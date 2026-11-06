বীরভূমে পঞ্চমুণ্ডের আসনে কালী প্রতিমার সঙ্গে পূজিত হয় 300 বছরের প্রাচীন রহস্যময় পুঁথি

বীরভূমে পঞ্চমুণ্ডের আসনে কালী প্রতিমার সঙ্গে পূজিত হয় 300 বছরের প্রাচীন রহস্যময় পুঁথি
birbhum kali puja : কেউ একজন পুঁথি খুলেছিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ৷ অজানা রহস্যের কাহিনি তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অভিষেক দত্ত রায় ৷
Published : November 6, 2026 at 4:09 PM IST
ইলামবাজার, 6 নভেম্বর: কালী প্রতিমার পাশাপাশি 300 বছরের বেশি প্রাচীন রহস্যময় পুঁথির পুজো হয় পঞ্চমুণ্ডের আসনে ৷ ঐতিহ্যবাহী জয়দেব-কেন্দুলিতে রাধা-বিনোদের মন্দিরের অদূরে সুগড় গ্রামে বক্সিবাড়ির কালীপুজো রহস্যময়। পূজিত হয় একদা এক সন্ন্যাসীর দেওয়া প্রাচীন পুঁথি। কথিত আছে, এই পুঁথির পাঠোদ্ধার করতে গিয়েছিলেন এক ব্যক্তি, তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হয়েছিল ৷ তবে, কী আছে পুঁথিটিতে, তা আজও অজানা। তবে বক্সি পরিবার চায়, এই পুঁথির পাঠোদ্ধার করুক কেউ ৷ অজানা রহস্য প্রকাশ্যে আসুক ৷
প্রদীপ বক্সি বলেন, "অজয় নদের তীরে সাধনা করতেন এক সন্ন্যাসী। তিনি আমাদের পূর্বপুরুষদের হাতে একটি পুঁথি দিয়েছিলেন ৷ সেটাকেই কালীরূপে পুজো করা হয় ৷ কেউ যাতে না-খোলে সেই পুঁথি, এমনটাই বলা আছে ৷ তবে কোনও এক কালে কেউ একজন পুঁথিটা খুলেছিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ৷ তারপর থেকে আর কেউ খোলেনি ৷ পঞ্চমুণ্ডের আসনে পূজিত হয় ।"
বীরভূমের ইলামবাজারের অজয় নদের তীরে জয়দেবে রয়েছে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রাধা-বিনোদের মন্দির ৷ এই মন্দিরের অদূরে রয়েছে সুগড় গ্রাম ৷ এই গ্রামে একটি কালীপুজো হয় ৷ যা 300 বছরের বেশি প্রাচীন। এটি বক্সি বাড়ির কালীপুজো নামেই পরিচিত ৷
তবে এই পুজোর সূচনার ইতিহাস ও রহস্য মানুষজনকে আকৃষ্ট করে৷ কথিত আছে, অজয় নদের তীরে হদের ঘাটে তপস্যা করতেন এক সন্ন্যাসী। তিনি একটি পুঁথি দিয়ে গিয়েছিল বক্সি বাড়ির পূর্বপুরুষদের হাতে ৷ নির্দেশ ছিল এই পুঁথিকে না-খুলে পুজো করতে হবে ৷ তারপরই গ্রামে নিয়ে এসে পুঁথি-সহ কালীপুজোর সূচনা করেছিলেন কানু মোহিনী বক্সি ও যোগেশ্বর বক্সি। এই দু'জন একই দিনে স্বপ্নাদেশ পেয়েই অজয় নদের তীরে সন্ন্যাসীর কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন ৷ তবে লোকমুখে প্রচলিত, এক সময় কোনও এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যাক্তি এই পুঁথির পাঠোদ্ধার করার চেষ্টা করেছিলেন, তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হয়েছিল। তারপর থেকে আর কেউ তা খোলার সাহস দেখাননি ৷
আজও প্রাচীন রীতি মেনে পঞ্চমুণ্ডের আসনে কালী প্রতিমা ও রহস্যময় পুঁথির পুজো হয় ৷ বলি প্রথাও রয়েছে এই পুজোয় ৷ কালী প্রতিমাটিও আর পাঁচটি প্রতিমার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ৷ সারা বছর কর্মসূত্রে বক্সি পরিবারের সদস্যরা বাইরে থাকেন ৷ কিন্তু, পুজোর সময় সকলে একত্রিত হন ৷ বক্সি পরিবারের সদস্যদের ইচ্ছে, তাদের পরিবারের কেউ নিয়ম অনুযায়ী এই পুঁথি খুলবেন না ৷ কিন্তু, কেউ যদি পাঠোদ্ধার করেন, কী আছে প্রাচীন পুঁথিটিতে তার রহস্য উদঘাটন করেন সেক্ষেত্রে তাদের আপত্তি নেই৷ তবে সুগড় গ্রামে এই কালীপুজো খুবই জাগ্রত হিসাবে পরিচিত। তাই বহু ভক্ত সমাগম হয় ৷ বিশেষ করে রহস্যময় পুঁথি পুজো সকলকে আকৃষ্ট করে ৷
পুজোয় আয়োজকদের মধ্যে সমীরণ বক্সি বলেন, "বংশ পরম্পরায় আমরা এই পুজো করে আসছি । 300 বছরের বেশি প্রাচীন আমাদের পুজো। তবে আসল পুজো হল পুঁথি পুজো ৷ এই পুঁথির নিত্য পুজো হয় ৷ শনি ও মঙ্গলবার কালী মন্দিরে এনে পুজো করা হয় পুঁথিটিকে ৷ তবে আমাদের বাড়ির কেউ কোন খোলেনি পুঁথিটি ৷ তবে যদি কেউ গবেষণার জন্য রহস্যময় উদঘাটন করতে চান, আমাদের আপত্তি নেই ৷ পুজোয় ক'টা দিন আমাদের বাড়ির যে খানেই থাকুক না কেন, গ্রামে চলে আসেন ৷ সময় ধরে ধরে নিয়ম মেনে হয় এই পুজো।"
অজয় নদের তীরে জয়দেব-কেন্দুলি অঞ্চল আধ্যাত্মিক স্থান ৷ এই অঞ্চলজুড়ে বহু লৌকিক ও অলৌকিক কাহিনী সম্ভার রয়েছে। কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ রচনা, রাধা-বিনোদের মন্দিরের ঐতিহ্য সহ বহু প্রাচীন লোকগাথা রয়েছে। সংলগ্ন সুগড় গ্রামটিও প্রাচীন দুর্গা ও কালীপুজোর একটি পীঠস্থান।