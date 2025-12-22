পর্যটকদের জন্য দারুণ সুখবর ! বড়দিন-নববর্ষে খোলা জঙ্গল, সাফারি করতে পারবেন কি

পর্যটকদের জন্য দারুণ সুখবর ! বড়দিন-নববর্ষে খোলা জঙ্গল, সাফারি করতে পারবেন কি
সাধারণত বৃহস্পতিবার করে জঙ্গলে প্রবেশ বন্ধ রাখা হয় । কিন্তু বড়দিন ও 1 জানুয়ারি বৃহস্পতিবার হওয়ার কারণে বিশেষ ছাড় দিচ্ছে বন দফতর ।
Published : December 22, 2025 at 2:42 PM IST
জলপাইগুড়ি, 22 ডিসেম্বর: জমিয়ে পড়েছে শীত ৷ চিড়িয়াখানা থেকে জঙ্গলগুলিতে ভিড় জমাচ্ছেন পর্যটকরা ৷ সামনেই বড়দিন ৷ আর তারপরই ইংরেজি নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে মেতে উঠবে সকলে ৷ ওই সময় উত্তরবঙ্গে আসা পর্যটকদের জন্য বড় সুখবর দিল বন দফতর ৷
সাধারণত বন্যপ্রাণীদের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সারা বছর প্রতি বৃহস্পতিবার রাজ্যের জঙ্গলগুলি বন্ধ রাখা হয় । কিন্তু চলতি বছরে বড়দিন অর্থাৎ 25 ডিসেম্বর এবং নববর্ষ অর্থাৎ 1 জানুয়ারি, দু'টিই বৃহস্পতিবার পড়ায় পর্যটকদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল । সেই উদ্বেগের কথা মাথায় রেখেই বন দফতর সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, বড়দিন ও নববর্ষের দিনে উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ জঙ্গলগুলি খোলা থাকবে ৷
পর্যটকদের জন্য বৃহস্পতিবারের নিয়মিত জঙ্গল বন্ধেই কেবল ছাড় দেয়নি বন দফতর ৷ বরং বৃহস্পতিবার নিয়মিত জিপ ও হাতি সাফারি বন্ধের নিয়মে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে । গরুমারা ও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান, চাপরামারি অভয়ারণ্য এবং বক্সা টাইগার রিজার্ভে ওই দু'দিন, 25 ডিসেম্বর ও 1 জানুয়ারি স্বাভাবিকভাবেই চলবে জিপ ও হাতি সাফারি ।
বন দফতর জানিয়েছে, সাফারি চালু থাকলেও বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষা বজায় রাখতে নজরদারি আরও বাড়ানো হবে । সব নিয়ম মেনেই পর্যটকদের সাফারির অনুমতি দেওয়া হবে । ফলে উৎসবের মরশুমে উত্তরবঙ্গে আসা পর্যটকরা নিশ্চিন্তে উপভোগ করতে পারবেন বনসাফারির রোমাঞ্চ ।
উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জে ভি বলেন, "বন্যপ্রাণীদের স্বার্থে প্রতি বৃহস্পতিবার সাফারি বন্ধ রাখা হয় । তবে বড়দিন ও নিউইয়ারের সময় বিপুল সংখ্যক পর্যটক উত্তরবঙ্গে আসেন । বড়দিন আর নতুন বছরের প্রথম দিন বৃহস্পতিবার হওয়ার দরুণ জঙ্গলে প্রবেশ বন্ধ ছিল । ফলে এই দুটো দিন পর্যটকরা জঙ্গলে প্রবেশ করতে পারতেন না ৷ তাই আমরা পর্যটকদের কথা ভেবেই 25 ডিসেম্বর ও 1 জানুয়ারি, দু'দিন জঙ্গল সাফারিতে বিশেষ ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ।"
লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেন, "বৃহস্পতিবার জঙ্গল বন্ধ থাকায় পর্যটকরা প্রবেশ করতে পারতেন না । কিন্তু বড়দিন আর নতুন বছরের প্রথম দিন বৃহস্পতিবার পড়লেও পর্যটকদের জন্য জঙ্গল খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন দফতর । পর্যটকদের কথা চিন্তা করে বন দফতরের এই সিদ্ধান্তে আমরা খুব খুশি । শীতের মরশুমে এমনিতে ডুয়ার্সে হাজার হাজার পর্যটক আসেন । তার উপর ক্রিসমাস ছুটির দিন । এই দিনটাতে পর্যটকদের ঢল নামবে বলে আমরা আশাবাদী ।"