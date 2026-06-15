অন্য বেঞ্চে অভিষেকের আবেদন, মমতার বাড়ি লাগোয়া তৃণমূল কার্যালয়ে তল্লাশির মামলা ছাড়লেন বিচারপতি

অন্য বেঞ্চে অভিষেকের আবেদন, মমতার বাড়ি লাগোয়া তৃণমূল কার্যালয়ে তল্লাশির মামলা ছাড়লেন বিচারপতি
একই বিষয়ে মামলা দুটি বেঞ্চ শুনানি করতে পারে না । সেই জন্য বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এই মামলা ছেড়ে দিচ্ছেন ।
Published : June 15, 2026 at 6:52 PM IST
কলকাতা, 15 জুন: বিধানসভায় তৃণমূল বিধায়কদের সই জাল-কাণ্ডের তদন্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়ি লাগোয়া তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি অফিসে তল্লাশি চালিয়েছিল সিআইডি । সেই ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে ৷ এবার সেই মামলা ছাড়লেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ।
তিনি জানিয়েছেন, একই ধরনের মামলা বিচারপতি কৌশিক চন্দর বেঞ্চে দায়ের হয়েছে । তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিচারপতি কৌশিক চন্দর বেঞ্চে মামলা দায়ের করেছিলেন । একই বিষয়ে মামলা দুটি বেঞ্চ শুনানি করতে পারে না । সেই জন্য বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এই মামলা ছেড়ে দিচ্ছেন ।
বিধানসভায় তৃণমূল বিধায়কদের স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে ৷ এই অভিযোগের তদন্ত করছে সিআইডি । তার জন্য সিট গঠন করা হয়েছে সিআইডির তরফে ৷ ওই তদন্তকারী দল গত মঙ্গলবার অর্থাৎ 9 জুন দুপুরে কালীঘাটে হরিশ চ্যাটার্জি রোডে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি লাগোয়া তৃণমূলের পার্টি অফিসে তল্লাশি চালায় ৷ তার পরেই দিন 10 জুন কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করে তৃণমূল ৷ রাজ্য গোয়েন্দা দফতরের বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তা এবং বিনা ওয়ারেন্টে তৃণমূলের মূল কার্যালয়ে অভিযানের অভিযোগ করে তারা ৷ তৃণমূলের আইনজীবী কিশোর দত্ত কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের সিঙ্গল বেঞ্চে মামলা দায়ের করেন ৷
এদিকে সই জাল-কাণ্ডে হেয়ার স্ট্রিট থানায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয় ৷ এরপরেই এই মামলায় সিআইডি তলব করে বাড়িতে গিয়ে নোটিশ দেয় তাঁকে ৷ সিআইডির সেই সমন নোটিশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আগেই বিচারপতি কৌশিক চন্দর বেঞ্চে আবেদন জানিয়েছেন অভিষেক এবং রক্ষাকবচ পেয়েছেন তিনি । 11 জুন বিচারপতি কৌশিক চন্দ তাঁকে খানিকটা স্বস্তি দিয়ে নির্দেশে জানিয়েছেন, আগামী 3 সপ্তাহ পর্যন্ত অভিষেককে গ্রেফতার করা যাবে না ৷ আর তারপরেই দু'বার ভবানী ভবনে ওই মামলায় হাজিরাও দিয়েছেন তিনি ৷
অন্যদিকে ওই একই সই জাল-কাণ্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে তল্লাশি চালিয়েছিল সিআইডি । বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের পর্যবেক্ষণ, একই এফআইআর-এর তদন্তের সঙ্গে যুক্ত ভিন্ন আবেদন ভিন্ন এজলাসে হতে পারে না । তাই এই মামলার শুনানি একই বেঞ্চে হওয়া প্রয়োজন । এই কারণে তিনি মামলা থেকে অব্যাহতি নিচ্ছেন । আপাতত মামলাটি যাবে প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের কাছে । তিনি বিচারপতি কৌশিক চন্দকেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের এই পুলিশি অতিসক্রিয়তার আবেদনের শুনানির জন্য নির্ধারিত করেন কি না সেটাই দেখার ।