরচ করে ভূতেদের এই হাভেলি তৈরি করা হয়েছে বলে জানান ক্লাবের কর্তা পৃথ্বীরাজ প্রামাণিক ৷
কালীপুজোয় ভূতের নাচন
বর্তমানে তরুণ প্রজন্মের পাশাপাশি মোবাইল দেখার প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে শিশুদের মধ্যে ৷ সেই নেশা কাটাতে হিমসিম খাচ্ছেন অভিভাবকরা ৷ শিশুদের মোবাইল আসক্তি কাটাতেই অভিনব ভাবনা ৷ ক্লাব কর্তাদের দাবি, পড়াশোনা না-করে মোবাইনল দেখলে ঘাড়ের উপর চেপে বসবে ভূত ৷ বাচ্চাদের এই ভয় ধরাবে ভৌতিক হাভেলি ৷ সেই কারণে, বাচ্চাদের মণ্ডপে নিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছেন ক্লাবের কর্তারা ৷
'ভৌতিক হাভেলি' নিয়ে ক্লাব কর্তার বক্তব্য
অভিনব এই ভাবনা প্রসঙ্গে ক্লাব কর্তা পৃথ্বীরাজ প্রামাণিক বলেন, "আমাদের ক্লাব প্রতি বছর নতুন নতুন থিমের উপহার দিয়ে আসছে । এই বছর আমাদের থিম ভৌতিক হাভেলি । উদ্দেশ্যে মোবাইল আসক্ত বাচ্চাদের 'শায়েস্তা' করা । মোবাইলের ব্যবহার নিয়ে তাদের অভিভাবকদের সারাদিন বিরক্ত করে তোলে বাচ্চারা । ফলে, দিশাহারা হয়ে যান তাঁদের মা-বাবা । আমরা সেইসব অভিভাবকদের বলতে চাই, বাচ্চাদের নিয়ে আমাদের মণ্ডপে আসুন । আপনাদের বাচ্চাদের এবার বিরক্ত করে তুলবে মণ্ডপের ভূতেরা । প্রতি বছর আমরা সমাজের জন্য ভালো কিছু বার্তা দেওয়ার কথা ভেবেই মণ্ডপ তৈরি করি ৷"
নিউ মঙ্গলদ্বীপ জলকালী ক্লাব
মেদিনীপুরের এই ক্লাবের গত বছরের থিম ছিল আদিযোগী । এবার 3 লক্ষ টাকা ব্যয় করে তাদের থিম 'ভৌতিক হাভেলি' । এই হাভেলিতে রয়েছে বিভিন্ন প্রকৃতির একাধিক ভূত । কেউ হাত ছড়িয়ে, কেউ বা উল্টো মাথা করে, কেউ বা শুধু উপর থেকে লম্ফ ঝম্প করছে । সেই সঙ্গে মণ্ডপে ঢুকতেই ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে জলজ্যান্ত ভূত । ভৌতিক পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে বিভিন্ন রকমের আওয়াজ ব্যবহার করা হয়েছে এই মণ্ডপে ৷ ফলে মণ্ডপে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠছেন দর্শকেরা । থিম নিয়ে উৎসাহী ক্লাবের সদস্যরা ।