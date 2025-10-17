60 কেজি সোনায় মুড়ছে কালী প্রতিমা, মণ্ডপে 52 সিসিটিভি

60 কেজি সোনায় মুড়ছে কালী প্রতিমা, মণ্ডপে 52 সিসিটিভি
প্রায় 70 কোটি টাকার সোনার গয়না থাকবে দেবীর গায়ে ৷ দর্শনেও থাকছে একাধিক ব্যবস্থা ৷ উপচে পড়া ভিড়ের অপেক্ষায় এই পুজো মণ্ডপ ৷
Published : October 17, 2025 at 9:39 AM IST
নৈহাটি, 17 অক্টোবর: বারাসতের মতো নৈহাটির কালীপুজোও বেশ জনপ্রিয় । এখানে বড় বাজেটের বেশ কয়েকটি পুজোর মধ্যে অন্যতম নৈহাটির নিউ স্টার ক্লাব । ঐতিহ্য ও জাঁকজমকে প্রতি বছরই বিশেষ চমক দিয়ে থাকে এই পুজো কমিটি । যার ব্যতিক্রম ঘটেনি এবছরও ।
60 বর্ষে পা দেওয়া নিউ স্টার ক্লাবের মণ্ডপের মাতৃ প্রতিমা সেজে উঠবে 60 কেজি সোনার গয়নায় । এমনটাই জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা । যার সাক্ষী থাকতে অধীর অপেক্ষায় দর্শনার্থীরা ।
নৈহাটির নিউ স্টারের এবারের থিম 'চলতে চলতে 60-এ, থাইল্যান্ড পায়ে হেঁটে'। থাইল্যান্ডের জনপ্রিয় ড্রাগন বোট ফেস্টিভ্যালকে থিমের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলছেন উদ্যোক্তারা । এই উৎসবের সময় যেভাবে বিশালাকার নৌকাকে ড্রাগনের মতো সাজিয়ে তোলা হয়, ঠিক সেভাবেই মণ্ডপসজ্জা করছেন শিল্পী । থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে থাকছে চন্দননগরের আলোকসজ্জা ৷
মণ্ডপের ভিতরে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে শিল্পের ছোঁয়া । থাকছে একাধিক পিলারও । যা দেখলে দর্শনার্থীদের মনে হবে দুধ সাদা মার্বেল দিয়ে তৈরি হয়েছে মণ্ডপ । ভিতরের সিলিংয়েও থাকছে চোখ-ধাঁধানো কারুকার্য । তবে, এই পুজা মণ্ডপে সবথেকে আকর্ষণীয় হতে চলেছে থিমের আদলে তৈরি মাতৃ প্রতিমা । মা'কে সাজানো হবে 60 কেজি সোনার গয়না দিয়ে । যার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় 70 কোটি টাকা ।
শ্যামা মায়ের গায়ে বিপুল এই সোনার সাজসজ্জা দেখতে এখন থেকেই উৎসাহ তৈরি হয়েছে দর্শনার্থীদের মধ্যে । তাই নিরাপত্তাও জোরদার করা হচ্ছে । পুলিশের পাশাপাশি প্রাইভেট সিকিউরিটিরও ব্যবস্থা করেছে পুজো কমিটি । গোটা মণ্ডপ চত্বর মুড়ে দেওয়া হচ্ছে 52টি সিসি ক্যামেরা দিয়ে ।
13 ফুট উচুঁ ও 20 ফুট চওড়া সোনায় মোড়া মাকে দর্শন করতে হলে দর্শনার্থীদের দাঁড়াতে হবে অন্ততপক্ষে আট ফুট দূরে । সেখান থেকে দাঁড়িয়েই প্রতিমা দর্শন করতে হবে । নিরাপত্তার স্বার্থেই বিশেষ এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা ।
এই নিয়ে পুজো কমিটির অন্যতম কর্মকর্তা তথা নৈহাটির বিধায়ক সনৎ দে বলেন,"60 বছরে পুজোর থিম-ভাবনায় চমক দিতেই বিশেষ এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে পুজো কমিটির তরফে । মাকে সাজানোর 60 কেজি সোনার গয়না দিচ্ছে নামী এক গয়না প্রস্তুতকারক সংস্থা । মণ্ডপ চত্বরে সিসিটিভির পাশাপাশি পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থাও থাকছে । এছাড়া বেসরকারি নিরাপত্তার ব্যবস্থাও রাখছি আমরা । আগামী শনিবার পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন করবেন দুই সাংসদ পার্থ ভৌমিক ও সায়নী ঘোষ । সেদিন থেকেই মণ্ডপের দরজা সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে । তারপর সোনা পরিহিত মাকে দর্শন করতে পারবেন দর্শনার্থীরা ।"