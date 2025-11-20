নেতাজি স্টেশনে মেট্রোর সামনে ঝাঁপ, ব্লু লাইনে ফের ব্যাহত পরিষেবা
সেসময় দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশন থেকে ময়দান পর্যন্ত আপ ও ডাউন উভয় দিকেই ভাঙাপথে চলে মেট্রো পরিষেবা ।
Published : November 20, 2025 at 4:52 PM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: ফের মেট্রোর সামনে ঝাঁপ ৷ যার ফলে ব্লু লাইনে বৃহস্পতিবার আবারও সাময়িকভাবে ব্যাহত হল পরিষেবা ৷ যিনি চরম পদক্ষেপ করার চেষ্টা করেছেন তাঁর সম্বন্ধে এখনও কিছু জানা সম্ভব হয়নি ।
মেট্রো সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন নর্থ সাউথ মেট্রো করিডোরের নেতাজি মেট্রো স্টেশনের আপ লাইনে বেলা 3টে 15 মিনিট নাগাদ চলন্ত মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দেন এক ব্যক্তি ৷ তিনি জীবন শেষ করার চেষ্টা করেন বলেই খবর । ঘটনা সামনে আসার পরেই স্টেশন মাস্টার এবং মেট্রো কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান । এরপরেই ওই অংশে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে চলে ব্যক্তিকে উদ্ধারের কাজ । যার ফলে কলকাতা মেট্রোর মেন লাইনে ব্যাহত হয় পরিষেবা ।
যাত্রীদের ময়দান স্টেশনে মেট্রো থেকে নামিয়ে রেক খালি করে দেওয়া হয় ৷ চরম হয়রানির শিকার হন যাত্রীরা ৷ যদিও সেসময় দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশন থেকে ময়দান পর্যন্ত আপ ও ডাউন উভয় দিকেই ভাঙাপথে চলছিল মেট্রো । তারপর ওই ব্যক্তিকে উদ্ধারের পর ফের ব্লু লাইনের পুরো অংশে পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে ৷ মেট্রো রেলের দাবি, বিকেল 4টে 5 মিনিট থেকে পুনরায় শুরু হয় দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম মেট্রো পরিষেবা ৷
প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার ব্লু লাইনে মেট্রো পরিষেবা ব্যাহত হয়েছিল ৷ যদিও তার কারণ ছিল সিগনালিংয়ের তার ৷ মেট্রো সূত্রে জানা গিয়েছিল, সোমবার গভীর রাতে রুটিন পরিদর্শনের সময় দেখা যায় যে, বরাহনগর থেকে নোয়াপাড়ার মধ্যে সিগন্যালিংয়ের বেশ কয়েকটি তার কাটা রয়েছে ৷ এর জেরে মেরামতির কাজ চলায় মঙ্গলবার দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের মধ্যে ব্যাহত হয় পরিষেবা ৷ দেরিতে চলে অনেক মেট্রো ৷ অফিস টাইমে ফের ভোগান্তির মুখে পড়তে হয় নিত্যযাত্রীদের ৷
আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়
যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না । জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত । আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর । সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে । টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন । এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে ।