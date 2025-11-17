এসআইআর 'আতঙ্ক' তাড়া করছে কাদা রোড পতিতালয়ের যৌনকর্মীদের

এসআইআর 'আতঙ্ক' তাড়া করছে কাদা রোড পতিতালয়ের যৌনকর্মীদের
এই পতিতালয়ের 80 শতাংশ মহিলা বর্তমানে ভোটার ৷ নেই পরিবারের হদিশ ৷ 2002 সালের সংশোধিত তালিকাতেও নেই নাম ৷
Published : November 17, 2025 at 8:30 PM IST
দুর্গাপুর, 17 নভেম্বর: কী হবে আমাদের ? 2002-এর তালিকায় তো আমার নাম নেই, তাহলে ? আমার বাবা-মা তো সেই কবেই সম্পর্কে ইতি টেনেছে ৷ ওঁরা জীবিত না মৃত, তাও জানি না ৷ মুম্বই, দিল্লির পরে এখন আমার ঠিকানা দুর্গাপুরের এই রেডলাইট এলাকা ৷ আমি কোথাও ভোট দিইনি, তাহলে এখন যাব কোথায় ?
দুর্গাপুরে রাষ্ট্রায়ত্ত ডিএসপি কারখানার গা-ঘেঁষে আজ থেকে প্রায় 50 বছর আগেই গড়ে উঠেছিল কাদা রোড যৌনপল্লি ৷ এই প্রশ্নগুলি সেই যৌনপল্লির প্রায় হাজারখানেক মহিলার ৷ তবে, শুধু প্রশ্ন নয়, তার সঙ্গে মিশে রয়েছে আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা ৷ যদিও বিএলও-রা আশ্বাস দিচ্ছেন আতঙ্কের কোনও কারণ নেই ৷
পাশাপাশি, যৌনকর্মী ও তাঁদের পরিবারকে ভোটাধিকার সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন স্বশাসিত সংস্থা দুর্বার ৷ সংস্থার কর্মীরা এই যৌনকর্মীদের দুঃশ্চিন্তা দূর করতে সবরকম প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন ৷
দুর্গাপুরে 19 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে গড়ে ওঠা যৌনপল্লিতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা, বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ, মালদা ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে মেয়েদের নিয়ে আসা হয় ৷ এমনকি প্রতিবেশী অসম ও দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকেও এই যৌনপল্লিতে মেয়েদের নিয়ে আসা হয় ৷ বর্তমানে যাঁরা এই কাদা রোডের বাসিন্দা, তাঁদের অধিকাংশ দেশের বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে তারপর এখানে স্থায়ী ঠিকানা খুঁজে পেয়েছেন ৷ ফলে অনেকেরই এতদিন কোনও পরিচয়পত্র ছিল না ৷ অধিকাংশই ভোট দেননি কখনও ৷
ওঁদের মধ্যে অনেকেই কোনোদিন বাবা-মা’র মুখ দেখেননি ৷ কাউকে অপরহণ করে পতিতালয়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল ৷ কেউ আবার কৈশোরে বাড়ি ছেড়েছেন ৷ পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ দূর, সম্পর্কই নেই ৷ পরিবারে কারা বেঁচে আছেন, কারা নেই, সে কথাও ওঁদের সম্পূর্ণ অজানা ৷ তাই 2002 সালের এসআইআর নথিতে তাঁদের বাবা-মা বা কোনও নিকট আত্মীয়ের নাম পাওয়া কোনোমতে সম্ভব নয় ৷
তবে, কাদা রোড যৌনপল্লির বাসিন্দাদের প্রায় 80 শতাংশ এখন ভোটার ৷ দুর্গাপুর পুরনিগমের 34 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত কাদারোড যৌনপল্লি ৷ এখানকার বাসিন্দারা 67 ও 68 নম্বর বুথে ভোট দেন ৷ সেই বুথের আধিকারিকরা বর্তমান তালিকা অনুযায়ী এন্যুমারেশন ফর্ম দিয়ে গিয়েছেন ৷ কিন্তু, 2002 সালের ভোটার তালিকায় বাবা-মায়ের তথ্য যেমন তাঁদের কাছে নেই, তেমনই কমিশনের দেওয়া 11টি নথির কোনোটা তাঁদের কাছে থাকা সম্ভব নয় ৷ ফলে কী হবে এই যৌনকর্মীদের ?
ওই যৌনপল্লির বাসিন্দা বাসন্তী মণ্ডল (নাম পরিবর্তিত), বর্তমানে তাঁর বয়স প্রায় 40 বছর ৷ মুর্শিদাবাদ জেলার বাসিন্দা তিনি ৷ অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের পঞ্চম কন্যাসন্তান বাসন্তীকে মাত্র 17 বছর বয়সে কাজ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তাঁকে রাজস্থানে নিয়ে যায় এক আত্মীয় ৷ সেখানেই তাঁকে যৌনপল্লিতে বিক্রি করে দেওয়া হয় ৷ সেখান থেকে দিল্লি, কলকাতা হয়ে বর্তমানে তাঁর ঠিকানা দুর্গাপুরের কাদা রোড ৷ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মতো কয়েকশো যৌনকর্মী এদিক-ওদিক ঘুরে কাদা রোডে স্থায়ী ঠিকানা পেয়েছে ৷
এই নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি এবং দুর্বার সংস্থার অন্যতম সদস্য তরুণ রায় বলেন, "যৌনপল্লির মহিলারা চরম আতঙ্কিত ৷ আমরা তাঁদের জন্য দিনরাত এক করে সমস্ত রকম প্রচেষ্টা চালাচ্ছি, কীভাবে একটা নথি তাঁদের জন্য জোগাড় করা যায় ৷ তাঁদের সঙ্গে পরিবারের যোগাযোগ নেই ৷ সেখানেই সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়েছে ৷ বহু মহিলা যৌনকর্মী বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে তারপর দুর্গাপুর এসেছেন ৷ পূর্বে কোথাও ভোটার তালিকাতে তাঁদের নামও নেই ৷ সুতরাং, সমস্যা একটা দেখা দিয়েছে, এটা সত্যি ৷"
দুর্গাপুর পুরনিগমের প্রশাসক মণ্ডলীর ডেপুটি চেয়ারপার্সন ধর্মেন্দ্র যাদব বলেন, "এর বিরুদ্ধেই তো আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম ৷ কেন্দ্রীয় সরকার কোনও পরিকাঠামো না-তৈরি করে এরকম বহু যৌনকর্মীকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে ৷ এই মহিলাদের বাড়ি-ঘর, পরিবার এসব নেই ৷ আমরা ওঁদের পাশে সবরকম ভাবে আছি ৷"
দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস বলেন, "এই বিষয়টি আমার জানা ছিল না ৷ আমি দ্রুত ওই দু’টি বুথের বিএলও-র সঙ্গে কথা বলছি ৷" তবে, কাদা রোড যৌনপল্লিতে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, আমরা কোথায় নথি পাব ? আমাদের কী হবে ? এমন নানা প্রশ্ন ৷ যার উত্তর কারও জানা নেই ৷