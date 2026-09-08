বুধ সকালে কলকাতা হাইকোর্টের নতুন প্রধান বিচারপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান, বন্ধ থাকবে পার্কিং
আগামিকাল সকালে কলকাতা হাইকোর্টের 45তম প্রধান বিচারপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করবেন বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ৷ এই শপথ অনুষ্ঠান লাইভ সম্প্রচার হবে ৷
Published : September 8, 2026 at 3:35 PM IST
কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ৷ বুধবার সকালে 10টার সময় কলকাতা হাইকোর্টের 45তম প্রধান বিচারপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করবেন বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ৷ আদালতের এক নম্বর কক্ষে রাজ্যপাল আর এন রবি তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন ৷
সূত্রের খবর, নতুন প্রধান বিচারপতির শপথ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত অতিথিদের পাশাপাশি রাজ্য প্রশাসনের মন্ত্রী থেকে শুরু করে একাধিক উচ্চতর আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন ৷ থাকবেন কলকাতা হাইকোর্ট বারের আইনজীবীদের তিনটি সংগঠনের সদস্যরাও ৷ কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল থেকে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল হাজির থাকবেন ৷ উপস্থিত থাকবেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিরা এবং দেশের অন্যান্য একাধিক হাইকোর্টের বিচারপতিরা ৷
কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সম্পূর্ণ শপথ অনুষ্ঠানটি হাইকোর্টের ইউটিউব চ্যানেলে সরাসরি লাইভ সম্প্রচার করা হবে বলে জানা গিয়েছে ৷ এছাড়া কলকাতা হাইকোর্টের বেশ কয়েকটি জায়গায় বড় পর্দায় দেখা যাবে শপথ গ্রহণ ৷ আগামিকাল হাইকোর্ট চত্বরে বেলা 12টা পর্যন্ত কোনও গাড়ি পার্কিং করতে দেওয়া হবে না ৷ সমস্যায় পড়তে পারেন হাইকোর্টের আইনজীবীরা ৷
এর আগে বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে বোম্বে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্বে ছিলেন ৷ 1990 সালে ঔরঙ্গাবাদ থেকে আইনের ডিগ্রি অর্জন করার পর বোম্বে হাইকোর্টে আইনজীবী হিসাবে প্র্যাকটিস শুরু করেন তিনি ৷ 2013 সালে বোম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হন ৷ পরে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির পদে আসীন হন তিনি ৷ উল্লেখ্য, গত 19 জুন কলকাতা হাইকোর্টের 44তম প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল অবসর গ্রহণ করেন ৷
বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগেকে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করার সুপারিশ করেছিল সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম ৷ গত শনিবার, 5 সেপ্টেম্বর সেই সুপারিশে সিলমোহর দেয় কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রক ৷ তারপরই একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে কর্মরত রবীন্দ্র ভি ঘুগেকে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত করেছেন ৷