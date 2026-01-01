ETV Bharat / state

জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলনে ভাঙন, WBJDF-এর সভাপতি পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন অনিকেত

আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিলেন অনিকেত মাহাতো । তিনি ছিলেন আরজি কর হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসকও ।

junior doctor Aniket Mahato
আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ অনিকেত মাহাতো (নিজস্ব ছবি)
ETV Bharat Bangla Team

January 1, 2026

কলকাতা, 1 জানুয়ারি: জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলনে ভাঙন । ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টে'র (WBJDF) বোর্ড অফ ট্রাস্টের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ অনিকেত মাহাতো । বুধবার তিনি এই পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন ।

তাঁর অভিযোগ, ট্রাস্ট এবং এক্সিকিউটিভ কমিটির সুনিদিষ্ট সম্পর্ক ঠিক না করে, আইনি পরামর্শ উপেক্ষা করে, যেভাবে এই কমিটি তৈরি করা হচ্ছে, সেটা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক এবং এর সঙ্গে আরজি করের নির্যাতিতার ন্যায় বিচারের দাবিতে আন্দোলনও সংগতিপূর্ণ নয় । সে বিষয়ে আপত্তির কথা বারংবার জানিয়েছিলেন এই জুনিয়র চিকিৎসক । তিনি চিঠিতে বলেন, "বারবার আইনি পরামর্শ নেওয়ার কথা বলেছি, তাতে আপনারা (বোর্ড অফ ট্রাস্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট) কর্ণপাত করেননি ।"

সভাপতি পদ থেকে অনিকেত মাহাতোর ইস্তফাপত্র (নিজস্ব ছবি)

2024 সালের 9 অগস্ট আরজি কর হাসপাতালে অভ্যন্তরে ঘটে গিয়েছিল মর্মান্তিক একটি ঘটনা । কর্মরত অবস্থায় ধর্ষণ ও খুন হতে হয়েছিল এক জুনিয়র চিকিৎসককে । সেই ঘটনার বিচার চেয়ে আন্দোলনে নেমেছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা । কখনও তাঁরা স্বাস্থ্য ভবনের সামনে রাতের পর রাত কাটিয়েছেন অবস্থানে থেকে । কখনও আবার ডোরিনা ক্রসিংয়ে অনশন আন্দোলনের সামিল হয়েছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা । আর এইসব আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিলেন অনিকেত মাহাতো । যিনি ছিলেন আরজি কর হাসপাতালে জুনিয়র চিকিৎসক ।

সেই অনিকেত মাহাতো সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন ৷ পদত্যাগপত্রে তিনি লিখলেন, "বিগত 9 অগস্ট 2024 আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে তরুণীর চিকিৎসকের ধর্ষণ ও মর্মান্তিক হত্যার প্রতিবাদে সমগ্র রাজ্য, দেশ, এমনকি দেশের বাইরেও যে অভূতপূর্ব গণআন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তাকে পরিচালনা করতেই 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট' তৈরি হয়েছিল ।"

তাঁর কথায়, "এই আন্দোলন চলাকালীন আন্দোলনের কর্মপন্থা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে মতপার্থক্য যে হয়েছিল সেটা আপনারা (বোর্ড অফ ট্রাস্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট) জানেন । তবুও ঐক্য বজায় রেখে আমার সাধ্যমতো আন্দোলনে ভূমিকা পালন করে গিয়েছি । কিন্তু রাজ্য সরকার যখন প্রতিহিংসামূলক সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি অনিকেত মাহাতো, দেবাশিস হালদার ও আসফাকুল্লা নাইয়া-এই তিনজনের পোস্টিং বেআইনিভাবে পরিবর্তন করে দিল, তখন দু'জন জয়েন করে গেলেও প্রতিবাদ স্বরূপ আমি পরিবর্তিত জায়গায় জয়েন না করে আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ।"

তিনি আরও বলেন, "কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ ও ডিভিশন বেঞ্চ আমার পক্ষে রায় দেওয়ার পর সরকার সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছিল । সুপ্রিম কোর্টও আমার পক্ষে রায় দেয় ও দু'সপ্তাহের মধ্যে আরজি করে জয়েন করানোর নির্দেশ দেয় । দু'সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত সরকার আমাকে জয়েন করতে দেয়নি । এ কথা আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, সরকারের কাছে আমি মাথা নত করব না, শেষ পর্যন্ত সর্বপ্রকার লড়াই করে যাব । অভয়ার ন্যায় বিচারের দাবিতে আন্দোলনে আমি প্রথম থেকেই যুক্ত হয়ে সাধ্যমতো আমার ভূমিকা পালন করে গিয়েছি ৷ ভবিষ্যতেও আমি করে যাব ।"

