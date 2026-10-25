চোরবাগান-কাণ্ডে সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন, রেফার নীতিতে স্বচ্ছতা চান জুনিয়র চিকিৎসকরা
Junior doctors on Chorbagan incident: সরকারি হাসপাতাল থেকে বেসরকারি হাসপাতালে রোগী পাঠানোর পদ্ধতি কী, তা জানতে চান দেবাশিসরা । সৌমিতা ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন ।
Published : October 25, 2026 at 11:51 PM IST
কলকাতা, 25 অক্টোবর: চোরবাগানে আহতদের কলকাতা মেডিক্যাল থেকে বাইপাসের ধারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানোকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া বিতর্কের মধ্যেই ফের সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামো নিয়ে সরব হলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা।
রবিবার সাংবাদিক বৈঠক করে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের প্রতিনিধিরা অভিযোগ করেন, সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামোগত ঘাটতি নিয়ে প্রশ্ন তোলার জন্যই এক জুনিয়র চিকিৎসককে নিশানা করা হচ্ছে। একইসঙ্গে, সরকারি হাসপাতাল থেকে বেসরকারি হাসপাতালে রোগী পাঠানোর পদ্ধতি কী, তা স্পষ্ট করার জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের কাছে দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।
আহতদের প্রথমে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরে তাঁদের বাইপাসের ধারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সরকারি হাসপাতাল থেকে রোগীদের বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো নিয়ে প্রশ্ন ওঠে বিভিন্ন মহলে। যদিও সরকারের তরফে জানানো হয়েছিল, উন্নত চিকিৎসার স্বার্থে রোগীর পরিজনদের সম্মতি নিয়ে আর তাঁদের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল।
ঘটনার পর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের এক জুনিয়র চিকিৎসক সংবাদমাধ্যমের সামনে এসে সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামো নিয়ে কয়েকটি মন্তব্য করেন। ওই চিকিৎসকের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে সরকার ও জুনিয়র চিকিৎসকদের মধ্যে সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ওই দিন হাসপাতালে কারা কর্তব্যরত ছিলেন, তাঁরা নিজেদের কাজ ছেড়ে সংবাদমাধ্য়মের সামনে হাজির হয়েছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখার জন্য স্বাস্থ্য ভবনকে নির্দেশ দেন। যদিও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল, কোনও চিকিৎসক নিজের দায়িত্ব ফেলে অন্যত্র চলে যাননি।
এই পরিস্থিতিতে সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামো, চিকিৎসকদের দায়িত্ব এবং রোগী স্থানান্তরের নীতি নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল জুনিয়র চিকিৎসকদের সংগঠন। জুনিয়র চিকিৎসক দেবাশিস হালদার বলেন, সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামোগত সমস্যা দীর্ঘদিনের। তাঁর কথায়, “আমরা যখন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম, তখনও এই বিষয়টি তাঁকে জানিয়েছিলাম। উনি আমাদের এই বিষয়ে সমীক্ষা করতে বলেছিলেন। আমাদের জুনিয়র ভাই-বোনেরা সংবাদমাধ্যমের সামনে সেই কথাই তুলে ধরেছেন। কীভাবে সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামোর উন্নতি করা যায়, সেই বিষয়েই তাঁরা কথা বলেছেন। এই সমস্যার কথা আমরা বহুবার সরকারকে জানিয়েছি। আগের সরকারের সময়েও জানিয়েছি, এই সরকারের সময়েও জানিয়েছি।”
চোরবাগান-কাণ্ডে আহতদের বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানোর প্রসঙ্গ তুলে দেবাশিসের প্রশ্ন, সরকারি হাসপাতাল থেকে বেসরকারি হাসপাতালে রোগী স্থানান্তরের নির্দিষ্ট পদ্ধতি কী ? তাঁর বক্তব্য, ওই ঘটনার পরেও অন্য দুর্ঘটনায় আহত একাধিক রোগী কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এসেছেন। তাঁদের কেউ কেউ জানতে চেয়েছেন, কীভাবে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পাওয়া সম্ভব। ফলে সরকারি হাসপাতাল থেকে কোন পরিস্থিতিতে রোগীকে বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো যায়, সেই প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশিকা থাকা জরুরি বলে মনে করছেন তাঁরা। দেবাশিস বলেন, “আমরা জানতে চাই, এই ধরনের রোগীদের কীভাবে রেফার করলে তাঁরা বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পাবেন। রেফার করার পদ্ধতিটা কী, তা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে স্বচ্ছভাবে জানতে চাই।”
পাশাপাশি, ফের ‘থ্রেট কালচার’-এর অভিযোগ তুলেছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। দেবাশিসের দাবি, অভয়া আন্দোলনের সময় যাঁদের বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল, তাঁদেরই কয়েকজনের নাম ফের সামনে আসছে। এবার জুনিয়র চিকিৎসকদেরও হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁর। তাঁর আরও দাবি, তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া কয়েকজনও এই ঘটনায় যুক্ত হয়েছেন। বিষয়টি কলকাতা পুলিশকে জানানো হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।
দেবাশিসের বক্তব্য, অভয়ার বিচারের দাবিতে মানুষ এই সরকারকে ক্ষমতায় এনেছেন। কিন্তু সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার ঘাটতি নিয়ে যাঁরা প্রশ্ন তুলছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক মনোভাব দেখানো হচ্ছে । তাঁর মতে, চিকিৎসকদের তোলা পরিকাঠামোগত সমস্যার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত
অন্যদিকে,জুনিয়র চিকিৎসক পরিচয় পাণ্ডা সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের পুজোর সময় দায়িত্ব পালন এবং ছুটি সংক্রান্ত মন্তব্য নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বক্তব্য, কয়েকটি পুজো মণ্ডপে চিকিৎসকদের পাঠানোর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেখানে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার মতো উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকলে চিকিৎসকরা গিয়ে কী করবেন, সেই প্রশ্নও রয়েছে।
চিকিৎসকদের দীর্ঘ ছুটি নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে পরিচয়ের বক্তব্য, সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের কাজ সম্পর্কে না জেনেই এমন মন্তব্য করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, অষ্টমী ছাড়া পুজোর অন্য দিনগুলিতেও হাসপাতালের বহির্বিভাগ চালু থাকে এবং জরুরি পরিষেবা সবসময় চালু থাকে।
স্বাস্থ্যমন্ত্রীর হাসপাতাল পরিদর্শনের প্রসঙ্গ টেনে পরিচয় বলেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর মন্ত্রী নিজেই বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল ঘুরে পরিকাঠামোগত ঘাটতি নিয়ে একাধিক অভিযোগ তুলেছিলেন। অথচ এখন এক জুনিয়র চিকিৎসক সংবাদমাধ্যমের সামনে একই ধরনের সমস্যার কথা বলায় তাঁকে দোষী করা হচ্ছে। পরিচয়ের প্রশ্ন, “স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিভিন্ন হাসপাতাল ঘোরার পরেও কেন সরকারি হাসপাতাল থেকে রোগীদের বেসরকারি হাসপাতালে রেফার করতে হচ্ছে ? তা হলে কি তিনি নিজের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ ?” আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বেশ কিছু সিনিয়র চিকিৎসকও। তাঁরাও জুনিয়র চিকিৎসকদের এই আন্দোলনের পাশে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন ।