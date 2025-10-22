ভিড় নিয়ন্ত্রণের কৌশলে হয়রানি, বারাসতের পুজোয় পুলিশকে দুষলেন দর্শনার্থীরা

ভিড় নিয়ন্ত্রণের কৌশলে হয়রানি, বারাসতের পুজোয় পুলিশকে দুষলেন দর্শনার্থীরা
দর্শনার্থীদের ভিড় সামলাতে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ব্যারিকেড বসিয়েছিল পুলিশ ৷ তাতে নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে হয়রানি হয়েছে বলেই জানালেন দর্শনার্থীরা ৷
Published : October 22, 2025 at 1:10 PM IST
বারাসত, 22 অক্টোবর: এ যেন বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো ! অনেকটা সেরকমই । ব্যারিকেড দিয়ে ভিড় সামাল দিতে গিয়ে হল হিতে বিপরীত ৷ রাস্তার মোড়ে মোড়ে ব্যারিকেডের জেরে পদে পদে হয়রানি হতে হয় অভিযোগ বারাসতে পুজো দেখতে আসা দর্শনার্থীদের।
অভিযোগ, পুলিশের অতি তৎপরতায় কোথা থেকে বেরিয়ে মণ্ডপে পৌঁছবেন, কীভাবে মাতৃ প্রতিমা দর্শন করতে পারবেন ? তা নিয়ে রীতিমতো দিশেহারা অবস্থা দর্শনার্থীদের । সাধারণ মানুষ এমনকি পুজো উদ্যোক্তাদের অধিকাংশই পুলিশের আচরণে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ । অনেকেই অভিযোগ করে বলছেন, অযথা ব্যারিকেড দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে ভিড় সামাল দিতে গিয়ে উল্টে সমস্যা তৈরি করা হচ্ছে । এজন্য পুলিশের সঠিক পরিকল্পনার অভাবকেই দায়ী করছেন ভুক্তভোগীদের একাংশ ।
এবছর কালীপুজোর দু'দিন আগে থেকেই জেলার সদর শহর বারাসত এবং মধ্যমগ্রামে মণ্ডপ দেখতে ভিড় করেছিলেন দর্শনার্থীরা ৷ কালীপুজোর দিন, এমনকি তার পরের দিন সোমবারও সেই ধারা বজায় থেকেছে ৷ মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর তো দর্শনার্থীদের ভিড়ের চাপে বারাসতে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যে পুলিশকে অতিরিক্ত ব্যারিকেড দিয়ে আরেক পুজো মণ্ডপে প্রবেশ করার রাস্তার অভিমুখ ঘুরিয়ে দিতে হয় বলে অভিযোগ ৷
এ নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন বারাসতের ঐতিহ্যবাহী 'আমরা সবাই' ক্লাবের সম্পাদক অরুণ ভৌমিক ৷ এবারে তাদের শ্রীকৃষ্ণের 'দ্বারকা'-র আদলে মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় প্রতিদিন উপচে পড়ছে ৷ মঙ্গলবার রাতে জাঁকজমক সেই পুজো মণ্ডপ দর্শন করতে গিয়েই পুলিশের ব্যারিকেডের বাধার মুখে পড়ে দর্শনার্থীদের নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে বলে অভিযোগ । পরে সেই ব্যারিকেড সরিয়ে নেয় পুলিশ ।
এ নিয়ে আমরা সবাই ক্লাবের সম্পাদক ও তৃণমূল নেতা অরুণ ভৌমিক জানান,"নবপল্লী ছোট বাজারে যাওয়ার রাস্তার মাঝে হঠাৎই পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেওয়ায় দর্শনার্থীরা সেই রাস্তা ধরে আমরা সবাই ক্লাবের মণ্ডপের দিকে যেতে পারছিলেন না । হয়ত ভিড়ের জেরে পুলিশকে এটা করতে হয়েছে । কিন্তু সমস্ত জায়গায় ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দিলে সাধারণ মানুষ যাবে কোথা থেকে ? বাইরে থেকে প্রচুর মানুষ আসেন বারাসতের জাঁকজমক পুজো মণ্ডপ দর্শন করতে । তাঁরা যাতে সুষ্ঠুভাবে মণ্ডপ দর্শন করতে পারে সেটা দেখা উচিত পুলিশ প্রশাসনের ।"
এদিকে, বারাসত ও মধ্যমগ্রাম শহরজুড়ে বর্ণময় আলোকসজ্জা এবং রকমারি মণ্ডপ দেখতে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে দর্শনার্থীদের সংখ্যা । কিন্তু, ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে বারাসত শহরের জায়গায় জায়গায় ব্যারিকেড ও নো-এন্ট্রির জেরে রীতিমতো বিপাকে পড়তে হয়েছে দর্শনার্থী থেকে বাইক আরোহীদের । অথচ কালীপুজোর আগে একাধিকবার বৈঠক করে পুজোর সময় 12 নম্বর জাতীয় সড়ক সচল রাখার আশ্বাস দিয়েছিলেন বারাসত জেলার পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খড়িয়া ।
কলকাতার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগের অন্যতম লাইফলাইন 12 নম্বর জাতীয় সড়ক ওয়ান ওয়ে করার কথাও বলেছিলেন তিনি । কিন্তু, দর্শনার্থীদের ভিড়ে জাতীয় সড়ক বন্ধ করার পুরনো পথেই হাঁটতে হয়েছে পুলিশকে । আর তা করতে গিয়ে 12 নম্বর জাতীয় সড়ক তো বটেই, এমনকি বারাসত শহরের বিভিন্ন অলিগলিতেও ব্যারিকেড বসাতে হয়েছে পুলিশকে । যার জেরে সমস্যা আরও বেড়েছে শহরের বাসিন্দাদের । পুলিশের অতি তৎপরতা, দাপটের জেরে চিরাচরিত বারাসতের পুজোর ছবিটাই যেন বদলে দিয়েছে । এমনই অভিযোগ বাসিন্দাদের একাংশের ।
যদিও তা মানতে নারাজ বারাসত জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) অতীশ বিশ্বাস । তিনি বলেন, "দর্শনার্থী ও সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে যাবতীয় কর্মকাণ্ড পুলিশের । এ নিয়ে অযথা পুলিশকে দোষারোপ করা হচ্ছে । হয়রানির অভিযোগও ঠিক নয় । পুলিশ যথেষ্ট সজাগ রয়েছে, পুজোর সময় যে কোনও পরিস্থিতি সামাল দিতে । এটুকু বলতে পারি ।"
অন্যদিকে, ভিড়ের চাপে মঙ্গলবার গভীর রাতে বারাসতের আমরা সবাই ক্লাবের মণ্ডপ দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ করে দিতে হয় পুলিশ প্রশাসনকে । খোদ পুলিশ সুপার উপস্থিত থেকে সেই মণ্ডপ বন্ধ করে দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ।