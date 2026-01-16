কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে শপথ নিলেন বিচারপতি সুজয় পাল

কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে শপথ নিলেন বিচারপতি সুজয় পাল
কলকাতা হাইকোর্ট পেল তার 44তম প্রধান বিচারপতিকে ৷ সকাল সাড়ে 10টার সময় প্রধান বিচারপতি হিসাবে শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ৷
Published : January 16, 2026 at 12:55 PM IST
কলকাতা, 16 জানুয়ারি: কলকাতা হাইকোর্টের 44তম প্রধান বিচারপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন বিচারপতি সুজয় পাল ৷ শুক্রবার সকাল সাড়ে 10টায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, প্রধান বিচারপতি সুজয় পালকে শপথবাক্য পাঠ করান ৷ উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম, বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব এবং অন্যান্য সকল বিচারপতিরা ৷
এছাড়া রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার এবং কলকাতা পুলিশের কমিশনার মনোজ কুমার ভার্মা ও উপস্থিত ছিলেন স্বল্প সময়ের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ৷ পাশাপাশি, ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বরিষ্ঠ আইনজীবীরাও ৷
মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট থেকে তেলাঙ্গানা হাইকোর্ট হয়ে বিচারপতি সুজয় পাল গত বছর 18 জুলাই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে বদলি হয়ে আসেন ৷ গতবছর সেপ্টেম্বর মাস থেকে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসাবে দায়িত্বভার সামলাচ্ছিলেন তিনি ৷ এবার তিনি পূর্ণ সময়ের বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন ৷
এদিন প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল শপথ গ্রহণের পর, তাঁর বক্তৃতায় দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন তিনি ৷ পাশাপাশি দেশের বিচার ব্যবস্থায় বিচারপতি রাসবিহারী বসু এবং আইনজীবী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কথাও তিনি স্মরণ করেন নিজের বক্তব্যে ৷
