বাংলাদেশে গিয়ে ভোটে দাঁড়ান ও প্রধানমন্ত্রী হন, মমতাকে নিয়ে জ্যোতির্ময়ের বক্তব্যে বিতর্ক

বাংলাদেশে গিয়ে ভোটে দাঁড়ান ও প্রধানমন্ত্রী হন, মমতাকে নিয়ে জ্যোতির্ময়ের বক্তব্যে বিতর্ক
Jyotirmoy Singh Mahato on CJP: বিদেশি ফান্ড নিয়ে এসে বাংলাদেশের মতো ভারতে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টার অভিযোগ সিজেপির বিরুদ্ধে ৷
Published : November 8, 2026 at 6:07 PM IST
দুর্গাপুর, 8 নভেম্বর: রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে বাংলাদেশে চলে যাওয়ার পরামর্শ পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর ৷ আর সেখানে গিয়ে 'বাংলাদেশ জামাত-এ-ইসলামি'র হয়ে ভোটে লড়ার কথা বললেন জ্যোতির্ময় ৷ তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রধানমন্ত্রী হয়ে যেতে পারবেন ৷
রবিবার দুর্গাপুুরে বিজেপির একটি জনসভা থেকে এমনই মন্তব্য করেন পুরুলিয়ার সাংসদ ৷ পাশাপাশি, ককরোচ জনতা পার্টির উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা, বিদেশি ফান্ডিংয়ে নেচে ভারতবর্ষকে বাংলাদেশ বানাতে পারবে না-বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি ৷
জ্যোতির্ময় বলেন, "আপনি যাদের ভোট নিয়ে ফের ক্ষমতায় ফেরার স্বপ্ন দেখছেন, তারা সব বাংলাদেশে চলে গিয়েছে ৷ আর যারা ফেরার স্বপ্ন দেখছে, তাদের সেই স্বপ্ন কোনওদিন সত্যি হবে না ৷ তাই আপনি বরং বাংলাদেশ চলে যান ৷ সেখানে গিয়ে আপনার সহযোগী দল 'জামাত-এ-ইসলামি'র সদস্য হয়ে যান ৷ ওখানে আপনি ভোটে জিতে প্রধানমন্ত্রীও হয়ে যাবেন ৷"
সম্প্রতি দিল্লিতে রামলীলা ময়দানে বিরোধী জোটের জনসভা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিজেপির নেতাদের মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছে ৷ মানুষের সাড়া মেলেনি, জনসভায় হাতে গোনা জমায়েত হয়েছিল, এমন মন্তব্য শোনা যায় বিজেপির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বের গলায় ৷ এদিন জ্যোতির্ময়কে বলতে শোনা গেল, "বিজেপির ছোট ছোট জনসভায় মানুষের ভিড় দেখে বিরোধীরা চিন্তায় পড়ে যাচ্ছেন ৷ এটা তো কেবল ট্রেলার ৷"
অন্যদিকে, ককরোচ জনতা পার্টি বা সিজেপি-র বিরুদ্ধেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জ্যোতির্ময় ৷ তিনি অভিযোগ করেন, বিদেশি ফান্ডিং নিয়ে এসে দেশে অস্থিরতা তৈরি করার চেষ্টা করছে সিজেপি ৷ তবে, ভারতে সিজেপি-র সেই প্রচেষ্টা সফল হবে না-বলে দাবি করেছেন বিজেপি সাংসদ ৷ তাঁর দাবি, "এটা বাংলাদেশ, নেপাল নয়, ভারতবর্ষ ৷ এটা ফ্রান্স নয়, ভারতবর্ষ ৷ তাই বিদেশি শক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষে অস্থিরতা তৈরি করা যাবে না ৷ দেশের মানুষ এদের সঙ্গে নেই ৷ এখানে বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করলেও সফল হবে না ৷"