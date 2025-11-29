মৃত্যুশয্যায় বাবার দেখা পেলেন না স্নেহাশিসের প্রাক্তন স্ত্রী, আইনি যুদ্ধের মাঝে দুঃসংবাদ

মৃত্যুশয্যায় বাবার দেখা পেলেন না স্নেহাশিসের প্রাক্তন স্ত্রী, আইনি যুদ্ধের মাঝে দুঃসংবাদ
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বাবার সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছিলেন মা ৷ তাই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মেয়ে মোম গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রাক্তন স্ত্রী ৷
Published : November 29, 2025 at 7:23 PM IST
কলকাতা, 29 নভেম্বর: বাবা মৃত্যুশয্যায় ! এই অবস্থায় অন্তত একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন মেয়ে ৷ মা ও বোনে তাঁকে অসুস্থ বাবার সঙ্গে দেখার অনুমতি দেননি ৷ তাই শেষ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মোম গঙ্গোপাধ্যায় ৷ তিনি প্রাক্তন ক্রিকেটার স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রাক্তন স্ত্রী ৷
শনিবার কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলার শুনানি চলাকালীন খবর আসে তাঁর বাবা সঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়েছে ৷ খবর শুনে কেঁদে ফেললেন স্বয়ং বিচারপতি ৷ বাদী-বিবাদী পক্ষের আইনজীবীরাও আবেগী হয়ে পড়েন এজলাসের মধ্যে ৷ সব শেষে তাঁর মা স্বীকার করে নেন, তিনিই বড় মেয়েকে তাঁর বাবার সঙ্গে দেখা করতে দিতে চাননি ৷
আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন মোম গঙ্গোপাধ্যায়ের বাবা সঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় ৷ এদিকে ছোট বোন ও মায়ের সঙ্গে সম্পত্তিগত কারণে পারিবারিক অশান্তি চলছিল মোমের ৷ এই আবহে তাঁকে হাসপাতালে বাবাকে দেখতে যাওয়ার অনুমতি দেননি খোদ মা ও তাঁর ছোট বোন ৷ তখন মৃত্যুশয্যায় থাকা বাবাকে অন্তত একবার দেখার আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন মোম গঙ্গোপাধ্যায় ৷
দু'দিন আগে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের বেঞ্চে এই মামলা দায়ের হয় ৷ বিচারপতি নির্দেশ দেন, পুলিশের নিরাপত্তা নিয়ে স্বল্প সময়ের জন্য বাইপাসের হাসপাতালে বাবাকে দেখতে যেতে পারবেন মোম ৷ সব পক্ষের অনুমতিতে বাবা সঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান মেয়ে ৷ কিন্তু আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও মোমের মা ও ছোট বোন একটি চিঠি দেখান ৷ যাতে লেখা, তিনি মেয়ে মোমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছুক নয় ৷ চিঠির শেষে টিপসই ৷
এই চিঠিতে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে, একজন শিক্ষিত ও শিল্পপতি রোগশয্যায় রয়েছেন ৷ তিনি কীভাবে টিপসই দিলেন ? তাই মোম গঙ্গোপাধ্যায়ের তরফে আইনজীবী তীর্থঙ্কর দে বাধ্য হয়ে একক বিচারপতির নির্দেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করেন ৷
এদিন কলকাতা হাইকোর্টে ছুটির দিন হলেও দুপুরে জরুরি ভিত্তিতে এজলাস বসে ৷ বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এই মামলার শুনানি করতে আদালতে আসেন ৷ দু'পক্ষের আইনজীবীরা হাজির হন আদালতে ৷ কিন্তু মামলার শুনানি চলাকালীনই খবর আসে মোমের বাবা সঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়েছে ৷ শুনে সঙ্গে সঙ্গে বিচারপতি বলে ওঠেন, "ওহ মাই গড" ৷ মৃত্যুর আগে বাবা-মেয়ের সঙ্গে শেষ দেখা হল না ৷ আবেগী হয়ে পড়েন তিনি ৷ পাশাপাশি আইনজীবীরাও শোকাহত হয়ে পড়েন ৷ সবকিছুর শেষে মোম গঙ্গোপাধ্যায়ের মা স্বীকার নেন, পরিকল্পনা করে তিনিই মোমকে তাঁর বাবার সঙ্গে দেখা করতে দেননি ৷