পুজোর আগে 'সাজগোজে' ব্যস্ত ফিরিঙ্গি কালী, লক্ষ্মীপুজোর পর দেখা দেন না মা !
Diwali 2026: অ্যান্টনি কবিয়াল। তাঁর নামেই সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের বিখ্যাত কালী মন্দির, ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি। মা এখন ভক্তদের দর্শন দেন না ৷ কারণটা ঠিক কী ?
Published : October 27, 2026 at 9:39 PM IST
কলকাতা, 27 অক্টোবর: রথের আগে নিয়মিত জগন্নাথ দেবের জ্বর আসে। তখন মন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকে। ঠিক তেমনই প্রতিবছর কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর পরই 'সাজে' মগ্ন হন ফিরিঙ্গি কালীবাড়ির মা সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরানি। চার থেকে পাঁচ দিন চলে তাঁর সাজগোজের পালা। সেই সময় সাধারণ ভক্তদের দর্শন দেন না তিনি। ফের নতুন রূপে, সোনা-রূপোর গয়না গায়ে, কালী মা তাঁর পুজোর আগে ভক্তদের দেখা দেন ৷
বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট এবং সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের সংযোগস্থলে অবস্থিত এই মন্দিরের জাগ্রত দেবীকে আরাধনা করার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে আসেন বহু ভক্ত। পঞ্চমুণ্ডীর আসনে প্রতিষ্ঠিত মায়ের পুজো হয় রোজ। কথিত আছে, কবিয়াল অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি এই মন্দিরে পুজো দিতে আসতেন । তাই মন্দিরের নাম হয়ে গিয়েছে ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি বলা হয়।
ইতিহাস ফিসফিস কথা বলে
ফিরিঙ্গি কালীবাড়ির ইতিহাস নিয়ে অনেকেরই অনেক কথা জানা। 200 বছরের বেশি পুরনো এখানকার কালী প্রতিমা। মন্দির আরও ক'য়েকশো বছর পুরনো। মন্দিরটি আসলে ছিল শিব মন্দির। সেখানেই অ্যান্টনি সাহেব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরানির মূর্তি। সেই থেকেই ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি নামে পরিচিত। সেই সময় আনাগোনা ছিল তান্ত্রিক, কাপালিকদের। মনে করা হয়, এই মন্দিরে অনেক সময় ঘটেছে অনেক অলৌকিক ঘটনা।
ফিরিঙ্গি কালীবাড়ির পুজোয় কোনও নির্দিষ্ট ধর্ম নয়, সব ধর্মের মানুষকে স্বাগত জানানো হয়। এখানে স্বপ্নাদেশ পেয়ে বন্ধ হয়েছে পশু বলি। এখন বলি বলতে আখ, ছাঁচি কুমড়ো ও শশা বলি দেওয়া হয়। ভোগ হয় সম্পূর্ণ নিরামিষ। কালী পুজোর পরদিনই হয় অন্নকোট। পোলাও, খিচুড়ি, একাধিক ভাজা, তরকারি, পায়েস, একাধিক মিষ্টি, ফল দেওয়া হয়।
মা প্রতিদিন নতুন বেনারসি পড়েন। সোনা ও রূপোর তৈরি সীতা হার, জবার মালা, মুণ্ড মালা, মুকুট, বালা, পায়ের নল, পায়ের খাপ, অঙ্গট, কোমর বন্ধ দিয়ে সাজানো হয়। বছরে একবারের জন্যই এই গয়না খোলা হয়।
সেবায়েত শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমাদের বরাবরের রীতি চলে আসছে লক্ষ্মী পুজোর পরদিন মায়ের অঙ্গরাগ শুরু হয়। সেই সময় মন্দির বেশ ক'য়েকদিন বন্ধ থাকে। মায়ের সব গয়না পরিষ্কার করা হয়। এই তিন থেকে চারদিন মায়ের সাজের জন্য দর্শন বন্ধ থাকে। এই প্রথা দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসছে। রীতি মনেই সিদ্ধেশ্বরী মায়ের পুজো হয়। পাঁচ রকম ফল আর শাড়ি দেওয়া হয়। কালীপুজোর পরদিনই অন্নকূট করা হয়। সমস্ত ভক্তদের ভোগ বিতরণ করা হয়।"
তাঁর কথায়, "ভোগে মূলত থাকে, খিচুড়ি, পাঁচ রকম ভাজা, দুই রকম তরকারি, পায়েস ৷ এখানে বলি প্রথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মায়ের স্বপ্নাদেশেই বন্ধ হয়েছে এই বলি প্রথা। বদলে ছাঁচি কুমড়ো, আখ, আর শশা বলি দেওয়া হয়। মায়ের সন্ধ্যারতির সমাপ্ত হলে প্রতিদিন রাবড়ি দেওয়া হয়। পরে তা ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।"