খাস কলকাতায় চলে ভূত কেনাবেচা, দর ওঠে হাজার হাজার টাকা

খাস কলকাতায় চলে ভূত কেনাবেচা, দর ওঠে হাজার হাজার টাকা
Ghost Market In Kolkata: একটা আস্ত বাজারজুড়ে ভূত কেনাবেচা চলছে ৷ ভাবতে পারেন, কলকাতাতেই রয়েছে এমন বাজার যেখানে রীতিমতো দরদাম করে ভূত কেনাবেচা হয় !
Published : November 7, 2026 at 6:25 PM IST
কলকাতা, 7 নভেম্বর: সময়ের নিয়মে, অর্থাভাবে বা অযত্নে জরাজীর্ণ পুরনো দালান ৷ দিনের বেলা এমন কোনও বাড়িকে অনায়াসে পাশ কাটিয়ে যাওয়া গেলেও সন্ধ্যায় অনেকেরই গা ছম ছম করে ৷ কারণ আর কিছুই নয়... ভূত ! তাই বুকের পাঁজরের ফাঁকে সুড়সুড়ি দেওয়া ভয়ের ঠেলায় জরাজীর্ণ বাড়ি হয়ে যায় ‘ভূতের বাড়ি’ ৷ অনেক বাড়ি আবার ঐতিহাসিক কারণে বিখ্যাত না হয়ে তেনাদের উপদ্রবে ‘ভূতের বাড়ি’ হিসাবে কুখ্যাত হয়ে যায় ৷
কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি, গার্স্টিন প্লেসের পুরনো আকাশবাণী ভবন, রাইটার্স বিল্ডিং নিয়ে অনেক ভূতুড়ে কাহিনি রয়েছে। বিখ্যাত সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, অভিনেতা সৌমিত্র চট্টপাধ্যায়ের মুখে গার্স্টিন প্লেসের পুরনো আকাশবাণী ভবনের ভূতুড়ে অভিজ্ঞতার কথা শুনেছেন অনেকেই ৷
ভূত মানেই একটা গা ছম ছমে ব্যাপার, ভূত মানেই ভয় ৷ যাঁরা ভূত মানেন না বা ভয় পান না, তাঁদেরও অনেকে ভূতের গল্প শুনতে ভালোবাসেন ৷ দিন হোক বা রাত, নিরিবিলি-নিঝঝুম পরিবেশ ভূতের গল্প বা ভূত নিয়ে চর্চার জন্য আদর্শ ৷
ভূতের গল্পের আসর থেকে প্ল্যানচেট করে ভূত ডাকা— এই পর্যন্ত আমাদের অনেকেরই জানা আছে ৷ কিন্তু, শহরের একটা আস্ত বাজারজুড়ে ভূত কেনাবেচা চলছে, জোড়ায় জোড়ায় নানা রকম ভূত বিক্রি হচ্ছে 500 টাকা থেকে 6000 টাকায়... ভাবতে পারেন, কলকাতাতেই রয়েছে এমন বাজার যেখানে রীতিমতো দরদাম করে ভূত কেনাবেচা হয় !
কালীপুজোর আগের দিনই ভূত চতুর্দশী, বাঙালির হ্যালোউইন ৷ আর এইদিনে কুমিরটুলির ভূতেদের বাজার বেশ জমজমাট। মা কালীর প্রতিমা কেনার পাশাপাশি এই ভূত-বাজারে আসেন বহু কালীপুজো কমিটির কর্মকর্তারা। আবার অন্যান্য জেলা থেকেও অনেকেই ভূতের খোঁজে কুমিরটুলির এই ভূত বাজারে ঢুঁ মারেন।
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। তবে কালীপুজোকে কেন্দ্র করে ভূত বিক্রিতে এতটুকু ভাটা পড়েনি। ভূতের অস্তিত্ব আছে কিনা, সে নিয়ে বিরাট বিতর্ক থাকলেও এই ভূত বাজারে তেনাদের এতটাই চাহিদা যে বেলা গড়ালে গাঁটের অতিরিক্ত টাকা খরচ করলেও ভূতেদের দেখা কিন্তু মিলবে না।
এই বাজারের এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হল, এই হরেক রকমের ভূত যাঁরা তৈরি করেন তাঁরা কেউ পেশাদার মৃৎশিল্পী নন, এলাকারই বাসিন্দা। পুজোর কাঠামো ভাসান হলে গঙ্গা থেকে তুলে নিয়ে এসে এক জায়গায় রাখেন। এরপর তাতে মাটির নতুন প্রলেপ দিয়ে কাপড়, শাড়ি পরিয়ে,রং করে এক একটা কাঠামোকে নানা আকারে ভূতের চেহারা দেওয়া হয়।
কালীপুজোর আগে এর চাহিদাও থাকে বিরাট। চলতি বছরে 500 থেকে শুরু করে আছে 6000 টাকা পর্যন্ত দামে বিকোচ্ছে ভূতের জোড়া। যেমন ভূতের নকশা, তেমনই চাহিদা। আর চাহিদা যে ভূতের বেশি, সেই ভূতের দামও তত। আছে আলো লাগানো ভূত । যাদের চোখ জোড়া রাতে জ্বলজ্বল করবে। কালো, সাদা, হলুদ, নীল-নানা রঙের ভূত। কারও মুখ ভয়ংকর, কোনওটার আবার পেটের মধ্যেই মুখ। নানা ধরনের ভূতেদের দেখা মেলে এই বাজারে। স্থানীয় কিছু লোকজন প্রতিবছর এই ভূত তৈরি করেন। এখন রং থেকে মাটি, কাপড়-সবের দাম বেড়েছে। তাই এখন ভূত কিনতে গেলে রীতিমত দাম-দর করতে হচ্ছে পুজো কর্তাদের।
কুমিরটুলির ভূত বিক্রেতা ভূপেন পাল জানান, 18 বছরের বেশি তিনি এই ভূতের ব্যবসা করেন। যত দিন যাচ্ছে, বাজারে ভূতের চাহিদা তত বাড়ছে। জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে, তাই ভূত তৈরির খরচও বেড়েছে। এখন অনেকটা দামেই বিক্রি করতে হয়। কুমিরটুলির আরেক ভূত বিক্রেতা সোনু দাস বলেন, "আমরা কেউ শিল্পী নই। আমরা স্থানীয় বাসিন্দা। প্রতি বছর কালীপুজোর আগে আমরা এটা করি। এর এত চাহিদা, একটাও পড়ে থাকবে না। সব বিক্রি হয় যাবে। এক একজন তিনটে চারটে করে কিনে নিয়ে যায়। অনেকে কালীপুজোয় এই ভূত ব্যবহার করার পাশাপশি বাগান বা কোনও জায়গা সাজাতেও কাজে লাগান।