রক্ষাকবচ চেয়ে জরুরি শুনানির আবেদন সুমিতের ! সম্ভব নয়, জানালেন বিচারপতি

রক্ষাকবচ চেয়ে জরুরি শুনানির আবেদন সুমিতের ! সম্ভব নয়, জানালেন বিচারপতি
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত-সহায়ক হওয়ার কারণেই একাধিক এফআইআর দায়ের, আদালতে সওয়াল সুমিতের আইনজীবীর ৷
Published : August 12, 2026 at 2:18 PM IST
কলকাতা, 12 অগস্ট: ফের কলকাতা হাইকোর্টে গ্রেফতারি এড়াতে রক্ষাকবচ চেয়ে জরুরি শুনানির আবেদন সুমিত রায়ের আইনজীবীর ৷ তবে, বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের সিঙ্গল বেঞ্চ জরুরি শুনানির আবেদন খারিজ করে দিলেন ৷ বিচারপতি জানিয়েছেন, সুমিত রায়ের রক্ষাকবচ সংক্রান্ত এই মামলার আবেদন শীর্ষে নিয়ে আসা সম্ভব নয় ৷
উল্লেখ্য, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত-সহায়ক সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রুজু করেছে সিআইডি ৷ এই মুহূর্তে দু’টি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট থেকে রক্ষাকবচ নিয়ে এসেছেন সুমিত ৷ তারপরেই তিনি ভবানী ভবনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিআইডি-র মুখোমুখি হন ৷ কিন্তু, তাঁর বিরুদ্ধে আরও চারটি মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ সেই মামলাগুলিতে গ্রেফতারি এড়াতে রক্ষাকবচ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানান সুমিত রায় ৷
কিন্তু, দ্রুত শুনানির জন্যে মামলাগুলি তালিকার শীর্ষে নিয়ে আসা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷ বিচারপতির মন্তব্যের প্রেক্ষিতে সুমিতের আইনজীবী আদালতে বলেন, "যদি এর মধ্যে সুমিত রায়কে গ্রেফতার করা হয়, তাহলে ফের আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করব আমরা ৷"
উল্লেখ্য, লাগাতার বেশ কয়েকদিন ধরে সুমিতকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে সিআইডি ৷ শালবনির সরকারি জমি বিক্রির মামলায় বুধবারেও সুমিত রায়কে ভবানী ভবনে সিআইডি তলব করেছে ৷ যদিও, এই মামলায় সুরক্ষাকবচ রয়েছে সুমিতের ৷
তবে, তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া চারটি এফআইআর খারিজের আবেদন জানিয়ে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে মামলা করেছেন সুমিত রায় ৷ তাঁর আইনজীবীদের বক্তব্য, শুধুমাত্র অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত-সহায়ক হওয়ার কারণেই সুমিতের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ করা হচ্ছে ৷ বিষ্ণুপুর থানা ও কালীতলা আসুতি থানায় দায়ের হওয়া এফআইআরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি তাঁর নামও রয়েছে ৷
অন্যদিকে, বিধাননগর সাইবার থানার মামলায় বিদেশযাত্রার জন্যে সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি পেয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই নির্দেশের কপি এ দিন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে জমা দিয়েছেন অভিষেকের আইনজীবী ৷ উল্লেখ্য, অভিষেকের চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশযাত্রার আবেদন দু’বার খারিজ করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট ৷ এমনকি সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানালে, তা ফের কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে ফিরিয়ে দেওয়া হয় ৷ শেষে গত 10 অগস্ট সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ তিন সপ্তাহের জন্য শর্তসাপেক্ষে অভিষেককে বিদেশযাত্রার অনুমতি দেয় ৷