হাবড়া আর 'নিরাপদ' নয় ! আসন পরিবর্তনের ভাবনা তৃণমূল বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয়র

21 সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে মাত্র 3 হাজার ভোটে জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক । লোকসভা ভোটেও এখানে এগিয়ে ছিল বিজেপি ।

জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক
Published : February 2, 2026 at 10:48 AM IST

হাবড়া, 2 ফেব্রুয়ারি: ভোটের অঙ্কে কী হাবড়া আসন আর 'নিরাপদ' নয় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কাছে ? কোনও বিরোধী নয়, প্রশ্ন তুলে দিলেন বিধায়ক নিজেই । এই কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী জ‍্যোতিপ্রিয় প্রকাশ‍্যেই বললেন, "কালের নিয়মে আমাকে এক সময় গাইঘাটা কেন্দ্র ছেড়ে হাবড়ায় আসতে হয়েছিল । আবার কালের নিয়মে আমাকে হয়ত হাবড়া থেকে অন‍্য কোনও আসনে চলে যেতে হবে ।"

তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনীতির অন্দরে ৷ তাহলে কী ছাব্বিশের ভোটে হাবড়া বিধানসভা কেন্দ্রে লড়াই সহজ হবে না ? হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভবনার জেরেই সেখান থেকে আর প্রার্থী হতে চাইছেন না জ্যোতিপ্রিয় ? নাকি হাবড়া ছেড়ে 'নিরাপদ' কোনও আসন থেকে প্রার্থী হতেই সুকৌশলে তিনি এই বার্তা দিয়ে রাখলেন দলের কাছে ? এমনই প্রশ্ন এখন ঘুরপাক খাচ্ছে জেলা তৃণমূলের অন্দরে ।

হাবড়া থেকে বিধানসভা ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নিয়ে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

যদিও একাংশ মনে করছে, যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে রয়েছে গত বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলেই । 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে মাত্র 3 হাজার 841 ভোটে জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক । তাঁর বিপরীতে বিজেপির প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে রাহুল সিনহা প্রায় 87 হাজারের কাছাকাছি ভোট পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন । অন্যদিকে, 2019 এবং 2024, পরপর দুটি লোকসভা নির্বাচনের বিধানসভা ভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, হাবড়া কেন্দ্র থেকে দু'বারই বিপুল সংখ্যক ভোটে পিছিয়ে রয়েছে শাসক শিবির । 2019-এ এখান থেকে প্রায় 20 হাজার ভোটে লিড নিয়ে এগিয়ে ছিল গেরুয়া শিবির । 2024-এর লোকসভা ভোটেও 19 হাজার 933 ভোটে এগিয়ে ছিল বিজেপি । ভোটের এই অঙ্কই বলে দিচ্ছে বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এই বিধানসভায় সংগঠনগতভাবে যথেষ্ট মজবুত জায়গায় রয়েছে পদ্ম শিবির ।

ফলে 21-এর ভোটে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক কোনওরকমে জিতে গেলেও 26-এর ভোটে হাবড়া আসনটি ধরে রাখায় যথেষ্ট কঠিন হতে পারে তৃণমূলের কাছে ৷ আর তা বুঝতে পেরেই জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকও আগেভাগে নিজের বিধানসভা কেন্দ্র পরিবর্তনের ভাবনার কথা দলীয় নেতা-কর্মীদের সামনে বলে রাখলেন ! যা নিয়ে অবশ্য কটাক্ষ করতে ছাড়েনি গেরুয়া শিবির ।

রবিবার বিকেলে হাবড়ায় প্রকাশ্যে রাজ‍্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, "বিধায়ক থাকাকালীন গাইঘাটায় প্রচুর উন্নয়ন হয়েছে । সেখান থেকে হাবড়ায় প্রার্থী হওয়ার সময় আমি দলীয় নেতাদের বলে এসেছি উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে হবে । হাবড়াতেও অনেক উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে । আমি যে প্রান্তেই থাকি না কেন, আপনাদের সঙ্গেই থাকব । অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করে যাব । আমার কোনও কাজ অসম্পূর্ণ থাকে না ।"

এর পরেই দলীয় নেতা-কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, "আমি থাকি বা না-থাকি, কোনও ব্যবসায়ীর থেকে যেন এক টাকাও না নেওয়া হয় । আমি গাইঘাটাতেও এটা বন্ধ করে এসেছি । প্রয়োজন হলে দলের নেতা-কর্মীরা নিজেদের পকেটের থেকে টাকা দেবে । কোনও ব্যবসায়ীকে উৎপাত করা যাবে না ।"

এদিকে, জ‍্যোতিপ্রিয়'র আসন পরিবর্তনের ভাবনাকে কটাক্ষ করে বিজেপির রাজ‍্য কমিটির সদস্য তাপস মিত্র বলেন, "উনি বুঝতে পেরেছেন ছাব্বিশের ভোটে হাবড়া কেন্দ্র থেকে তাঁর পরাজয় নিশ্চিত । তাই, তিনি বিধানসভার আসন বদলাতে চাইছেন । তবে, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক যেখানেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক, মানুষ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবে । কারণ, রেশন দুর্নীতিতে জেল খাটা এই তৃণমূল নেতাকে কোনও মানুষই ভোট দেবে না । ছাব্বিশের ভোটে তৃণমূলের বিদায় আসন্ন । ওঁরা 50টি আসনও পাবে কি না, সন্দেহ রয়েছে । এমন অবস্থা হবে, বাংলা থেকে তৃণমূল দলটাই মুছে যাবে ।"

অন‍্যদিকে, নিজের মন্তব্যের ব‍্যাখা দিতে গিয়ে পরে জ্যোতিপ্রিয় বলেন, "আমি প্রার্থী হই বা যে-ই প্রার্থী হোক, হাবড়ায় বিপুল ভোটে তৃণমূল প্রার্থী জয়ী হবে । আমি দলের একজন অনুগত সৈনিক । দল যেখানে দাঁড়াতে বলবে সেখানে থেকেই প্রার্থী হব ।"

প্রসঙ্গত, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক 2001 ও 2006 সালে পরপর দু'বার গাইঘাটার বিধায়ক ছিলেন ৷ এরপর, জ্যোতিপ্রিয় আসন পরিবর্তন করে হাবড়ায় আসেন । 2011 সাল থেকে হাবড়া কেন্দ্র থেকেই টানা তিনবার বিধায়ক হয়েছেন তিনি । পরপর দু'বার খাদ্যমন্ত্রী এবং 2021 সালে বনমন্ত্রী হন ৷ যদিও, রেশন দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে গ্রেফতার হয়ে জেলে যেতেই মন্ত্রিত্ব খোয়াতে হয় জ্যোতিপ্রিয়কে ।

