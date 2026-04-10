'কতদিন পর তোমায় দেখলাম !' গৌরাঙ্গর স্মৃতি বুকে নিয়ে মিঠুনের সঙ্গে দেখা জ্যোৎস্নার
মহাগুরু নাকি গৌরাঙ্গ ? মালবাজারে 65 বছরের অতীতকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন মিঠুন চক্রবর্তী ৷ সন্তু চৌধুরীর প্রতিবেদন ৷
Published : April 10, 2026 at 7:47 PM IST
মালবাজার, 10 এপ্রিল: রাজনীতির মঞ্চ, মেগাস্টারের ঝলক, আর তার মাঝেই আচমকা সিনেমার থেকেও বড় এক দৃশ্য ! মালবাজারে রোড-শো ঘিরে তুমুল উন্মাদনার মাঝখানে যেন থমকে গেল সময় ! হবে নাই বা কেন, হাজারো সমর্থকের ভিড় ভেঙে হঠাৎ যে মহাগুরুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে 65 বছরের অতীত । যা দেখে আবেগতাড়িত মহাুগুরুও বুকে জড়িয়ে ধরলেন শৈশবের সেই কিশোরী দিদিকে !
কলকাতার জোড়াবাগান-পাথুরিয়াঘাটার গলিঘুঁজির সেই দিনগুলো, সরু রাস্তায় ছেলেবেলার দৌড়ঝাঁপ, পাড়ার সরস্বতী পুজো, আর সবার নজর কেড়ে নেওয়া গৌরাঙ্গ চক্রবর্তীর নাচ । সেই গৌরাঙ্গই আজকের 'মহাগুরু' মিঠুন । আর সেই পাড়ারই এক কিশোরী, জ্যোৎস্না দাস, গৌরাঙ্গ তার থেকে বেশ কিছুটা ছোট । সেই বাড়িটা ছিল জ্যোৎস্নার মামার বাড়ি। আর সেই মামা বাড়িতেই আসতেন গৌরাঙ্গ। মামাতো ভাই বাবলু আইচ ছিলেন গৌরাঙ্গের বন্ধু । বাড়িতে নিয়মিত আসা যাওয়া ছিল ওর । আজকের জ্যোৎস্না পাল, সময়ের স্রোতে ভেসে এসে থিতু হয়েছেন মালবাজারে ।
65 বছরের দূরত্ব, তবু স্মৃতির সুতো ছিঁড়ে যায়নি
খবর পান, মালবাজারে প্রচারে আসছেন মিঠুন । আর সেই খবরেই যেন আলোড়ন পড়ে বৃদ্ধা জ্যোৎস্নার মনে, ছেলেদের কাছে জেদ ধরেন, 'একবার গৌরাঙ্গকে দেখব !' রোড-শোয়ের ভিড় এড়িয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় মালবাজার টুরিস্ট লজে, যেখানে মিঠুনের বিশ্রাম ও আহারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ।
কিন্তু সমস্যা একটাই, এত কড়া নিরাপত্তার মাঝে 'মহাগুরু'র কাছে পৌঁছবে কীভাবে এই গল্প? বিজেপি কর্মীরা বিষয়টি শুনে তাঁকে ভেতরে বসার ব্যবস্থা করলেও, খবর পৌঁছতে সময় লাগে । একঘণ্টা... দেড় ঘণ্টা... অপেক্ষা যেন আর ফুরোয় না ।
তারপরই নাটকীয় মুহূর্ত
'ছোটবেলার বন্ধু বাবলুর দিদি এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে '! রক্ষীদের কাছ থেকে শোনামাত্র আর এক মুহূর্ত দেরি করেননি । দ্রুত হোটেলের রুম থেকে বাইরে এসে সামনে দাঁড়ানো জ্যোৎস্না দেবীকে কাছে টেনে নেন, শক্ত করে জড়িয়ে ধরেন মিঠুন ।
তারকাখচিত মঞ্চে নয়, ক্যামেরার সামনে নয়, এই আলিঙ্গন ছিল একান্ত ব্যক্তিগত, একেবারে মাটির গন্ধমাখা । মিঠুনের কণ্ঠে তখন শুধু একটাই বাক্য, "কতদিন পর তোমায় দেখলাম !"
হোটেলের লবিতে তখন পিন পড়ার নিস্তব্ধতা ! চোখের সামনে সেদিনের গৌরাঙ্গ থুড়ি আজকের মহাগুরুকে দেখে বাকহারা জ্যোৎস্নাদেবীও । হয়তো হাজারটা কথা জমে ছিল বুকের মধ্যে ! কিন্তু বয়স, সময় আর পরিস্থিতি যেন আটকে দেয় সেই কথাগুলোকে । চোখের কোণে জল, ঠোঁটে নীরবতা !
সময় বড় নিষ্ঠুর ! অগত্যা মুহূর্তেই আবার বদলে যায় দৃশ্য । নিরাপত্তার বলয়ে ঢেকে যান 'মহাগুরু'। রাজনীতির কর্মসূচি, পরবর্তী গন্তব্য, সব আবার নিজের গতিতে !
আর জ্যোৎস্নাদেবী? সাদা শাড়ির আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে ভিড়ে হারিয়ে যান তিনি । তাঁর কাছে সেই মানুষটা আর কোনও 'মেগাস্টার' নন, তিনি শুধু সেই ছোটবেলার গৌরাঙ্গ, পাড়ার ছেলেটা, যাকে একদিন কাছ থেকে দেখতেন !
মালবাজারে এদিন রাজনীতি যতটা না খবর, তার থেকেও বড় হয়ে উঠল এই অপ্রত্যাশিত পুনর্মিলন !