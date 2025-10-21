উলুবেড়িয়ায় জুনিয়র মহিলা ডাক্তারের উপর হামলা-ধর্ষণের হুমকিতে গ্রেফতার হোমগার্ড-সহ 2

উলুবেড়িয়ায় জুনিয়র মহিলা ডাক্তারের উপর হামলা-ধর্ষণের হুমকিতে গ্রেফতার হোমগার্ড-সহ 2
উলুবেড়িয়া মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মহিলা ডাক্তারের উপর শারীরিক অত্যাচার করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ সঙ্গে অশ্লীল ভাষায় তাঁকে ধর্ষণের হুমকিও দেওয়া হয়েছে ৷
October 21, 2025
উলুবেড়িয়া, 21 অক্টোবর: সিভিক ভলান্টিয়ারের পর এবার হোমগার্ড ! হাওড়ার সরকারি হাসপাতালে জুনিয়র চিকিৎসককে ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক ট্রাফিক হোমগার্ডের বিরুদ্ধে ৷ পুলিশ অভিযুক্ত-সহ দু'জনকে গ্রেফতার করেছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা হাওড়ার উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কর্তব্যরত এক মহিলা জুনিয়র ডাক্তারের উপর শারীরিক অত্যাচার করা হয় ৷ এর সঙ্গে তাঁকে ধর্ষণ ও যৌন হেনস্তার হুমকি দিয়ে মৌখিক নিগ্রহ করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত উলুবেড়িয়া ট্রাফিক গার্ডের হোমগার্ড শেখ বাবুলাল ৷ তার সঙ্গে প্রতিবেশী ও আত্মীয়রাও ছিল ৷
হাওড়া জেলা গ্রামীণ পুলিশ সুপার সুবিমল পাল জানিয়েছেন, "গোটা ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে তদন্ত চলছে ৷ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"
পুলিশের এক উচ্চাধিকারিক বলেন, "সোমবার দুপুরে খরিয়া ময়নাপুর এলাকার এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলা এই হাসপাতালে ভর্তি হন ৷ সন্ধ্যায় রুটিন চেকআপে ওই মহিলার শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে আসেন এক মহিলা জুনিয়র ডাক্তার ৷ কিন্তু কিছু জটিলতার কারণে তিনি ওই অন্তঃসত্ত্বার সম্পূর্ণ শারীরিক পরীক্ষা করে উঠতে পারেননি ৷"
প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, অন্তঃসত্ত্বার আত্মীয় উলুবেড়িয়ার ট্রাফিক হোমগার্ড বাবুলাল এবং আরও দু'জনে জুনিয়র মহিলা চিকিৎসককে রোগীর শারীরিক অবস্থা জিজ্ঞাসা করেন ৷ তখনই ডাক্তারের সঙ্গে রোগীর পরিজনদের বচসা বাধে ৷
আধিকারিক বলেন, "অভিযোগ, জুনিয়র মহিলা ডাক্তারের হাত মুচড়ে দেওয়া হয় ৷ তাঁকে চড় মারা হয়েছে ৷ এর সঙ্গে মৌখিকভাবে অকথ্য ভাষাও ব্যবহার করা হয় ৷ তারা হুমকি দেয়, মহিলা ডাক্তারকে ধর্ষণ করা হবে ৷ তিনি হাসপাতাল চত্বর থেকে বেরলে তাঁর উপর চড়াও হবে ৷ আমরা দু'জনকে গ্রেফতার করেছি ৷ তদন্ত চলছে ৷"
পুলিশ আরও জানিয়েছে, নিজেকে পুলিশের উচ্চ-আধিকারিক বলে পরিচয় দিয়ে তিনি জুনিয়র মহিলা ডাক্তারের সঙ্গে অশালীন আচরণ করতে থাকেন ৷ এই সময় ডাক্তারের চিৎকার শুনে প্রসূতি বিভাগের ওয়ার্ডে উপস্থিত নার্স, আয়া ও অন্যান্য কর্মীরা ছুটে এসে তাঁকে রক্ষা করেন ৷
পরে রাতে নির্যাতিতা জুনিয়র মহিলা ডাক্তার উলুবেড়িয়া থানায় গিয়ে বিস্তারিতভাবে লিখিত অভিযোগ জানান ৷ অভিযোগপত্রে তিনি উল্লেখ করেন, পুরো ঘটনাটি ঘটার সময় আশপাশে কোনও নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন না ৷ ফলে হামলাকারীরা বাধাহীনভাবে ওয়ার্ডে ঢোকার সুযোগ পেয়ে যায় ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ শেখ বাবুলাল-সহ দু'জনকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ৷
চিকিৎসককে নির্যাতনের এই ঘটনায় হাসপাতালের চিকিৎসক সংগঠন ও স্বাস্থ্যকর্মীরা ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন ৷ তাঁদের অভিযোগ, হাসপাতালে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এতটাই দুর্বল যে, বাইরের মানুষ অবাধে ভিতরে প্রবেশ করতে পারছে ৷ চিকিৎসক মহলের দাবি, ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রুখতে হাসপাতাল প্রতিটি বিভাগে স্থায়ী নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হোক ৷ উলুবেড়িয়ার এই ঘটনার পর ফের রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসক নিরাপত্তার অভাব ও প্রশাসনিক তৎপরতার সীমাবদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷