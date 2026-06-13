20 জুন থেকে শুরু নাথুলা রুট দিয়ে কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা
চলতি বছরে প্রায় 500 জন তীর্থযাত্রী অংশ নেবেন ৷ 20 জুন থেকে 24 অগস্ট পর্যন্ত 10টি পর্যায়ে এই যাত্রা সম্পন্ন হবে ।
Published : June 13, 2026 at 2:14 PM IST
কালিম্পং, 13 জুন: বছরভর অপেক্ষার অবসান ৷ শুরু হতে চলেছে এবারের কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা ৷ 20 জুন থেকে সিকিমের নাথুলা রুট দিয়ে তীর্থযাত্রীরা কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা শুরু করবেন ৷
তীর্থযাত্রীদের রুট
সিকিম ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের (STDC) চেয়ারম্যান লোকেন্দ্র রসাইলি জানান, এই বছর সিকিমের নাথুলা রুট দিয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলা কৈলাস মানস সরোবর যাত্রার সরকারি প্রক্রিয়া 11 জুন থেকে শুরু হয়েছে । প্রথম ব্যাচের তীর্থযাত্রীরা 15 জুন সন্ধ্যায় সিকিমে পৌঁছবেন । উচ্চতার সঙ্গে শরীরকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য তীর্থযাত্রীদের কঠোর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে ।
কঠিন শারীরিক প্রস্তুতি
তীর্থযাত্রীদের 16 জুন 18 মাইল এলাকার অ্যাক্লিমাটাইজেশন সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হবে । সেখানে তাঁরা দুই দিন থাকবেন । এরপর 18 ও 19 জুন তাঁদের ছাঙ্গু লেকের আরেকটি অ্যাক্লিমাটাইজেশন সেন্টারে স্থানান্তর করা হবে । সমস্ত শারীরিক প্রস্তুতির পরই প্রথম ব্যাচকে কৈলাস মানস সরোবর যাত্রার উদ্দেশ্যে 20 জুন আনুষ্ঠানিকভাবে রওনা করানো হবে । চলতি বছরে নাথুলা রুট দিয়ে মোট 10টি ব্যাচে তীর্থযাত্রীরা কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা করবেন । প্রতিটি ব্যাচে থাকবেন 50 জন করে তীর্থযাত্রী । প্রতিটি দলের সঙ্গে একজন লিয়াজোঁ অফিসার এবং একজন মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টও থাকবেন ।
লটারির মাধ্যমে তীর্থযাত্রী নির্বাচন
চলতি বছরে প্রায় 500 জন তীর্থযাত্রী অংশ নেবেন কৈলাস মানস সরোবর যাত্রায় বলে আশা করা হচ্ছে । লোকেন্দ্র রসাইলি বলেন, "এই যাত্রার জন্য প্রায় 1,500 জন আবেদন করেছিলেন । তাঁদের মধ্যে লটারি পদ্ধতির মাধ্যমে 500 জনকে নির্বাচন করা হয়েছে । 20 জুন থেকে 24 অগস্ট পর্যন্ত 10টি পর্যায়ে এই যাত্রা সম্পন্ন হবে । তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে (TAR) অবস্থানকালে প্রতিটি ব্যাচ প্রায় 12 দিনের যাত্রা সম্পন্ন করে পুনরায় ফিরে আসবে ।"
কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা বন্ধ
উল্লেখ্য, 2020 সালে কোভিড অতিমারির কারণে কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা বন্ধ হয়ে যায় । তার পর পাঁচ বছর কেটে গেলেও, পুনরায় তীর্থযাত্রা শুরু করা যায়নি । কারণ গত কয়েক বছরে লাদাখ ও অরুণাচলে সীমান্তে ভারত-চিন সংঘাতে এই তীর্থযাত্রার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে । বিশেষ করে 2020 সালে 15 জুন গালওয়ান উপত্যকায় চিনা ফৌজের আগ্রাসন প্রতিরোধ করলে দুই দেশের সেনার মধ্যে সংঘর্ষ বাধে ৷ এতে প্রায় 20 জন ভারতীয় সেনা শহিদ হন ৷ এরপর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে ৷
ভারত-চিন বৈঠকে সুরাহা
তবে 2025 সালে ভারত-চিনের বিদেশ সচিব পর্যায়ের বৈঠকের পর অবশেষে সেই জট কাটে । 5 বছর পর ফের কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা শুরু করতে সম্মত হয় দুই দেশ ৷ এরপর নাথুলা রুট দিয়ে কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা গত বছর পুনরায় শুরু হয় । 2025 সালে 10টি ব্যাচে মোট 451 জন তীর্থযাত্রী এই যাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন । এবার সেই সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে 500 জন ৷
কৈলাস পর্বতের মাহাত্ম্য
কৈলাস পর্বত এবং তিব্বতের মানস সরোবর হ্রদকে ঘিরে হয় এই যাত্রা । সাধারণত প্রতি বছর জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে চিন অধিকৃত তিব্বতের মানস সরোবর এবং কৈলাসে যাত্রা করে থাকেন ভারতীয় পুণ্যার্থীরা । হিন্দুরা বিশ্বাস করেন কৈলাস পর্বত হল ভগবান শিবের পবিত্র বাসস্থান ৷ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মতে, ভগবান ব্রহ্মা এই মানস সরোবরের সৃষ্টি করেছিলেন । এখানে স্নান করলে সমস্ত পাপ ধুয়ে যায়, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় বলেও বিশ্বাস হিন্দুদের । আবার বৌদ্ধদের কাছেও মানস সরোবরের ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে । তাই ওই অঞ্চলে তীর্থ করতে যান দুই দেশেরই বহু মানুষ ।