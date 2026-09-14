জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষককে মারধর: শর্তসাপেক্ষে জামিন 4 ছাত্রের
Juvenile Justice Board Grants Students Bail: কাউন্সেলিং হবে প্রধান শিক্ষককে মারধরে অভিযুক্ত চার ছাত্রের ৷
Published : September 14, 2026 at 6:02 PM IST
জলপাইগুড়ি, 14 সেপ্টেম্বর: জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষককে মারধরের ঘটনায় ধৃত চারজন ছাত্রকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দিল জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড ৷ গত শনিবার জেলা স্কুলের চারজন ছাত্রকে আটক করে কোতোয়ালি থানা ৷ এরপর তাদের জলপাইগুড়ি জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের কাছে পেশ করা হয় ৷ বিচারক তাদের দু’দিনের হোম কাস্টডির নির্দেশও দেন ৷ সোমবার সেই কাস্টডি শেষে ফের ওই ছাত্রদের পেশ করা হয় ৷ বিচারক নির্দেশ দিয়েছেন, অভিযুক্ত চার ছাত্রকে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে কাউন্সেলিংয়ের জন্য আসতে বলা হয়েছে ৷
এদিন সরকারি আইনজীবী শান্তা চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এই চারজন ছাত্রকে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে তোলা হলে বিচারক দেবারতি রায় শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করেছেন ৷ বিচারকের নির্দেশ অনুযায়ী, তাদের এখন পরপর সাতদিন জেলা জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে আসতে হবে কাউন্সেলিংয়ের জন্য ৷ তারপর প্রতি সপ্তাহে একবার করে কাউন্সেলিংয়ে আসতে হবে দু’মাস ধরে ৷" এই শর্তেই অভিযুক্ত চার ছাত্রকে অন্তর্বর্তী জামিন দেয় জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড ৷
তবে, অভিযুক্ত চার ছাত্রের জামিন মঞ্জুর হওয়ার পিছনে সরকারি আইনজীবীর ভূমিকাও রয়েছে ৷ তিনি বলেন, "ডিফেন্সের আইনজীবী ওই চার জন ছাত্রের জামিনের আবেদন করেছিলেন ৷ তাঁর যুক্তি ছিল, একই দোষের দু’টি সাজা হতে পারে না ৷ প্রধান শিক্ষকের গায়ে হাত তোলার অপরাধে স্কুল শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে অভিযুক্ত ছাত্রদের টিসি বা ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে ৷ তারা আর জেলা স্কুলে পড়তে পারবে না ৷ অন্যদিকে, পুলিশও তাদের আটক করে হোমে পাঠিয়েছে ৷ এক দোষে দু’রকম শাস্তি কীভাবে সম্ভব ? তাই আমরা বলেছি, তাদের মানবিক দিক থেকে জামিন দেওয়া যেতেই পারে ৷"
উল্লেখ্য, গত 8 অগস্ট 150 বছরের পুরনো জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বারুইকে মারধর করে একদল ছাত্র ৷ সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োতে দেখা যায় ছাত্রদের তাড়া খেয়ে প্রধান শিক্ষক রাস্তায় পড়ে যাচ্ছেন ৷ ছাত্ররা তাঁকে মারধর করছে ৷ সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে কোনও নাম না-উল্লেখ করে প্রধান শিক্ষক বহিরাগত এবং একাংশ ছাত্রের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সিসিটিভি ও অন্যান্য তথ্যপ্রমাণ যাচাই করে পুলিশ চার ছাত্রকে শনাক্ত করে ৷ ইতিমধ্যে এই ঘটনায় স্কুল পরিদর্শক (মাধ্যমিক)-কে তদন্ত করে রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে ৷