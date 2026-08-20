ইস্তফা কাজল শেখের, অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে বৈঠকের আগেই পদত্যাগ

ইস্তফা কাজল শেখের, অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে বৈঠকের আগেই পদত্যাগ
'কালীঘাট-তৃণমূল' থেকে 'ঋতব্রত-তৃণমূল'-এ গিয়েছিলেন কাজল শেখ। অনাস্থা প্রস্তাবের বৈঠকের আগে আচমকা সভাধিপতি পদ থেকে ইস্তফা দিলেন কাজল শেখ ৷
Published : August 20, 2026 at 12:37 PM IST
সিউড়ি, 20 অগস্ট: বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদ থেকে ইস্তফা দিলেন ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ । ইতিমধ্যেই তাঁর ইস্তফা পত্র গৃহীত হয়েছে ৷ আগামী 5 দিনের মধ্যে জেলা পরিষদের দায়িত্ব এক্সিকিউটিভ অফিসারের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বর্ধমানের ভিশিশনাল কমিশন ৷
গত 4 অগস্ট কাজল শেখের বিরুদ্ধে 19 জন সদস্য অনাস্থা এনেছিল । তারপরেই দেখা গেল এই পদ থেকে ইস্তফা দিয়েল হাঁসনের বিধায়ক কাজল ৷ আগামী 23 তারিখ কাজল শেখের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল ৷ আর তারআগেই পদত্যাগ করলেন তিনি । এর আগে 'কালীঘাট-তৃণমূল' থেকে 'ঋতব্রত-তৃণমূল'-এ গিয়েছিলেন কাজল শেখ ।
বরাবরই বীরভূমের রাজনীতিতে অনুব্রত মণ্ডলের যুযুধান হিসাবে পরিচিত নানুরের কাজল শেখ । গরুপাচার ও আর্থিক তছরূপের মামলায় অনুব্রত যখন তিহারে বন্দি ছিলেন তখন সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নেন কাজল ৷ সেই সময় পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয় লাভ করে বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি হয়েছিলেন ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ ৷ এবার বিধানসভা নির্বাচনে বীরভূমের হাঁসন বিধানসভা থেকে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হন কাজল ৷
রাজ্যে পালাবদলের পর আর জেলা পরিষদে যেতে দেখা যায়নি তাঁকে ৷ এই নিয়েও প্রশ্ন উঠছিল ৷ গত 4 অগস্ট জেলা পরিষদের 19 জন সদস্য সভাধিপতি কাজলের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন ৷ এই জেলা পরিষদে 52 জন সদস্য আছেন ৷ তার মধ্যে এক তৃতীয়াংশের বেশি অনাস্থা প্রস্তাবে সই করেছিলেন ৷ অনাস্থা প্রস্তাবে ভোটাভুটির আগেই দেখা গেল জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদ থেকে ইস্তফা দিলেন কাজল শেখ । গতকাল তিনি বর্ধমান ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে ইস্তফা পত্র পাঠিয়েছিলেন ৷
কী কারণে তিনি ইস্তফা দিচ্ছেন জানাতে কাজলকে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই মতো আজ সকাল সাড়ে দশটায় বর্ধমান ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে হাজিরা দেন কাজল ৷ স্পষ্ট জানান, সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় ও ব্যক্তিগত কারণে তিনি ইস্তফা দিয়েছেন ৷ কোনওপ্রকার চাপ সৃষ্টি করা হয়নি তাঁকে ৷ এরপরেই পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন 1973-এর 144(4) ধারা অনুযায়ী কাজল শেখের ইস্তফা পত্র গৃহীত হয় ৷
পাশাপাশি কমিশন নির্দেশ দেয়, কাজল শেখের কাছে থাকা জেলা পরিষদের যাবতীয় নথি, সীলমোহর, প্যাড প্রভৃতি দ্রুত জমা দিতে হবে ৷ আর আগামী 5 দিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন 1973-এর 144(5) ধারা অনুযায়ী বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতির কাছ থেকে এক্সিকিউটিভ অফিসারকে দায়িত্ব তুলে দিতে হবে ৷
প্রসঙ্গত, বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরেই বীরভূম জেলা পরিষদে অডিট শুরু হয়েছিল ৷ 3 সদস্যের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল এই অডিট করছিলেন ৷ তাতে বেশ ক'য়েকটি ইজারার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম মানা হয়নি বলেই অভিযোগ উঠেছিল ৷ অর্থাৎ, জেলা পরিষদের দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছিল বিজেপি নেতৃত্ব ৷ ফলে একটা চাপ সৃষ্টি হয়েছিল কাজল শেখের উপর। তার মাঝেই 19 জন সদস্যের অনাস্থা প্রস্তাব কাজল শেখের বিড়ম্বনা বাড়িয়ে তুলেছিল ৷ যদিও, এখনও পর্যন্ত কাজল শেখের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷