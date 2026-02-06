'দুর্নীতি সহ্য করব না', নিজের এজলাসের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ ক্ষুব্ধ বিচারপতির
তালিকার উপরে মামলা তুলে আনার ক্ষেত্রে আদালতের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বেনিয়মের অভিযোগ আগেও উঠেছে ৷ এদিন কড়া পদক্ষেপ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ৷
কলকাতা, 6 ফেব্রুয়ারি: অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন মামলা তালিকাভুক্ত করার ক্ষেত্রে কারচুপির অভিযোগ বহুবার উঠেছে কলকাতা হাইকোর্টে ৷ একটি মামলায় তেমনই ইঙ্গিত পেয়ে কার্যত ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ৷ তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "আমি দুর্নীতি, তথ্য গোপন করা এবং অকারণে মামলার মুলতুবি চাওয়ার বিরোধী ৷" শুক্রবার বিচারপতি নিজের এজলাসের আধিকারিকদের বিরুদ্ধেই তদন্তের নির্দেশ দিলেন ৷
লিখিত নির্দেশ না-থাকা সত্ত্বেও শুনানির জন্য একটি মামলা তালিকার একেবারে উপরের দিকে কীভাবে উঠে এলো, তা দেখে এদিন এজলাসেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ৷
অন্যান্য দিনের মতো এদিনও বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের 25 নং এজলাসে মামলার শুনানি চলছিল ৷ তালিকার 16 নং মামলাটি শুনানির জন্য ডাকা হলে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল (এএসজি) অশোক চক্রবর্তী জানান, এই মামলাটি গতকাল তালিকার 92 নম্বরে তালিকাভুক্ত ছিল ৷ কিন্তু এদিনই কীভাবে 16 নম্বরে উঠে এলো ? প্রশ্ন তোলেন এএসজি ৷ কারণ কোনও আইনজীবী বিচারপতির কাছে এই মামলার জরুরি শুনানির আর্জি জানাননি, তা সত্ত্বেও মামলাটি কীভাবে তালিকার উপরে উঠে এলো ?
বিচারপতি কৃষ্ণা রাও কোর্টের আধিকারিকদের কাছে তালিকা চেয়ে পাঠান ৷ সেটি দেখার পর তিনি বলেন, "আমি অনুসন্ধান করে দেখছি ৷" একই সঙ্গে ক্রুদ্ধ বিচারপতি বলেন, "বিকেল 4.30 টের পর এজলাসে কী ঘটেছে, আমি জানি ৷ আমি দুর্নীতি, তথ্য গোপন আর মুলতুবি চাওয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী ৷ আমার এজলাসে আমি এগুলো সহ্য করব না ৷"
বিচারপতি কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ দেন, আদালতের কোন কোন আধিকারিকরা এই ঘটনায় যুক্ত তা তদন্ত করে দেখতে ৷ পাশাপাশি বিষয়টি প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের নজরে আনার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি ৷ আগামী 26 ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে এই বিষয়ে রিপোর্ট দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ৷
কয়েকদিন আগে বিচারপতি তাঁর এজলাসের আধিকারিকদের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন ৷ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এজলাসে ফাইল না-পৌঁছানোয় তিনি বলেন, "এরপর থেকে আমি বিকেল সাড়ে চারটের পর নিজেই হাফপ্যান্ট পরে ফাইল খুঁজতে নামব ৷ আমিই মামলা শুনব, আমিই নির্দেশ দেব ৷"
এর আগে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও মামলার শুনানির সময় আইনজীবীদের আচরণ বা তাঁরা আদালতের নিয়ম পালন করছেন না বলে একাধিক বার সরব হয়েছেন ৷ মামলার শুনানি করতে করতে মাঝপথেই রেগে গিয়ে মামলার শুনানি শেষ না-করে ছেড়ে দিয়েছেন ৷