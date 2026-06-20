আঙুর ফল টক থেকে তথ্য বিক্রি ! বিজেপি নেত্রীর পোস্ট হাতিয়ার করে মহুয়াকে তোপ কাকলির

আঙুর ফল টক থেকে তথ্য বিক্রি ! বিজেপি নেত্রীর পোস্ট হাতিয়ার করে মহুয়াকে তোপ কাকলির
তৃণমূলের প্রতি যে আর কোনও দায়বদ্ধতা নেই, তা প্রমাণে বিজেপি নেত্রীর পোস্টকে হাতিয়ার করে পুরোনো সতীর্থকে কাকলি নিশানা করলেন বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।
Published : June 20, 2026 at 12:51 PM IST
কলকাতা, 20 জুন: রাজ্য রাজনীতির চেনা সমীকরণগুলি যেন দ্রুত বদলে যাচ্ছে । এক সময়ের সতীর্থরা এখন চরম রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ! আর সেই রেষারেষির আঁচ পড়ছে সোশাল মিডিয়ায় । সদ্য এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের সঙ্গে শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বাকযুদ্ধ নতুন মাত্রা পেল । এই তরজায় অনুঘটকের কাজ করল বিজেপি নেত্রী কেয়া ঘোষের সোশাল মিডিয়া পোস্ট ৷ তা শেয়ার করে খোদ মহুয়াকে তীব্র আক্রমণ শানালেন কাকলি ।
বিতর্কের সূত্রপাত সংসদ ভবন চত্বরে । শুক্রবার অন্য দিনের মতোই স্বাভাবিক ছন্দে সংসদে প্রবেশ করছিলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র । তাঁদের দেখতে পেয়েই ঘিরে ধরেন সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকরা
কল্যাণের কাছে সাংবাদিকদের সরাসরি প্রশ্ন ছিল তাঁর সংসদে উপস্থিতির কারণ কী । উল্লেখ্য, কল্যাণের বিরুদ্ধে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে ইতিমধ্যেই একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন কাকলি । সাংবাদিকরা জানতে চান, সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতেই কি শ্রীরামপুরের সাংসদের এই আগমন ? এই প্রশ্নের জবাবে কল্যাণ বেশ কিছুটা উদাসীন সুরেই উত্তর দেন ।
তিনি বলেন, "সে বিষয়ে আসিনি ।" কিন্তু কল্যাণের এই সংক্ষিপ্ত উত্তরের পরেই দৃশ্যপটে নাটকীয় মোড় আসে । পাশে থাকা মহুয়া মৈত্র প্রশ্নটি শুনে কল্যাণের চেয়েও বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠেন । সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি রীতিমতো তাচ্ছিল্যের সুরে মন্তব্য করেন, "কল্যাণদার এত খারাপ দিন আসেনি যে, কাকলিদির বিষয়ে কথা বলতে আসতে হবে ।"
সংসদ চত্বরে মহুয়ার এই তির্যক মন্তব্যের ভিডিয়ো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আর সেই ভিডিয়োটি নিজের সোশাল মিডিয়ার দেওয়ালে পোস্ট করেন বিজেপি নেত্রী কেয়া ঘোষ। মহুয়ার এই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে কেয়া কার্যত ঢাল হয়ে দাঁড়ান কাকলির সমর্থনে । নিজের পোস্টে কৃষ্ণনগরের সাংসদকে সরাসরি আক্রমণ করে বিজেপি নেত্রী লেখেন, "নীতিহীন, দুর্মুখ মহুয়া মৈত্রকে কেউ দয়া করে বলুন যে, কাকলি ঘোষ দস্তিদার একজন উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসক । অথবা সম্ভবত ওঁর কাছে এখন আঙুরফল টক।" কেয়ার এই পোস্টটি সামনে আসতেই রাজ্য রাজনীতির পারদ আরও কয়েক গুণ চড়ে যায় ।
তবে চমকের এখানেই শেষ ছিল না । এরপর খোদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার বিজেপি নেত্রী কেয়া ঘোষের সেই আক্রমণাত্মক পোস্টটি নিজের সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে শেয়ার করেন । শুধু শেয়ার করাই নয়, মহুয়ার বিরুদ্ধে অত্যন্ত গুরুতর একটি অভিযোগের স্মৃতি উস্কে দিয়ে পাল্টা তোপ দাগেন । নিজের পোস্টে কাকলি লেখেন, "জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য বিক্রি করার কারণে তাঁর বহিষ্কৃত হওয়ার ঘটনাও এখনও কেউ ভোলেননি ।" অর্থাৎ, মহুয়া মৈত্রের লোকসভা থেকে সাময়িক বহিষ্কারের অতীত ঘটনাকে হাতিয়ার করে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিলেন বর্ষীয়ান নেত্রী ।
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একটা বড় অংশ মনে করছে, সোশাল মিডিয়ায় কেয়া এবং কাকলির এই আদানপ্রদান কোনও আকস্মিক ঘটনা নয় । গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই রাজ্য রাজনীতিতে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছে । বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর থেকেই তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছিল । এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়ার আগে দলের প্রাথমিক সদস্যপদ এবং জেলা সভানেত্রীর পদ থেকে তাঁর ইস্তফা দেওয়া ছিল সেই বিদ্রোহেরই চরম বহিঃপ্রকাশ ।
কাকলির দলত্যাগের এই জল্পনার আবহেই গত 27 মে সোশাল মিডিয়ায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ পোস্ট করেছিলেন কেয়া ঘোষ । তিনি লিখেছিলেন, "তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার তৃণমূলের সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন । কলকাতা পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী এবং সুশান্ত ঘোষও তাঁদের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন । দলের পুরোনো সৈনিকরা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছেন । খুব শীঘ্রই তৃণমূলে শুধু পিসি আর ভাইপো থেকে যাবেন ।"
আশ্চর্যজনকভাবে, সেই সময় কাকলি আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল না ছাড়লেও, কেয়ার ওই 'পিসি-ভাইপো' কটাক্ষের কোনও প্রতিবাদ করেননি । বরং বিরোধী শিবিরের নেত্রীর পোস্টে মন্তব্য বক্সে গিয়ে তিনি সৌজন্যের সুরে লিখেছিলেন, "কেমন আছো গো ?" সেই সাড়ে তিন সপ্তাহ আগের সৌজন্য যে আসলে ভবিষ্যতের এক নতুন রাজনৈতিক সখ্যের ইঙ্গিত ছিল, তা আজ অনেকটাই পরিষ্কার ।