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ইস্তফা কাজল শেখের, অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে বৈঠকের আগেই পদত্যাগ

'কালীঘাট-তৃণমূল' থেকে 'ঋতব্রত-তৃণমূল'-এ গিয়েছিলেন কাজল শেখ। অনাস্থা প্রস্তাবের বৈঠকের আগে আচমকা সভাধিপতি পদ থেকে ইস্তফা দিলেন কাজল শেখ ৷

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কাজল শেখের ইস্তফা (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 20, 2026 at 12:37 PM IST

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সিউড়ি, 20 অগস্ট: বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদ থেকে ইস্তফা দিলেন ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ । ইতিমধ্যেই তাঁর ইস্তফা পত্র গৃহীত হয়েছে ৷ আগামী 5 দিনের মধ্যে জেলা পরিষদের দায়িত্ব এক্সিকিউটিভ অফিসারের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বর্ধমানের ভিশিশনাল কমিশন ৷

গত 4 অগস্ট কাজল শেখের বিরুদ্ধে 19 জন সদস্য অনাস্থা এনেছিল । তারপরেই দেখা গেল এই পদ থেকে ইস্তফা দিয়েল হাঁসনের বিধায়ক কাজল ৷ আগামী 23 তারিখ কাজল শেখের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল ৷ আর তারআগেই পদত্যাগ করলেন তিনি । এর আগে 'কালীঘাট-তৃণমূল' থেকে 'ঋতব্রত-তৃণমূল'-এ গিয়েছিলেন কাজল শেখ ।

KAJAL SHEIKH RESIGNS
বিপুল ভোটে জয় লাভ করে বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি হয়েছিলেন কাজল শেখ (ইটিভি ভারত)

বরাবরই বীরভূমের রাজনীতিতে অনুব্রত মণ্ডলের যুযুধান হিসাবে পরিচিত নানুরের কাজল শেখ । গরুপাচার ও আর্থিক তছরূপের মামলায় অনুব্রত যখন তিহারে বন্দি ছিলেন তখন সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নেন কাজল ৷ সেই সময় পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয় লাভ করে বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি হয়েছিলেন ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ ৷ এবার বিধানসভা নির্বাচনে বীরভূমের হাঁসন বিধানসভা থেকে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হন কাজল ৷

KAJAL SHEIKH RESIGNS
মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের সঙ্গে কাজল শেখ (ইটিভি ভারত)

রাজ্যে পালাবদলের পর আর জেলা পরিষদে যেতে দেখা যায়নি তাঁকে ৷ এই নিয়েও প্রশ্ন উঠছিল ৷ গত 4 অগস্ট জেলা পরিষদের 19 জন সদস্য সভাধিপতি কাজলের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন ৷ এই জেলা পরিষদে 52 জন সদস্য আছেন ৷ তার মধ্যে এক তৃতীয়াংশের বেশি অনাস্থা প্রস্তাবে সই করেছিলেন ৷ অনাস্থা প্রস্তাবে ভোটাভুটির আগেই দেখা গেল জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদ থেকে ইস্তফা দিলেন কাজল শেখ । গতকাল তিনি বর্ধমান ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে ইস্তফা পত্র পাঠিয়েছিলেন ৷

KAJAL SHEIKH RESIGNS
বীরভূমের রাজনীতিতে অনুব্রত মণ্ডলের যুযুধান হিসাবে পরিচিত নানুরের কাজল শেখ (ইটিভি ভারত)

কী কারণে তিনি ইস্তফা দিচ্ছেন জানাতে কাজলকে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই মতো আজ সকাল সাড়ে দশটায় বর্ধমান ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে হাজিরা দেন কাজল ৷ স্পষ্ট জানান, সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় ও ব্যক্তিগত কারণে তিনি ইস্তফা দিয়েছেন ৷ কোনওপ্রকার চাপ সৃষ্টি করা হয়নি তাঁকে ৷ এরপরেই পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন 1973-এর 144(4) ধারা অনুযায়ী কাজল শেখের ইস্তফা পত্র গৃহীত হয় ৷

KAJAL SHEIKH RESIGNS
বীরভূমের তৃণমূল সংগঠন (ইটিভি ভারত)

পাশাপাশি কমিশন নির্দেশ দেয়, কাজল শেখের কাছে থাকা জেলা পরিষদের যাবতীয় নথি, সীলমোহর, প্যাড প্রভৃতি দ্রুত জমা দিতে হবে ৷ আর আগামী 5 দিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন 1973-এর 144(5) ধারা অনুযায়ী বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতির কাছ থেকে এক্সিকিউটিভ অফিসারকে দায়িত্ব তুলে দিতে হবে ৷

KAJAL SHEIKH RESIGNS
এক মঞ্চে অনুব্রত মণ্ডল, কাজল শেখ-সহ অন্যান্যরা (ইটিভি ভারত)

প্রসঙ্গত, বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরেই বীরভূম জেলা পরিষদে অডিট শুরু হয়েছিল ৷ 3 সদস্যের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল এই অডিট করছিলেন ৷ তাতে বেশ ক'য়েকটি ইজারার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম মানা হয়নি বলেই অভিযোগ উঠেছিল ৷ অর্থাৎ, জেলা পরিষদের দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছিল বিজেপি নেতৃত্ব ৷ ফলে একটা চাপ সৃষ্টি হয়েছিল কাজল শেখের উপর। তার মাঝেই 19 জন সদস্যের অনাস্থা প্রস্তাব কাজল শেখের বিড়ম্বনা বাড়িয়ে তুলেছিল ৷ যদিও, এখনও পর্যন্ত কাজল শেখের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷

TAGGED:

কাজল শেখ
SABHADHIPATI BIRBHUM ZILLA PARISHAD
KAJAL SHEIKH
পদত্যাগ কাজল শেখের
KAJAL SHEIKH RESIGNS

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