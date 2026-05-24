রাজারহাটে তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার পঞ্চায়েত প্রধান, দুর্গাপুরে শ্রীঘরে তৃণমূল আমলের 'রাজা'

তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 24, 2026 at 6:13 PM IST

রাজারহাট/দুর্গাপুর, 24 মে: তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার করা হল জ্যাংড়া-হাতিয়াড়া 2 নম্বর পঞ্চায়েতের প্রধান রীতা গায়েনকে । রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই দুর্নীতি ও তোলাবাজির বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়েছে পুলিশ প্রশাসন । এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল রাজারহাট-নিউটাউন এলাকার প্রভাবশালী তৃণমূল নেত্রীর নাম । দীর্ঘদিন ধরে ওঠা তোলাবাজির একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে জ্যাংড়া হাতিয়াড়া 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রীতা গায়েনকে গ্রেফতার করেছে নিউটাউন থানার পুলিশ ।

রবিবার তাঁকে বারাসাত আদালতে পেশ করা হয়েছে । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রীতা গায়েনের বিরুদ্ধে রাজারহাট ও নিউটাউনের বিস্তীর্ণ এলাকায় সিন্ডিকেট রাজ চালানো, নতুন নির্মাণ কাজ থেকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় এবং তোলাবাজি-সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগ আসছিল । পুলিশের কাছেও এই নিয়ে বেশ কয়েকটি অভিযোগ জমা পড়েছিল । সেই সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখে শনিবার সন্ধ্যায় তাঁকে প্রথমে আটক করে নিউটাউন থানার পুলিশ । এরপর দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদে সন্তোষজনক উত্তর না-মেলায় রাতেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই বার্তা দিয়েছিলেন যে, কোনও ধরনের তোলাবাজি ও দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না । মুখ্যমন্ত্রীর সেই কড়া বার্তার পরই রাজ্যজুড়ে জোরকদমে তল্লাশি ও ধরপাকড় শুরু করেছে পুলিশ । গত কয়েক দিনে কলকাতা ও তার আশপাশের এলাকায় তৃণমূলের একাধিক জনপ্রতিনিধি এবং প্রভাবশালী নেতা পুলিশের জালে ধরা পড়েছেন । সেই ঘটনার কয়েক দিনের ব্যবধানেই নিউটাউনের প্রভাবশালী পঞ্চায়েত প্রধান রীতা গায়েনের গ্রেফতারিতে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে ।

পুলিশ সূত্রে খবর, এই তোলাবাজি চক্রের শিকড় কতদূর বিস্তৃত এবং এই অর্থ আর কার কার কাছে যেত, তা জানার জন্য ধৃত পঞ্চায়েত প্রধানকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় পুলিশ । সেই উদ্দেশ্যেই আজ তাঁকে বারাসাত আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হচ্ছে ।

এদিকে, দুর্গাপুরে তোলাবাজি ও আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে তৃণমূল ঘনিষ্ঠ সুদীপ গুণ ওরফে রাজা গুণকে । দুর্গাপুরের নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এলাকায় তোলাবাজি, ভয় দেখানো এবং প্রভাব খাটানোর অভিযোগ উঠছিল । স্থানীয়দের একাংশের দাবি, বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে । পাশাপাশি, আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগও সামনে এসেছে ।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে সুদীপ গুণকে গ্রেফতার করে নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশ । ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁর সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে এবং কোনও বৃহত্তর চক্র সক্রিয় রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । ধৃতকে আজ আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷

এসিপি দুর্গাপুর সুবীর রায় বলেন, "সুদীপ গুণের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমে তার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র পেয়েছে পুলিশ এবং তার বিরুদ্ধে ওঠা তোলাবাজি ও মাস্তানির অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"

