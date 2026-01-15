কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে শুক্রবার শপথ বিচারপতি সুজয় পালের

কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে শুক্রবার শপথ বিচারপতি সুজয় পালের
শুক্রবার সকাল সাড়ে 10টার সময় এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে৷
Published : January 15, 2026 at 2:55 PM IST
কলকাতা, 15 জানুয়ারি: বিচারপতি সুজয় পাল আগামিকাল, শুক্রবার শপথ নেবেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে৷ সকাল সাড়ে 10টার সময় হবে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে৷ কলকাতা হাইকোর্টের এক নম্বর কক্ষে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে৷ কলকাতা হাইকোর্টের ইউটিউব চ্যানেল থেকে সরাসরি এই অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হবে।
উল্লেখ্য, এর আগে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন টিএস শিবজ্ঞানম৷ তিনি গত 15 সেপ্টেম্বর অবসর নেন৷ তাঁর অবসেরর দিনই বিচারপতি সৌমেন সেনকে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়৷
এর পর গত 26 সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রকের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয় যে বিচারপতি সৌমেন সেনকে মেঘালয় হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত করা হচ্ছে৷ পরিবর্তে বিচারপতি সুজয় পালকে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত করা হল৷ সেই থেকে তিনি এই দায়িত্ব পালন করে আসছেন৷
বিস্তারিত আসছে...