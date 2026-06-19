হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদ থেকে অবসর সুজয় পালের, দায়িত্বে বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদ থেকে অবসর সুজয় পালের, দায়িত্বে বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী
কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদ থেকে আজ শুক্রবার অবসর নিচ্ছেন বিচারপতি সুজয় পাল। শুক্রবার কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রক বিজ্ঞপ্তি জারি করে এ কথা জানিয়েছে ৷
Published : June 19, 2026 at 2:07 PM IST
কলকাতা, 19 জুন: কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদ থেকে অবসর নিচ্ছেন বিচারপতি সুজয় পাল ৷ আপাতত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব সামলাবেন বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী ৷ এই মর্মে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রকের শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে ৷
কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদ থেকে এদিনই অবসর নিচ্ছেন বিচারপতি সুজয় পাল। মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের থেকে তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট হয়ে বিচারপতি সুজয় পাল গত বছর 18 জুলাই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে আসেন ৷ এরপর সেপ্টম্বর মাস থেকে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি পদের দায়িত্বভার সামলাচ্ছিলেন। পরে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে 44 তম প্রধান বিচারপতি হিসাবে তাঁকে কলকাতা হাইকোর্টে নিযুক্ত করা হয়। এদিন তাঁর কর্মজীবনের শেষদিন। হাইকোর্ট সূত্রে খবর, এদিন বিকাল সাড়ে তিনটে হাইকোর্টে তাঁকে বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে কলকাতা হাইকোর্ট বারের পক্ষ থেকে।
অন্যদিকে, বিচারপতির স্থলাভিষিক্ত হলেন বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী ৷ কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে তাঁকে নিযুক্ত করেছে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রক ৷ কলকাতা হাইকোর্টেই বিচারপতি পদে রয়েছেন তপব্রত চক্রবর্তী। শুক্রবার কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রক কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তীর নিয়োগের কথা ঘোষণা করেছে।
ভারতের সংবিধানের 223 নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি এই নিয়োগ করেছেন। বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে কর্মরত বিচারপতি চক্রবর্তী ৷ 2026 সালের 20 জুন প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের অবসরের পর ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করবেন। বিচার বিভাগ (Department of Justice) এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করেছে এবং সংশ্লিষ্ট পদটি শূন্য হওয়ার তারিখ থেকেই এই নিয়োগ কার্যকর হবে।