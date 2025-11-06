আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন দুই বিচারপতি
বিচারপতি দেবাংশু বসাকের বেঞ্চে চলছিল আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের খুন-ধর্ষণের মামলা ৷ সেই মামলা থেকে সরলেন বেঞ্চের দুই বিচারপতি-ই ৷
Published : November 6, 2025 at 7:15 PM IST
কলকাতা, 6 নভেম্বর: আরজি করের মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রাশিদি ৷ আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় আদালতের নজরদারিতে পুনর্তদন্তের আবেদন জানিয়েছিল নির্যাতিতার পরিবার ৷ পাশাপাশি ঘটনাস্থল পরিদর্শনের আবেদনও জানিয়েছিলেন পরিবারের তরফে আইনজীবীরা ৷ বৃহস্পতিবার এই মামলা ছাড়ল বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ।
এর আগে সঞ্জয় রায়ের ফাঁসির আবেদন সংক্রান্ত মামলা এবং আরজি কর ঘটনায় একমাত্র দোষীর নিম্ন আদালতের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া মামলা বর্তমানে বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে বিচারাধীন ৷ এদিকে মামলা শোনার এক্তিয়ার বদলের পরই মামলা প্রত্যাহার করল বিচারপতি বসাকের বেঞ্চ ৷ আপাতত হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ঠিক করবেন এই মামলা দু'টি কোন এজলাসে শুনানি হবে ৷
গত বছর 9 অগস্ট আরজি কর হাসপাতালের চার তলায় সেমিনার রুমে হাসপাতালেরই তরুণী চিকিৎসকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় ৷ এরপর তাঁর মৃত্যুতে ন্যায় বিচারের দাবিতে সরব হয়েছিল রাজ্য তথা সারা দেশ ৷ এমনকী বিশ্বেও এই ঘটনার রেশ ছড়িয়ে পড়েছিল ৷ 'জাস্টিস ফর আরজি কর' দাবি তুলে সরব হয়েছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের চিকিৎসকরা ৷
পুরো বছর জুড়েই লাগাতার আন্দোলন চালিয়েছিলেন আরজি করের জুনিয়র থেকে শুরু করে সিনিয়র চিকিৎসকরাও ৷ ঘটনার পরদিনই গ্রেফতার হয় কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায় ৷ পরে হাসপাতালের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ-সহ একাধিক ব্যক্তি গ্রেফতার হয় ৷ কিন্তু ধর্ষণ-খুনে শেষ পর্যন্ত সঞ্জয় রায়কে আমৃত্যু কারাবাসের সাজা শোনায় শিয়ালদা আদালত ৷ সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে সিবিআই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ৷ পাশাপাশি সঞ্জয় রায়ও বেকসুর খালাসের দাবি জানিয়ে আবেদন জানিয়েছিল ৷